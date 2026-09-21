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बिहार में बाढ़ से 2000 km की रोड बही, तबाह हुआ ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क, मरम्मत में खर्च होंगे 1000 करोड़

17 जिलों में 2000 किलोमीटर की सड़कें बाढ़ से प्रभावित ( ETV Bharat )