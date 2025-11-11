ETV Bharat / bharat

शिवहर के मतदाताओं को क्या चाहिए...विकास, जानें किन मुद्दों पर वोट कर रही जनता

शिवहर और बिहार का विकास चाहिए: वे इसी मुद्दे को आधार बनाकर वोट करेंगे. इत्तेफाक की बात तो यह है कि, अभिजीत उन्हीं के बेटे हैं, जो सालों से पुल के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम वोटर अभिजीत का कहना है कि, उनके पिता संजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

शिवहर के लोगों के पास कई मुद्दे हैं: इसी क्रम मे पुरनहिया प्रखंड के अदौरी बूथ संख्या 6 पर लंबी कतार दिख रही है. सुबह से युवा,पुरुष महिला और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता अपने-अपने मतधिकार प्रयोग कर रहे हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग करने वाले अभिजीत का कहना है कि, कई सालों से अदौरी खोरी पाकर पुल का मुद्दा चल रहा है.

शिवहर से ग्राउंड रिपोर्ट में...मतदाताओं को नेताओं से क्या है उम्मीद, किस मुद्दे पर कर रहे वोटिंग (ETV Bharat)

शिवहर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है.कई बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही हैं.वहीं, स्टेट पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

शिवहर: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है. ऐसे में शिवहर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है. यहां के वोटर के पास कई विकास से जुड़े मुद्दे हैं. इनमें से कई ऐसे मतदाता हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं. वहीं महिला वोटरों ने बड़ी बेबाकी से राज्य के विकास के बारे में बात की.

विकास के नाम पर वोट करेगी जनता: वहीं, वोटिंग के लिए लाइन में खड़े और पीठ पर गमछा रखे हुए राजेंद्र साहनी ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे. वहीं, कतार में खड़े वोटर राहुल कुमार ने भी बताया कि वह विकास पर वोट करेंगे. उन्होंने कहा कि, राज्य में काफी विकास हुआ है. वहीं, मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे रामनरेश चौधरी का कहना है कि, बिहार में विकास देखकर ही इस बार वोट कर रहे हैं.

उनका यह भी कहना है कि, राज्य का विकास होना चाहिए. वहीं, वोटिंग के लिए महिलाओं की कतार में खड़ी सुमन देवी ने कहा कि, वह शिक्षित बिहार की कल्पना और बिहार का बेहतर विकास हो, इसको लेकर वह वोट कर रही हैं. एक अन्य महिला वोटर सुधा देवी ने बताया कि, वह विकास के नाम पर वोट कर रही है. वहीं सोनम जायसवाल ने बताया कि, बिहार से युवाओं का पलायान और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है. राज्य से होने वाले पलायन को रोकना एक बड़ा मुद्दा है.

शिवहर के मतदान केंद्र में वोटिंग के लिए कतार में खड़े मतदाता (ETV Bharat)

बिहार से पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा: उन्होंने कहा कि महिला घर से बाहर अभी भी सही ढ़ंग से नहीं निकल पा रही हैं. राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है. उन्होंने कहा कि 10 से 15 हजार रुपये के लिए लोग बाहर कमा रहे हैं. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, बिहार में कहां विकास दिख रहा है. सुधा देवी ने कहा कि, बिहार में आज भी स्थिति वही है जैसे पहले थी.

बिहार का फर्स्ट टाइम वोटर: बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर खुशी कुमारी ने भी राज्य के विकास का मुद्दा उठाया तो वहीं एक और आम नागरिक ने पूरे जोश के साथ इलाके में पुल निर्माण की बात कही. उन्होंने कहा कि, ब्रिज का निर्माण बड़ा मुद्दा है और वह इसी के नाम पर वोट करेंगे. उनका कहना है कि, पुल नहीं होने की वजह से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर मोतिहारी जाने आने में बहुत दिक्कत होता है. इस पार से उस पार जाने आने बहुत दिक्कत है. शिवहर की जनता ने कहा कि, वह विकास के नाम पर वोट करेंगे.

बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर (ETV Bharat)

2020 के चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के चेतन आनंद ने शानदार जीत हासिल की थी. उन्होंने 36,686 वोटों के बड़े अंतर से जदयू के मोहम्मद शर्फुद्दीन को हराया था. हालांकि, बाद में चेतन आनंद जेडीयू के समर्थन में आ गए और उन्होंने इस सीट को भी छोड़ दिया. हालांकि, उनकी मां लवली आनंद शिवहर से जेडीयू की सांसद हैं.

बिहार में दूसरे फेज के लिए 20 जिलों के 122 सीटों के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं. दूसरे और अंतिम चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस चरण में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों भी चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता कर रहे हैं.

