Explainer: बिहार कोटे से 2026 में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटें, किसकी सीट फंसी, समझिए पूरा गणित

'RJD की स्थिति कमजोर' : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है. स्थिति ऐसी हो गई कि विपक्ष का नेता बनने के लिए तेजस्वी यादव को मशक्कत करनी पड़ी. जहां तक ओवैसी की बात है तो उनके भी पांच विधायक जाकर के नीतीश कुमार से मिल चुके हैं.

सम्पूर्ण विपक्ष का आंकड़ा 41 : राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन किया जरूरत होती है. संख्या बल के आधार पर एनडीए का पलड़ा बहुत मजबूत है. लेकिन बिहार विधानसभा में सभी विपक्षी पार्टी यदि एकजुट हो जाते हैं तो एक सीट पर मामला फंस सकता है. महागठबंधन के विधायकों की संख्या 35 है, इसके अलावे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 और बसपा को 1 सीट मिला है. यदि वह महागठबंधन के साथ मिल जाते हैं तो संपूर्ण विपक्ष का आंकड़ा 41 के पास पहुंच जाता है. अगर विपक्ष में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो 1 सीट पर दिलचस्प लड़ाई हो सकती है.

RJD को नुकसान : 2025 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विधानसभा में राजद की स्थिति बहुत कमजोर हुई है. आरजेडी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई. किसी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन पाए. महागठबंधन की स्थिति भी अच्छी नहीं रही. राजद, कांग्रेस, सीपीआई, CPIML, और आईपी गुप्ता की पार्टी को जोड़कर कुल 35 सीट पर जीत दर्ज हुई. इस स्थिति में प्रेमचंद गुप्ता और अमरेन्द्र धारी (एडी) सिंह को दोबारा मौका मिलना कठिन दिख रहा है.

BJP को फायदा : जिन पांच सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है. लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो संख्या बल बना है उसमें बीजेपी के खाते में दो सीट जाते दिख रही है. संख्या बल के आधार पर बीजेपी के खाते में 89 विधायक हैं तो दो राज्यसभा के सांसद आसानी से चुनाव जीत सकते हैं.

विपक्ष की स्थिति : राजद के खाते में 25, कांग्रेस के खाते में 6, सीपीएम 1, CPIML को 2 सीट, आईपी गुप्ता की पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हुई. AIMIM को 5 सीट पर जीत हासिल हुई. विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा की खाली हुई 5 सीट में एनडीए सभी पांच सीटों पर जीतने की स्थिति में है.

NDA की मजबूत स्थिति : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला. 243 विधानसभा सीट में एनडीए ने 202 सीट पर जीत दर्ज की. बीजेपी 89 जदयू 85 एलजेपी-आर 19, हम 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीट पर सफलता मिली. पूरा विपक्ष 35 सीटों पर सिमट गया.

राज्यसभा चुनाव का गणित : राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट के आधार पर सांसद चुने जाते हैं. बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है. सामान्य तौर पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है. कुल वोट/सीटें + 1 के फार्मूले से. इस आधार पर 5 सीटों के लिए करीब 205 वोट निर्णायक होंगे.

5 सांसदों का कार्यकाल हो रहा खत्म : जदयू के दो सांसद, राजद के दो सांसद और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है. अब इनकी वापसी होगी या नए चेहरे आएंगे, यह पूरी तरह से विधानसभा के मौजूदा संख्याबल और राजनीतिक सौदेबाज़ी पर निर्भर करेगा.

पटना : बिहार की राजनीति में अगले कुछ ही दिनों में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने वाली है. बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं. ऐसे में सवाल यह है कि इन पांच सीटों पर किस पार्टी की पकड़ मजबूत है, किसकी सीट फंसती दिख रही है और किसे नए समीकरण गढ़ने होंगे.

"विधानसभा चुनाव की स्थिति को देखते हुए यह स्थिति बन गई है कि राजद के दोनों राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह फिर से राज्यसभा नहीं जा सकते हैं. राज्यसभा में भेजने की क्षमता अब राजद की पास नहीं है. न केवल आरजेडी कमजोर हुआ है बल्कि महागठबंधन भी केवल कमजोर हुआ है, टूटने तक की स्थिति में है. राजद के पास परिस्थितियां यह है कि वह अब ना विधान परिषद में किसी को भेज सकते हैं ना राज्यसभा में किसी को भेजने की स्थिति में है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

नितिन नबीन की सीट तय : वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. चुंकी भाजपा का जो अध्यक्ष होता है वह पूर्णकालिक होता है. नितिन गडकरी और जेपी नड्डा शुरुआती दिनों में अपने राज्य के विधानमंडल के सदस्य रह चुके थे. लेकिन जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वह केंद्रीय राजनीति में आगे आए. इस तरीके से नितिन नबीन भी केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे. इसलिए राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है उसमें एक सीट पर नितिन नबीन का चयन निश्चित माना जा रहा है. बीजेपी की दूसरी सीट पर कौन राज्यसभा जाते हैं वह देखने वाली बात होगी.

निशांत की हो सकती है एंट्री : अरुण पांडेय का मानना है कि नितिन नबीन के बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जदयू में भी युवा चेहरे की चर्चा होने लगी है. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान दिया है कि उनके दल में भी युवा नेतृत्व सामने आने वाला है. उनका इशारा नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर था. अब इस पर भी चर्चा होने लगी है कि क्या निशांत राज्यसभा जाएंगे या संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठेंगे.

RJD का दावा : राज्यसभा चुनाव को लेकर राजद का दावा है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि राज्यसभा की जिन सीटों पर बिहार में चुनाव होना है उसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर है. उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अब यह देखना होगा कि उनको बीजेपी एक्सटेंशन देती है या नहीं. देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने कोटे से भेजती है या वह जदयू के कोटे से राज्यसभा जाते हैं. यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खेल शुरू कर दिया है.

''जहां तक राजद की बात है तो हमारे कोटे के दो सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है. गठबंधन के घटक दलों की कुल संख्या 35 है. यदि बेहतर रूप से सब कुछ ठीक रहा तो समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

जदयू का संख्या बल दावा : जदयू का दावा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में एनडीए की सभी सीटों पर जीत होगी. जदयू की प्रवक्ता अंजूम आरा का कहना है कि अप्रैल में जिन पांच सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा. विधानसभा में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार में है और गठबंधन के सभी पांचो घटक दल के सिर्फ नेतृत्व आपस में बैठकर उन पांच सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे.

"जिन पांच सीट खाली हो रही है उन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं यह महागठबंधन को समझ लेना चाहिए किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू

RJD पर BJP का तंज : बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडेय का कहना है कि अफसोस है कि राजद का इस बार एक भी सांसद चुनाव नहीं जीत सकता है. विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े-बड़े दावे कर रहे थे. मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे इसको लेकर तिथि भी घोषित कर दी थी, लेकिन बिहार की जनता ने उनको इस हालात पर पहुंचा दिया कि इस 5 सीट में एक सीट पर भी उनके प्रत्याशी की जीत संभव नहीं है. इसीलिए यह कहावत सही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा.

LJPR का इशारा : अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी से लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इशारों-इशारों में दावा शुरू हो गया है. लोजपा के प्रवक्ता डॉ विनीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता बिहारी और बिहारी का विकास है. बिहार के विकास के लिए सतत लगी रहती है.

"बिहार में राज्यसभा की पांच सीट खाली हो रही है. जब समय आएगा तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारी दावेदारी रहेगी कि नहीं. हालांकि इतना जरूर है कि एनडीए ने जब-जब हमारी पार्टी पर कोई जवाबदेही दी है, तो उसपर हम लोग खड़े उतरे हैं और आगे भी खड़े उतरेंगे."- डॉ विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी-आर

5वीं सीट पर पेंच : वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में NDA को 2 सीटों का फायदा होगा. क्योंकि संख्या बल के आधार पर महागठबंधन बहुत कमजोर हो चुका है. बीजेपी और जदयू के खाते में दो-दो सीट जाती दिख रही है. पांचवी सीट उपेंद्र कुशवाहा की है जिस पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है. पांचवा सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है या 19 सीट वाले चिराग पासवान की पार्टी को या देखने वाली बात होगी.

"विधानसभा चुनाव के समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है. दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार मंत्रिमंडल में अपने पुत्र को मंत्री बनाकर विधान परिषद की एक सीट सुरक्षित कर ली. एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने पुत्र को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है. मुझे लगता है कि एक सीट इस बार उपेंद्र कुशवाहा को ना मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल सकती है."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

