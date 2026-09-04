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Explainer : बिहार में बारिश कम फिर भी क्यों उफन रहीं गंगा-गंडक और कोसी? एक्सपर्ट से जानिए

बिहार में बारिश नहीं फिर भी बाढ़ ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में बारिश कम, फिर भी क्यों आई बाढ़? सूबे में इस समय बाढ़ की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है. एक तरफ अगस्त में राज्य में सामान्य से काफी कम बारिश हुई, वहीं दूसरी तरफ गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन और घाघरा जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. निचले इलाकों और दियारा क्षेत्रों में पानी फैल गया है. 4 सितंबर को पटना समेत आठ जिलों के लिए विशेष सतर्कता जारी की गई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बिहार में बारिश कम हुई, तो नदियों में इतना पानी आखिर आया कहां से? सिर्फ बिहार की बारिश से नहीं समझी जा सकती बाढ़ की कहानी इस सवाल का जवाब केवल बिहार में हुई बारिश के आंकड़ों में नहीं छिपा है. राज्य की कई बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बिहार की सीमाओं से कहीं बाहर तक फैला हुआ है. नेपाल, हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में हुई बारिश का पानी अलग-अलग नदियों और सहायक धाराओं के जरिए बिहार तक पहुंचता है. यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर बारिश कम होने के बावजूद बिहार में बड़ी बाढ़ की स्थिति बन सकती है. एक्सपर्ट से जानिए आखिर बिना बारिश क्यों डूबता है बिहार? (ETV Bharat) अगस्त में बिहार में कितनी बारिश हुई? मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर के अनुसार, इस साल अगस्त में बिहार में करीब 155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह सामान्य बारिश से लगभग 33 फीसदी कम है. यानी पूरे राज्य में अगस्त का महीना अपेक्षाकृत कम बारिश वाला रहा. ''राज्य के भीतर बारिश की कमी का सीधा अर्थ यह नहीं है कि नदियों का जलस्तर भी कम रहेगा. बिहार की गंगा, गंडक और कोसी जैसी बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बेहद विशाल है और इनमें आने वाला पानी दूसरे राज्यों, नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से भी आता है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र पटना बिना बारिश के क्यों डूब रहे बिहार के इलाके? (ETV Bharat) पटना में बारिश कम, फिर गंगा क्यों बढ़ जाती है? गंगा का जलस्तर पूरे कैचमेंट की बारिश से तय होता है. एनआईटी पटना के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञ प्रो. रमाकांत झा के अनुसार, किसी नदी का जलस्तर केवल उस शहर या जिले में हुई बारिश से तय नहीं होता. नदी के पूरे जलग्रहण क्षेत्र में कितना पानी जमा हुआ और कितना पानी उसकी सहायक नदियों से मुख्य धारा में पहुंच रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. गंगा का जलग्रहण क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल भूभाग में फैला है. ऐसे में पटना में मौसम सूखा रहने के बावजूद गंगा के ऊपरी हिस्सों में हुई बारिश का पानी धीरे-धीरे सहायक नदियों और धाराओं से होता हुआ बिहार पहुंच सकता है. यही पानी पटना तक पहुंचकर गंगा का जलस्तर बढ़ा देता है. हिमालय से निकली गंगा नदी में सालभर पानी इसीलिए बहता रहता है. शहरों-गांवों का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा (ETV Bharat) घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और अन्य सहायक नदियों का बढ़ा हुआ प्रवाह अंततः गंगा नदी तंत्र पर दबाव बढ़ाता है. ऊपर के क्षेत्रों से आने वाला पानी मुख्य धारा में जुड़ता जाता है और स्थानीय स्तर पर कम बारिश के बावजूद नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. क्या नेपाल की बारिश से बढ़ता है बिहार की नदियों का जलस्तर? नेपाल की बारिश का बिहार की बाढ़ से सीधा संबंध है. प्रो. रमाकांत झा के अनुसार, बिहार की उत्तर और पूर्वी हिस्सों की कई प्रमुख नदियों का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और हिमालयी इलाकों तक फैला हुआ है. नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में कम समय में तेज बारिश होने पर छोटी धाराएं और नाले तेजी से भर जाते हैं. पटना में बाढ़ का देखें ताजा हाल (ETV Bharat) ''पहाड़ी ढलान के कारण पानी मैदानों की तुलना में कहीं तेजी से नीचे की ओर बहता है. छोटी धाराएं मिलकर बड़ी नदियों में बदलती हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए बिहार तक पहुंचती हैं. यही तेज प्रवाह गंडक, कोसी और अन्य नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ाने का कारण बन सकता है.''- प्रो. रमाकांत झा, हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञ, एनआईटी पटना, सिविल इंजीनियरिंग विभाग पहाड़ों का पानी मैदानों तक कैसे पहुंचता है? विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में पानी लंबे समय तक जमीन पर नहीं रुकता. ढलान के कारण यह तेजी से नीचे बहता है और छोटी धाराएं मिलकर बड़ी नदियों का रूप लेती हैं. जब यही पानी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचता है तो उसका वेग कम होने लगता है और पानी बड़े इलाके में फैलने लगता है. उत्तर बिहार का अधिकांश हिस्सा मैदानी है, इसलिए पानी के फैलाव और निकासी में अधिक समय लगता है. यही स्थिति लंबे समय तक बाढ़ की विभीषिका पैदा कर सकती है. शहरों में भी घुसने लगा गंगा की बाढ़ का पानी (ETV Bharat) ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश बंद होने के बाद भी बिहार की नदियों का जलस्तर तुरंत कम नहीं होता. ऊपर से आया पानी लगातार नीचे की ओर बढ़ता रहता है और अलग-अलग सहायक नदियों का पानी मुख्य नदी में मिलता जाता है. इसका असर कई घंटों या कई दिनों के अंतराल से दिखाई दे सकता है. क्या पहाड़ों से आने वाली गाद भी बाढ़ का कारण है? पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर भी आते हैं. नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और अन्य अवसाद भी लेकर आती हैं. मैदानी क्षेत्रों में नदी की गति कम होने पर यह सामग्री जमा होने लगती है. प्रो. झा के अनुसार गाद जमा होने से नदी की गहराई और पानी को संभालने की क्षमता प्रभावित होती है. ऐसे में ज्यादा पानी आने पर नदी अपनी धारा में सीमित रहने के बजाय आसपास के इलाकों में फैल सकती है. शहरों में भी घुसने लगा गंगा की बाढ़ का पानी (ETV Bharat) जहां बड़ी नदियां मिलती हैं, वहां प्रवाह की गति और दिशा में बदलाव आता है. ऐसी जगहों पर गाद जमा होने और नए दियारा क्षेत्रों के बनने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. इससे नदी का स्वरूप और जल प्रवाह लगातार बदलता रहता है. क्या गंडक ने गंगा पर बढ़ाया दबाव? नेपाल से आने वाली गंडक का प्रवाह महत्वपूर्ण है. गंडक नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी नेपाल और एवरेस्ट के कैचमैंट एरिया तक फैला हुआ है. नेपाल में तेज बारिश के बाद गंडक में पानी बढ़ता है और यह बिहार के पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी हिस्सों से गुजरते हुए गंगा में मिलती है. विशेषज्ञों के अनुसार गंडक बड़ी मात्रा में गाद भी लेकर आती है. नदी और बैराज क्षेत्रों में गाद जमा होने से जल प्रवाह की क्षमता प्रभावित हो सकती है. जब नदी में अधिक पानी आता है तो उसका असर आसपास के निचले क्षेत्रों पर पड़ सकता है. गंडक और गंगा के संगम क्षेत्र में दोनों नदियों के प्रवाह का आपसी प्रभाव पड़ता है. गंडक का बढ़ा हुआ प्रवाह गंगा में मिलने के बाद स्थानीय जलस्तर और जलनिकासी की स्थिति पर दबाव बढ़ा सकता है.