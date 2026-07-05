Explainer: फिर बाढ़ आएगी.. तबाही मचाएगी! क्या बिहार इस आपदा से कभी बच पाएगा?
बारिश के साथ बिहार में फिर बाढ़ आएगी और तबाही लाएगी. आखिर क्यों इसे रोका नहीं जा सकता? पढ़ें अविनाश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : July 5, 2026 at 1:25 PM IST
पटना: बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है. तमाम दावे और प्रबंधन नाकाम साबित होते हैं. दिलचस्प बात ये भी है कि बिहार में होने वाली बारिश के कारण यहां बाढ़ नहीं आती है, बल्कि नेपाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली बारिश से तबाही मचती है. इसे रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं दिखती. विशेषज्ञ कहते हैं कि नेपाल से वार्ता की बात तो होती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता. जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.
बाढ़ से हर साल करोड़ों का नुकसान: बिहार के 38 जिलों में 28 जिले बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं. इसमें से 21 जिले उत्तर बिहार में हैं, जबकि दक्षिण बिहार के भी 7 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं. इन 28 जिलों में 15 जिलों में तो तबाही जैसी हालत रहती है, ये सभी उत्तर बिहार में हैं.
बिहार के बाढ़ प्रभावित जिले: बिहार के जिन जिलों में बाढ़ आती है, उनमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और भोजपुर शामिल है. बक्सर, नालंदा और जहानाबाद में भी बाढ़ का असर रहता है.
80 के दशक से बिहार में बाढ़ से तबाही: बिहार में बाढ़ से तबाही कोई नई बात नहीं है. करीब 5 दशक से लोग हर साल बाढ़ का दंश झेलते हैं. कई बार तो बाढ़ की विभीषिका इतनी भयावह होती है कि जान-माल की भारी क्षति होती है. एक सच ये भी है कि बाढ़ को रोकने की दिशा में कभी गंभीर पहल ही नहीं हुई है.
- साल 1987: बाढ़ के दौरान बिहार के 30 जिलों के 24518 गांव प्रभावित हुए. 1399 लोगों की मौत हुई. बाढ़ में 5000 से ज्यादा जानवर भी मारे गए. 678 करोड़ रुपये की फसलें तबाह हुईं.
- साल 2000: 33 जिलों में बाढ़ का असर दिखा. 12 हजार गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. 336 लोगों की जान गई और 2500 से ज्यादा मवेशी भी मरे. बाढ़ से करीब 83 करोड़ की फसलें तबाह हुईं.
- वर्ष 2002: बाढ़ का असर 25 जिलों में रहा. 489 लोगों की मौत हो गई और 511 करोड़ से ज्यादा की फसलें तबाह हुईं.
- साल 2004: 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए. इस वजह से 9,346 गांवों के 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. इससे 885 लोगों मौत हुई. बाढ़ से 3,272 जानवर भी मारे गए और करीब 522 करोड़ की फसलों का भी नुकसान हुआ.
- वर्ष 2007: 22 जिलों में बाढ़ की वजह से 1,287 लोगों की जान गई. 2.4 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. 2,400 से ज्यादा जानवर भी मरे. एक करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन बुरी तरह प्रभावित हुई. संयुक्त राष्ट्र ने इसे बिहार के इतिहास की सबसे खराब बाढ़ करार दिया था.
- साल 2008: 18 जिले बाढ़ की चपेट में आए. करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए और 258 लोगों की जान गई. 34 करोड़ की फसलें तबाह हुईं.
- वर्ष 2013: में आई बाढ़ का असर राज्य के 20 जिलों में दिखा और इससे क़रीब 50 लाख लोगों के प्रभावित हुए. बाढ़ में 200 से ज़्यादा जानें गईं.
कहां-कहां से आती है बाढ़: बिहार में सबसे अधिक नेपाल के कारण बाढ़ आती है. जहां की कई नदियों का बिहार में प्रवेश है. इसके अलावे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के कारण भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ आती है और तबाही मचाती है.
नेपाल के कारण कहां-कहां बाढ़?: नेपाल के कारण कोसी नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, जो सबसे अधिक सुपौल और सहरसा जिले को प्रभावित करता है. महानंदा और कनकई में जलस्तर बढ़ने के कारण अररिया और किशनगंज को प्रभावित करता है. कोसी और महानंदा का असर पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में देखने को मिलता है. इसके अलावे पश्चिम चंपारण में गंडक, पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक, सीतामढ़ी में बागमती और मधुबनी में कमला बलान उफनती है.
उत्तर प्रदेश के कारण बाढ़: उत्तर प्रदेश में बहने वाली कई नदियों का प्रवाह बिहार की तरफ है. ऐसे में जब वहां तेज बारिश होती है और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो पानी बिहार के सारण, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण की तरफ आने लगता है. जिसका असर ये होता है कि गंगा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कर्मनाशा नदियों में उफान आ जाता है.
जानकार कहते हैं कि यूपी के मैदानी और उत्तराखंड से सटे पहाड़ी इलाकों में जब अत्यधिक बारिश होती है तो गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ जाती है. ऐसे में यह बक्सर, भोजपुर पटना और भागलपुर में प्रवेश कर जाता है. साथ ही हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो वह तेजी से बिहार की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है और बाढ़ बनकर तबाही मचाता है.
झारखंड के कारण कहां-कहां बाढ़?: झारखंड में अत्यधिक बारिश के कारण बिहार में बहने वाली सोन, पुनपुन और लोकायन का जलस्तर बढ़ जाता है. इस वजह से पटना, भोजपुर और भागलपुर का इलाका प्रभावित होता है.
वहीं, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण दक्षिणी बिहार के हिस्सों में बहने वाली सोन, पुनपुन और कर्मनाशा नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है. जिससे उन इलाकों में जलभराव होता है. कई बार इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो भयावह रूप ले लेती है.
बिहार में क्यों आती है बाढ़?: वैसे तो बिहार में बाढ़ आने की कई वजह है लेकिन सबसे बड़ा कारण नेपाल में भारी बारिश होना है. जानकार कहते हैं कि नेपाल में भारी बारिश के साथ-साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों का तेज बहाव और बिहार की नदियों खासकर कोसी में गाद जमा होने के कारण बाढ़ की स्थिति विकराल हो जाती है. इसके साथ ही भौगोलिक स्थिति भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है.
नेपाल के कारण सबसे अधिक खतरा: जिन कारणों से बिहार में बाढ़ आती है, उनमें सबसे अधिक प्रभावी कारक नेपाल है. दरअसल, बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है. कोसी, बागमती, गंडक और कमला बलान जैसी अन्य नदियां नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है. ऐसे में जब नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो वहां का पानी इन नदियों से होकर बिहार के आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है, जो बाढ़ बनकर तबाही मचाता है.
कोसी मचाती है तबाही: इनमें से कोसी नदी सबसे अधिक तबाही मचाती है, क्योंकि नेपाल की कई नदियां कोसी में जाकर मिलती हैं. जिस वजह से भारी बारिश होने पर कोसी में जलस्तर अचानक से काफी बढ़ जाता है. कोसी-पूर्णिया, मिथिलांचल और चंपारण इलाकों में इससे तबाही मचती है. यही वजह है कि कोसी को बिहार को शोक भी कहा जाता है.
कोसी बेसिन में बढ़ रहा जलमग्न क्षेत्र: बिहार में बाढ़ से सर्वाधिक खतरा उत्तर बिहार के जिलों को होता है. कोसी सबसे अधिक तबाही मचाती है. कोसी बेसिन का क्षेत्र हर साल बढ़ रहा है. बाढ़ के समय प्रतिवर्ष एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो रहा है. कोसी बेसिन के बढ़ते जल मग्न क्षेत्र का सबसे ज्यादा असर भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, दरभंगा और समस्तीपुर जिले पर पड़ रहा है.
किस साल कितना जलमग्न क्षेत्र?: 2015 से 2020 के बीच इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ कि 2015 में 815.47 किलोमीटर जल मग्न हुआ था, जबकि 2016 में 1553.75, वर्ष 2017 में 3596.49, 2018 में 16507, 2019 में 481.5 और साल 2020 में 5503.65 किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हुआ था.
नदियों में गाद के कारण बाढ़: बिहार की नदियों में गाद भरना भी बाढ़ आने की बड़ी वजह है. जानकार कहते हैं कि नदियों में गाद यानी सिल्ट के कारण नदी का तल ऊंचा हो जाता है और पानी की जल-धारण क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में जब नदियों में जलस्तर बढ़ता है तो वह तेजी से ऊपर उठकर तटबंधों को तोड़ देती है और मैदानी इलाकों में पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है.
क्यों होती है बिहार की नदियों में गाद?: असल में नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों और हिमालय की तरफ से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी, रेत और कंकड़ बहाकर लाती है. जैसे ही यह बिहार के इलाकों में प्रवेश करती है, ढलान कम होने के कारण नदियों की तलहटी में जाकर बैठ जाती है. इस गाद के कारण नदी का तल ऊपर उठ जाता है.
क्या कहते हैं जानकार?: नदियों और बाढ़ पर पिछले कई दशक से काम कर रहे इंजीनियर दिनेश मिश्रा का कहना है कि यह तो अंग्रेजों की देन है और उसे आज तक हम लोग ढो रहे हैं. वह कहते हैं, 'पहले लोग नदियों के साथ जीते थे. उस समय तटबंध तो था नहीं. लोग धारा देखकर जान जाते थे कि पानी किधर आने वाला है?'
तटबंध की ऊंचाई बनी मुसीबत: दिनेश मिश्रा बताते हैं कि तटबंध की ऊंचाई लगातार बढ़ाई जा रही है. जिससे फायदा कम नुकसान पहले से ज्यादा हो रहा है. उनके मुताबिक जब तटबंध नहीं था तो पानी सब तरफ फैलता था लेकिन कुछ इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए नदियों को बांध दिया गया. इसका असर ये हुआ कि जो भी पानी आया, बांध के बीच से ही गुजरता है और बालू और रेत भी उसी के साथ आता है. बालू भारी होने के कारण नदी का लेवल धीरे-धीरे ऊपर उठता जाता है, जिससे तटबंध की क्षमता घटती है. उसके बाद बांध को और ऊंचा कर देते हैं.
फरक्का बैराज के कारण समस्या बढ़ी?: फरक्का को लेकर भी कहा जाता है कि उसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, इस पर इंजीनियर दिनेश मिश्रा ने कहा कि फरक्का बांध बनने से पहले गंगा नदी का बालू पानी के साथ बांग्लादेश चला जाता था लेकिन बैराज बनने के बाद जो गंगा नदी का स्वाभाविक प्रवाह था, उसे बदल दिया.
समाधान की तरफ सरकार?: क्या लगता है कि सरकार उस दिशा में काम कर रही है, जिससे सॉल्यूशन मिले. इस पर इंजीनियर दिनेश मिश्रा ने कहा कि सरकार तो काम कर ही रही है लेकिन समस्या के समाधान के मूल्यांकन पर कभी चर्चा होती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है.
वह कहते हैं कि कोसी इलाके में 1963 में बांध बना था और 1985 में उसे फिर से करीब 2 मीटर ऊंचा कर दिया गया. ऐसा माना जाता है कि 5 सेंटीमीटर नदियां बालू लेकर हर साल आती है. एक तरफ तटबंध ऊंचा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ नदी का तल भी ऊंचा हो रहा है. ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे इसका नुकसान ही हुआ. वहीं, 1963 से लेकर अबतक नेपाल को नहीं मनाया जा सका है, जबकि इस दौरान 7-8 बार बांध टूट चुका है.
कहां है अड़चन?: नेपाल से बात तो कई दशकों से चल रही है लेकिन कभी भी कोई मुकम्मल रास्ता नहीं निकला. नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में 800 फीट ऊंचे बांध बनाने की बात हो रही है ताकि पानी को वहीं पर (नेपाल) में ही रोक दिया जाए लेकिन इसके लिए नेपाल की शर्त है कि पहले वहां के 60 हजार लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही उनकी जीविका के लिए जरूरी कदम उठाए जाए.
"नेपाल एक मोहरा बना हुआ कि हम जा रहे हैं बातचीत करने और उसके बाद बाढ़ का स्थायी समाधान हो जाएगा. लेकिन 1963 से अबतक नेपाल को नहीं मनवा पा रहे हैं. नेपाल को राजी नहीं करवा पाना हमारी नाकामी है, बिना नेपाल की सहमति के समाधान निकाला मुमकिन नहीं."- दिनेश मिश्रा, इंजीनियर
नदियों को जोड़ना समाधान?: बिहार में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए यह भी मांग उठ रही है कि नदियों को जोड़ा जाए लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि एक तो राज्यों के बीच आपसी समन्वय कायम करते हुए इस पर काम करना टेढ़ी खीर है. ऊपर से हर नदियों की प्रकृति और स्वभाव अलग तरह की है. ऐसे में अगर गंभीरता से इस पर काम नहीं हुआ तो भविष्य में परिणाम ज्यादा खतरनाम हो सकते हैं.
बाढ़ से बचाव के नाम पर करोड़ों खर्च: सरकार की ओर से हर साल बाढ़ से बचाव के नाम पर बड़ी राशि खर्च की जाती है. 2020 से अब तक यानी 6 सालों में ही 5100 करोड़ से अधिक की राशि बाढ़ से बचाव के लिये खर्च की गई है. इस साल भी 450 करोड़ के करीब राशि बाढ़ बचाव के नाम पर खर्च किया गया है, जबकि हर साल हजारों करोड़ का नुकसान बिहार को झेलना पड़ रहा है.
2025 में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र से 3600 करोड़ देने की मांग की. वहीं 2024 में भी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3638 करोड़ से अधिक की राशि बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी थी.
नेपाल के साथ हो चुकी है बैठक: नेपाल से आने वाला पानी सबसे बड़ी समस्या है. केंद्र सरकार ने पिछले बजट में बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 11500 करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी. इस राशि का उपयोग नेपाल से आने वाले पानी को ध्यान में रखकर भी बाढ़ प्रबंध करना है. कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में बैठक हुई है. जिसमें दोनों परियोजना से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा हुई है.
जल संसाधन विभाग के अनुसार बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर नेपाल भाग, कोसी बराज सहित पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बांध, बाल्मीकि नगर स्थित गंडक बाराज क्षेत्र और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को अतिक्रमण मुक्त करने पर नेपाल ने सहमति दे दी है और भी जो समस्याएं थी, उस पर भी सहमति बनी है.
क्या बोले मंत्री?: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि बाढ़ को लेकर इस बार हम लोगों की पूरी तैयारी की है. बिहार में बार बिहार में होने वाली बारिश से नहीं नेपाल में होने वाली बारिश से आती है. उत्तर बिहार में नेपाल से, जबकि दक्षिण बिहार में झारखंड से आने वाली बारिश के पानी से तबाही मचता है. हालांकि वह दावा करते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है.
"असली बारिश तब बनती है, जब या तो नेपाल में बहुत बारिश होती है या झारखंड में. हमलोग संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. तटबंधों की सुरक्षा से लेकर इमरजेंसी में जरूरी सामान इकट्ठा कर रखते हैं. जहां तक नदी से गाद निकालने की बात है तो हमलोगों की कोशिशों का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय गाद नीति बन रही है."- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार
कोसी और नदियों की धारा बदलना चुनौती: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोसी ही नहीं अधिकांश नदियां अपनी धारा बदल रहे हैं और यह हम लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है. नदियों में गाद जमा हो गया है. ऐसे में हम लोगों की कोशिश यह है कि धारा नदी की पेटी (तल) में रहे लेकिन अब किसी भी सेतु पर जाकर देखिए नदी के पेटी में आपको बालू नजर आएगा, जबकि वहां सबसे अधिक गहराई रहना चाहिए.
विजय कुमार चौधरी कहते हैं, 'सरकार बाढ़ नियंत्रण को लेकर गंभीर है. बिहार की पहल पर ही पहली बार गाद को लेकर राष्ट्रीय नीति तैयार हो रही है और वह अंतिम चरण में है.'
क्या है राष्ट्रीय गाद नीति?: नदियों और जलाशयों की गाद निकालने के लिए एक मानक नियम बनाने की मांग उठ रही है, ताकि बाढ़ को रोका जा सके. साथ ही जल संरक्षण क्षमता भी बढ़ाई जा सके. बिहार सरकार लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद नीति बनाने की मांग कर रही है. जानकार कहते हैं कि इससे बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ भंडारण क्षमता में भी सुधार होगा. इसके अलावे निकाली गई गाद को किसान खेतों में उर्वरक और निर्माण कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
बाढ़ से बचाव के लिए कितनी तैयारी?: 447.36 करोड़ की लागत से गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा जैसी नदियों के बेसिन में 216 जगह बाढ़ निरोधी कार्य कराए गए हैं. भारत-नेपाल कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति बैठक हो चुकी है. जहां दोनों देश के बीच बाढ़ की सूचना के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई. साथ ही 1 जून से ही अधिकारियों और अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है.
3808 किलोमीटर लंबे तटबंध की निगरानी के लिए तटबंध श्रमिक तैनात किए गए हैं. बाढ़ सहायता केंद्र शुरू हो गया है, जो 24 घंटे कार्य कर रहा है. टोल फ्री नंबर 18003456145 जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही दो मोबाइल नंबर 7463889706 और 74638 89707 जारी किया गया है.
इसके अलावे गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती , गंडक, अधवारा, घाघरा जैसी नदियों के 42 स्थानों का पूर्वानुमान 72 घंटे पहले देना शुरू हो गया है. बाढ़ को लेकर सरकार के स्तर पर हाई लेवल बैठक हो चुकी है और अधिकारियों अभियंताओं को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है.
कितनी बारिश होगी इस साल?: मौसम विभाग का जो अबतक का पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से इस बार मानसून के कमजोर रहने की संभावना है. पिछले 10 वर्षों में तीन बार ही ऐसा हुआ है, जब मानक से अधिक वर्षा हुई है. 2019 में 1050 मिली मीटर, 2020 में 1272.5 मिमी वर्षा हुई और 2021 में 1044.5 मिली मीटर वर्षा हुई, जबकि पिछले वर्ष केवल 993 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई थी.
इस बार भी 20% कम बारिश होने का अनुमान है. अभी तक कई इलाकों में 50% से भी कम बारिश हुई है लेकिन इसके बावजूद नेपाल और पड़ोसी राज्यों की बारिश से इस बार भी बिहार सरकार को अभी से ही चिंता सता रही है.
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