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बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए जेडीयू-बीजेपी नेता, उमेश कुशवाहा और मनोज तिवारी ने की बड़ी घोषणा

बिहार बाढ़ राहत के लिए आगे आए जेडीयू-बीजेपी नेता, उमेश कुशवाहा ने एक तो मनोज तिवारी ने दो महीने का वेतन देने का ऐलान किया..पढ़ें-

मनोज तिवारी और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा
मनोज तिवारी और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 8:12 AM IST

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पटना : बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच राहत और पुनर्वास की जरूरत के बीच जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन का अंशदान करने की घोषणा की है. जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक महीने का वेतन देने की बात कही है, जबकि दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दो महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में समर्पित करने का ऐलान किया है.

'आपदा प्रभावितों का खजाने पर पहला अधिकार'

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सोच रही है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का है. इसी सोच के तहत उन्होंने विधायक के रूप में अपने एक महीने के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की बात कही. उन्होंने जेडीयू के विधायकों और विधान पार्षदों से भी एक महीने का वेतन राहत कोष में देने की अपील की है.

विधायकों और विधान पार्षदों से भी की अपील

उमेश कुशवाहा ने कहा कि बाढ़ की कठिन परिस्थिति में पार्टी के जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास कार्यों में अपना योगदान दें. उन्होंने कहा कि इससे बिहार सरकार के राहत प्रयासों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी. अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जनता दल (यू) बाढ़ की इस विपदा में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है.

मनोज तिवारी ने दो महीने का वेतन देने की घोषणा की

वहीं बीजेपी के दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपने दो महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की. उन्होंने बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं.

8.27 लाख परिवारों को 579 करोड़ से ज्यादा की सहायता

मनोज तिवारी ने अपने पोस्ट में राज्य सरकार की ओर से दी जा रही राहत का भी उल्लेख किया. हालांकि उनके पोस्ट में ₹550 करोड़ से अधिक की राशि का जिक्र है, ताजा सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक 15 सितंबर को 8.27 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में डीबीटी के जरिए कुल ₹579.23 करोड़ भेजे गए थे. पात्र परिवारों को ₹7,000 की सहायता दी गई.

राहत शिविरों और कम्युनिटी किचन के साथ बचाव अभियान जारी

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर, कम्युनिटी किचन, चिकित्सा सेवाएं और पशु चारे की व्यवस्था की जा रही है. बचाव अभियान में NDRF और SDRF की टीमें तैनात हैं. 13 सितंबर की सरकारी सूचना के अनुसार 15 जिलों में 48 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे और 27 SDRF तथा 10 NDRF टीमें राहत-बचाव कार्य में लगी थीं.

फसल नुकसान का भी हो रहा आकलन

बाढ़ का असर घरों और जनजीवन के साथ खेती पर भी पड़ा है. कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार 18 जिलों के 102 प्रखंडों में करीब एक लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. फसल नुकसान के आधार पर किसानों को सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

15 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित

सितंबर में भारी बारिश और विभिन्न नदियों के जलस्तर बढ़ने से बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी. प्रभावित जिलों में भागलपुर भी शामिल है. NDRF के मुताबिक बिहार में 17 जिलों में उसकी 25 टीमें तैनात की गई थीं और बचाव एवं निकासी अभियान चलाया गया.

राहत और पुनर्वास पर बढ़ा जोर

बाढ़ का पानी घटने के साथ अब प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता के अलावा फसल, मकान और अन्य नुकसान से उबरने की चुनौती भी सामने है. ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में वेतन अंशदान की घोषणाएं राहत एवं पुनर्वास प्रयासों में सहयोग के तौर पर सामने आई हैं.

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