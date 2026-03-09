बिहार का अनोखा गांव: जहां पत्थरों को नाम से पुकारते हैं लोग, हाथी-भैंसा से लेकर 'मौत वाले' पत्थर तक की कहानी
गया के डेमा गांव में सदियों से पत्थरों को नाम दिए गए हैं. बाढ़ के खतरे से लेकर सुरक्षा तक के संकेत देते हैं. पढ़ें
Published : March 9, 2026 at 5:56 PM IST
गया: आमतौर पर इंसान अपने पसंदीदा जानवरों, पेड़ों या वस्तुओं को नाम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव में पत्थरों को भी नाम से पुकारा जाता हो? बिहार के गया जिले का डेमा गांव अपनी इसी अनोखी परंपरा के कारण खास पहचान रखता है.
यहां पत्थरों और चट्टानों को भी इंसानों की तरह नाम दिए गए हैं. इन पत्थरों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं-हाथी पत्थर, भैंसा पत्थर, घोड़ा पत्थर, भौंरा पत्थर और चमत्कारी पत्थर. ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है और आज भी लोग इन पत्थरों को उनके नाम से ही पहचानते और पुकारते हैं.
पत्थरों की अपनी अलग कहानी : डेमा गांव के किनारे बहने वाली निरंजना नदी के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं, जिनके नाम और उनसे जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं. ग्रामीण जब नदी के किनारे या आसपास किसी काम से जाते हैं, तो अलग-अलग दिशाओं में खड़े लोगों को संकेत देने के लिए भी इन पत्थरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं. गांव के बुजुर्गों के अनुसार, इन पत्थरों के नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक संकेत और चेतावनी देने का काम भी करते हैं.
हथिया पत्थर से पता चलता है नदी का पानी : गांव के बुजुर्ग सूरज प्रसाद बताते हैं कि डेमा गांव में आधा दर्जन से अधिक ऐसे पत्थर हैं, जिन्हें सैकड़ों सालों से नाम से जाना जाता है. इनमें सबसे प्रसिद्ध हथिया पत्थर (हाथी पत्थर) है, जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट है और यह देखने में भी हाथी की तरह दिखाई देता है.
''ग्रामीण इसी पत्थर को देखकर नदी के पानी का अंदाजा लगाते हैं. जब नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि हथिया पत्थर दिखना बंद हो जाता है, तो ग्रामीण समझ जाते हैं कि नदी पार करना खतरनाक हो गया है.'' - सूरज प्रसाद, ग्रामीण
भैंसा पत्थर देता है बाढ़ का संकेत : गांव के किनारे स्थित भैंसा पत्थर बाढ़ के खतरे का संकेत देता है. ग्रामीणों के मुताबिक जब नदी का पानी भैंसा पत्थर तक पहुंच जाता है या उसे ढक लेता है, तो यह संकेत होता है कि जल्द ही डेमा और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी फैल सकता है. ऐसे में ग्रामीण पहले से ही सतर्क हो जाते हैं.
भौंरा पत्थर को कहते हैं 'मौत का पत्थर' : डेमा गांव में एक पत्थर ऐसा भी है, जिसे लोग भौंरा पत्थर कहते हैं. बरसात के समय जब नदी में पानी बढ़ता है, तो इस पत्थर के आसपास पानी भंवरे की तरह घूमने लगता है और तेज आवाज होती है. ग्रामीणों का कहना है कि यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इस जगह को बेहद खतरनाक माना जाता है और लोग यहां जाने से बचते हैं.
चमत्कारी पत्थर पर बिना साबुन के चमकते हैं कपड़े : गांव में एक चमत्कारी पत्थर भी है, जिसे स्थानीय लोग फटवा पत्थर कहते हैं. ग्रामीणों का दावा है कि इस पत्थर पर कपड़े धोने से बिना साबुन या सर्फ के भी कपड़े साफ और चमकदार हो जाते हैं. यही वजह है कि गांव की महिलाएं आज भी नदी किनारे इसी पत्थर पर कपड़े धोने आती हैं.
''मैं घर में चापाकल होने के बावजूद कपड़े धोने के लिए नदी किनारे इसी पत्थर पर आती हूं, क्योंकि यहां कपड़े जल्दी और अच्छी तरह साफ हो जाते हैं.'' - मीना देवी, ग्रामीण
400-500 साल पुरानी है परंपरा : ग्रामीण वीरेंद्र सिंह के अनुसार डेमा गांव में पत्थरों को नाम देने की परंपरा लगभग 400-500 साल पुरानी है. उनका कहना है कि पुराने समय में यह पत्थर गांव की सुरक्षा और प्राकृतिक संकेतों का भी माध्यम थे। कुछ पत्थर गांव की सीमाओं और रास्तों की पहचान के लिए भी जाने जाते थे.
आज भी जिंदा है परंपरा : डेमा गांव में पत्थरों को नाम देने और उनसे जुड़ी कहानियों की परंपरा आज भी कायम है. गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक इन पत्थरों की पहचान और उनसे जुड़े संकेतों को जानते हैं। यही वजह है कि गया का यह छोटा सा गांव अपनी अनोखी परंपरा के कारण खास पहचान रखता है.
