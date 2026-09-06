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बिहार में बाढ़ : गंगा का दबाव अब डाउनस्ट्रीम जिलों की ओर, 11 जिलों की 16.85 लाख आबादी प्रभावित

बिहार में गंगा का दबाव डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ रहा है. बाढ़ से 11 जिले प्रभावित हैं, जबकि 5 जिलों को अलर्ट है. रिपोर्ट- अविनाश

GANGA WATER LEVEL
बिहार में बाढ़ से हाहाकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 8:31 PM IST

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पटना : बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के 11 जिलों के 61 प्रखंडों और 300 ग्राम पंचायतों में करीब 16.85 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन गंगा का बढ़ता दबाव अब डाउनस्ट्रीम जिलों के लिए नई चिंता बन गया है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में 80 सामुदायिक रसोई

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य में 80 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 1.21 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा एक राहत शिविर में 326 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवासन, भोजन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

45 हजार से अधिक पॉलीथीन शीट और राशन पैकेट बांटे गए

बारिश और बाढ़ के बीच बेघर तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने करीब 45,900 पॉलीथीन शीट और 11,700 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवागमन और लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए राज्यभर में 1,158 नावों का परिचालन कराया जा रहा है.

एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात

संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्य को तेज किया गया है. राज्य के विभिन्न प्रभावित जिलों में एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं. तटबंधों, नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों पर प्रशासन की विशेष नजर है.

पटना में गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर

जल संसाधन विभाग के रविवार सुबह 8 से 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार गंगा के कई प्रमुख स्थलों पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. दीघाघाट में गंगा खतरे के निशान से 1.54 मीटर, गांधीघाट में 1.96 मीटर और हाथीदह में 1.74 मीटर ऊपर बह रही है. गांधीघाट पर जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन हाथीदह में पानी बढ़ रहा है. विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना क्षेत्र में बढ़े जलस्तर का दबाव अब डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ेगा.

मुंगेर से भागलपुर तक पांच जिलों को अलर्ट

मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 0.51 मीटर ऊपर और बढ़ते रुझान में है. वहीं सुल्तानगंज में जलस्तर खतरे के निशान से 2.01 मीटर ऊपर, जबकि भागलपुर में 0.65 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है. कहलगांव में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है. जल संसाधन विभाग ने कहा है कि गांधीघाट का बढ़ा हुआ पानी अगले एक से तीन दिनों के दौरान हाथीदह और उसके बाद के डाउनस्ट्रीम गेज स्टेशनों को प्रभावित कर सकता है. विभाग ने बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में गंगा किनारे बसे इलाकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

हाथीदह में पुराने हाईएस्ट फ्लड लेवल को पार करने की आशंका

बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जल संसाधन विभाग ने हाथीदह में भी जलस्तर के पुराने उच्चतम बाढ़ स्तर यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल के पार जाने की आशंका जताई है. ऐसे में डाउनस्ट्रीम जिलों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

बक्सर में घट रही गंगा लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर

गंगा के ऊपरी हिस्से में कुछ राहत के संकेत भी हैं. बक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 0.08 मीटर ऊपर है, लेकिन यहां पानी गिरते रुझान में दर्ज किया गया है. इसके विपरीत पटना से आगे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है.

सोन बराज से 2.27 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया

बिहार की नदियों में जलप्रवाह की स्थिति बैराजों से होने वाले डिस्चार्ज से भी स्पष्ट हो रही है. 6 सितंबर की सुबह 9 बजे इंद्रपुरी स्थित सोन बराज से 2,27,739 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था. हालांकि यहां जलप्रवाह गिरते रुझान में बताया गया है. सोन नदी के बढ़े जलप्रवाह का असर पहले ही कई क्षेत्रों में देखा जा चुका है और प्रशासन नदी किनारे तथा निचले इलाकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

कोसी बराज से 1.68 लाख और गंडक से 1.29 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज

वीरपुर स्थित कोसी बराज से 1,68,400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया, जो स्थिर रुझान में है. वहीं वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसका रुझान भी स्थिर बताया गया है. उत्तर बिहार में कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां पहले से ही बाढ़ का बड़ा कारण रही हैं. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक बारिश होने पर इन नदियों का दबाव बिहार के मैदानी इलाकों में तेजी से बढ़ता है.

शिक्षा और रेल परिचालन पर भी पड़ा बाढ़ का असर

बाढ़ का असर केवल गांवों और खेतों तक सीमित नहीं है. प्रभावित इलाकों में 120 से अधिक स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूटने और जलभराव के कारण आवागमन मुश्किल बना हुआ है. पुनपुन में जलस्तर बढ़ने के कारण पटना-गया रेलखंड पर भी ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है और पहले से कई मेमू ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. विभिन्न रेलखंडों और सड़कों पर पानी पहुंचने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है.

राष्ट्रीय राजमार्गों और रिंग बांधों पर भी बाढ़ का दबाव

बक्सर से कटिहार तक कई स्थानों पर तटबंधों, रिंग बांधों और सड़कों पर बाढ़ का असर देखने को मिला है. सारण के डोरीगंज के पास एनएच-19 पर पानी चढ़ने की स्थिति सामने आई, जबकि भागलपुर में एनएच-80 के आसपास भी जलस्तर ने आवागमन की चिंता बढ़ाई है. पुनपुन-दिघवारा क्षेत्र में रिंग बांध को नुकसान की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. कई निचले और दियारा क्षेत्रों में खेती की जमीन पानी में डूबने से फसल को भी नुकसान पहुंचा है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीधी निगरानी

बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित जिलों की निगरानी के लिए प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को सक्रिय किया है. अधिकारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में कैंप कर स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव स्तर पर भी प्रभावित जिलों के डीएम के साथ बैठक कर तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, राहत शिविरों की व्यवस्था और जरूरतमंद लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

गंगा में भीषण बाढ़
गंगा में भीषण बाढ़ (ETV Bharat)

पटना में राहत शिविर और पशु शिविरों की विशेष व्यवस्था

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पटना जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है. जिले में राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के माध्यम से प्रभावित लोगों को भोजन, पेयजल और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. पटना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहले से 147 नावों का निःशुल्क परिचालन, एसडीआरएफ की नावों की तैनाती, पशुओं के लिए शिविर और राहत शिविरों के आसपास मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. गर्भवती और धात्री महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं.

'बिहार को लॉन्ग टर्म फ्लड प्लान चाहिए'

हर साल बिहार के लाखों लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने को लेकर विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत बताई है. विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राहत और तटबंधों की मरम्मत से बाढ़ की स्थायी समस्या का समाधान संभव नहीं होगा. इसके लिए नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों, बैराजों, डैम, नदी प्रबंधन, जल निकासी और इंटरलिंकिंग जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं पर विशेषज्ञों की समिति बनाकर काम करने की जरूरत है. बिहार को इसके लिए केंद्र सरकार से भी बड़े स्तर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात खराब
बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात खराब (ETV Bharat)

''अब सरकार को बाढ़ से बचाव के लिए लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करने की जरूरत है. जिसमें डैम से लेकर बराज तक बनाने की जरूरत होगी. नदियों को इंटरलॉकिंग करने की भी जरूरत होगी. कुछ पर काम भी हो रहा है. यह सब कुछ सालों में संभव नहीं है. लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए तो यह कारगर हो सकता है.''- सुनील चौधरी, विशेषज्ञ

गंगा की गाद और बदलते फ्लड लेवल पर गंभीरता जरूरी

गंगा पर लंबे समय से काम कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि गाद यानी सिल्ट की समस्या को अब गंभीरता से लेने की जरूरत है. नदी की तलहटी में गाद जमा होने से जलधारण क्षमता प्रभावित होती है और पानी तेजी से आसपास के निचले इलाकों की ओर फैल सकता है. पटना में इस बार गंगा का जलस्तर पुराने रिकॉर्ड को चुनौती दे चुका है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल का नए सिरे से आकलन कर पटना और आसपास के शहरी इलाकों के लिए भविष्य की बाढ़ सुरक्षा योजना तैयार करनी होगी.

बिहार में बाढ़ के हालात गंभीर
बिहार में बाढ़ के हालात गंभीर (ETV Bharat)

फरक्का से लेकर डाउनस्ट्रीम नदी प्रबंधन नीति की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की बाढ़ समस्या को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं देखा जा सकता. गंगा बेसिन, गाद प्रबंधन, फरक्का से जुड़े मुद्दे और अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक नदी के प्राकृतिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए व्यापक नीति की जरूरत है. बाढ़ हर साल राहत और बचाव की चुनौती बनकर सामने आती है, लेकिन दीर्घकालिक नदी प्रबंधन योजना से ही बिहार में इसकी तबाही को कम करने की दिशा में स्थायी काम किया जा सकता है.

''गंगा में गाद की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है. पटना के गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया हैं. नए सिरे से हाईएस्ट फ्लड लेवल तय करना होगा. इस बार जिस तरह से जलस्तर चेतावनी दे रहा है यदि इस पर तुरंत काम नहीं हुआ तो पटना को बाढ़ से बचाना भविष्य में मुश्किल होगा. फरक्का को लेकर भी अब बिहार सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है.''- प्रोफेसर आरके सिन्हा, विशेषज्ञ

बिहार में बाढ़
बिहार में बाढ़ (ETV Bharat)

अगले दो दिनों में बारिश का अनुमान

बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है. ऐसे में नदियों के जलस्तर में होने वाले संभावित बदलाव को लेकर प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है.

कई जिलों में अभी बढ़ सकती हैं मुश्किलें

पटना में गंगा के जलस्तर में स्थिरता और कुछ स्थानों पर गिरावट के संकेत जरूर हैं, लेकिन असली चिंता अब डाउनस्ट्रीम जिलों को लेकर है. जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले एक से तीन दिनों में हाथीदह से लेकर बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार तक गंगा का दबाव बढ़ सकता है.

ऐसे में बिहार में बाढ़ की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है. राहत और बचाव के साथ-साथ विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है. अगर अब भी बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए वैज्ञानिक और दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई, तो हर साल लाखों लोगों को इसी तरह बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ सकता है.

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