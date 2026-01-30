ETV Bharat / bharat

Explainer: 20,000 करोड़ निवेश, 2000 मेगावाट की ऊर्जा, जानें बिहार में कहां बनेगा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र?

बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में स्थापित होगा. यह प्रोजेक्ट बिजली की जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित होगा. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 8:46 PM IST

10 Min Read
रिपोर्ट: अविनाश कुमार

पटना: बिहार में भी परमाणु बिजली घर का निर्माण होगा. इसके लिए अभी सर्वे का काम कराया गया है. पिछले साल जून में पटना में बिजली मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक के रूप में परमाणु बिजली घर बनाए जाने की योजना पर चर्चा की थी. बिहार सरकार की तरफ से परमाणु बिजली घर की मांग की गई थी और उसके बाद ही बिहार में बांका, नवादा और सिवान में सर्वे का काम शुरू किया गया.

तीन जिलों में स्थापित होंगे ऊर्जा संयंत्र: एनपीसीआईएल और एनटीपीसी की टीम ने नवादा के साथ बांका और सिवान में भी परमाणु बिजली घर निर्माण को लेकर सर्वे का काम किया है और अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है. बिहार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से आगे बातचीत करेगी. बिहार के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि जो पूरे विश्व की स्थिति है, उसमें भारत परमाणु ऊर्जा के साथ सोलर ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है और बिहार भी उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है तो यह राज्य के लिए अच्छी बात है.

नवादा के रजौली में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र (ETV Bharat)

नवादा में बनेगा पहला परमाणु बिजली घर: नवादा के रजौली में बिहार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो सकता है. सर्वे में परमाणु बिजली घर के लिए भूकंपीय जॉन, जमीन की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता जैसे चीजों के साथ रेडियोएक्टिविटी जैसे पहलू को भी देखा गया है, क्योंकि परमाणु बिजली घर के लिए एक मेगावाट में 1800 लीटर पानी की जरूरत होती है. एक मेगा वाट के लिए हर घंटे 500 से 700 गैलन पानी की जरूरत पड़ती है.

2027-28 से शुरू होगा निर्माण कार्य: बांका और नवादा भूकंप के लिहाज से सुरक्षित क्षेत्र है लेकिन पानी की समस्या बन सकती है. वहीं सिवान में पानी की कमी नहीं है लेकिन भूकंपीय जोन में सिवान के आने के कारण यहां परमाणु बिजली घर बनाना मुश्किल काम होगा. इसलिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बांका और नवादा में ही बिहार में परमाणु की बिजली घर बनेगा लेकिन यह फैसला अब केंद्र सरकार करेगी. 2027-28 में बिहार सरकार को उम्मीद है कि परमाणु बिजली घर का निर्माण शुरू हो जाएगा. स्मॉल माड्यूलर रिएक्टर तकनीक से परमाणु बिजली घर में बिजली तैयारी की जाएगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर?: छोटे मॉड्यूलर असल में उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी क्षमता 30 से 300 मेगावाट तक होती है. इन्हें कारखाने में घटकों के रूप में बनाया जाता है. उसके बाद साइट पर असेंबल किया जाता है. इससे निर्माण में तेजी से होती है और लागत भी कम होती है. इनमें बेहतर और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां होती हैं. जिससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा कम होता है. इन्हें उन जगहों पर भी लगाया जाता सकता है, जहां बड़े रिएक्टरों के लिए जगह नहीं होती.

देश में कितने न्यूक्लियर प्लांट?: देश में अभी कुछ ही राज्यों में ही परमाणु बिजली घर स्थापित है और वहां प्रोडक्शन हो रहा है. इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल है. इन राज्यों में 24 रिएक्टर कार्यरत हैं. किसी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8780 मेगावाट है. नए राज्यों में भी परमाणु रिएक्टर का निर्माण हो रहा है.

न्यूक्लियर से कैसे बनती है बिजली?: परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु विखंडन प्रक्रिया से बिजली तैयार की जाती है. परमाणु की संरचना में बदलाव कर परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन के द्वारा उष्मा उत्पन्न करने पर आधारित है. परमाणु विखंडन यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन दागने से परमाणु नाभिक टूट जाता है और एन न्यूट्रॉन निकलते हैं. विखंडन से ऊष्मा से निकलती है, जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है.

कब कितना परमाणु ऊर्जा उत्पादन?: न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2010-11 से 2025-26 के बीच लगातार देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है. 2010-11 में 26472 सकल उत्पादन (एमयूएस), 2011-12 में 32455, 2012-13 में 32863, 2013-14 में 35333, 2014-15 में 37835, 2015-16 में 37456, 2016-17 में 37674, 2017-18 में 38336, 2018-19 में 37813, 2019-20 में 46472, 2020-21 में 43029, 2021-22 में 47112, 2022-23 में 45855, 2023-24 में 47971, 2024-25 में 56681 और 2025-26 (नवंबर तक) 39542 सकल उत्पादन (एमयूएस) हुआ.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2047 तक 100 गीगावॉट उत्पादन का लक्ष्य: फिलहाल परमाणु ऊर्जा भारत की कुल बिजली उत्पादन में लगभग 3.1% का ही योगदान देता है. इस क्षमता को 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 MW और 2047 तक 100 गीगावॉट करने का लक्ष्य है. कई राज्यों में स्मॉल माड्यूलर रिएक्टर की स्थापना होगी और बिहार में भी सर्वे का काम हो गया है. ऐसे में बिहार सरकार को उम्मीद है कि 2027-28 में बिहार में भी परमाणु बिजली घर बनाने का काम शुरू हो जाएगा.

क्या कहते हैं जानकार?: बिहार के अर्थशास्त्रीय प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है कि एनर्जी का अभी फॉसिल फ्यूल ही एकमात्र रास्ता है. वैश्विक स्थिति जिस प्रकार से बन रही है, खासकर मिडल ईस्ट पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है. यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण पहले से ही भारत पर अमेरिका का दबाव है. सस्ता तेल खरीदने पर टैक्स लगाया जा रहा है. यह अलग बात है कि भारत झुक नहीं रहा है लेकिन तेल पर जो निर्भरता है, उसको घटाने की जरूरत है. उसके लिए दो ही रास्ते हैं. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और परमाणु एनर्जी.

अर्थशास्त्री एनके चौधरी (ETV Bharat)

"परमाणु ऊर्जा में अनेक संभावना है और बिहार को यदि मौका मिला है तो राज्य के लिए अच्छी बात है. परमाणु ऊर्जा में पॉल्यूशन भी नहीं होता है सिर्फ रेडिएशन की समस्या ना हो तो हमें परमाणु ऊर्जा के साथ सोलर एनर्जी की तरफ भी बढ़ना होगा. परमाणु एनर्जी को लेकर जो पहल हुई है, अब केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए."- प्रो. एनके चौधरी, आर्थिक विशेषज्ञ

कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मिलेगी मदद: परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं, 'परमाणु ऊर्जा की जरूरत इसलिए है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका कोयला और थर्मल पावर की है. इसलिए परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं. तीन जगह अभी सर्वे का काम हुआ है और रिपोर्ट आ गई है. हम लोग बिहार में परमाणु बिजली घर बने इसके लिए केंद्र सरकार से अब बातचीत आगे बढ़ाएंगे.'

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

बिहार में बढ़ रही है बिजली की खपत: बिहार में पिछले दो दशक में बिजली की खपत 11 गुना से अधिक बढ़ी है. 2005 में बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी. अब यह 8005 मेगावाट तक पहुंच गया है. 2005 में केवल 17 लाख उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गया है. बिजली की खपत और बढ़ने वाली है.

प्रोडक्शन बढ़ाने में मिलेगी मदद: खासकर जब सरकार ने पूरे राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने का फैसला लिया है. उसके कारण यह खपत और बढ़ेगी. दो दशक पहले बिहार में बिजली का उत्पादन शून्य था लेकिन अब 12000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन हो रहा है. एक दशक पहले तक तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान भी 45 फीसदी से अधिक था, जो अब घटकर 20 फीसदी से भी कम रह गया है. ऐसे में परमाणु बिजली घर के बनने से पॉल्यूशन रोकने में तो मदद मिलेगा ही, साथ ही बिहार को अपना बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगा.

बिहार में तीन परमाण ऊर्जा संयंत्र की तैयारी (ETV Bharat)

'फ्री बिजली' बनी बिहार सरकार पर बोझ: नीतीश सरकार की ओर से 125 मिनट फ्री बिजली दी जा रही है. जिसका लाभ एक करोड़ 89 लाख से अधिक उपभोक्ता उठा रहे हैं और सरकार को बड़ी राशि अब खर्च करनी पड़ रही है. ऐसे तो सब्सिडी पिछले कई सालों से नीतीश सरकार दे रही है लेकिन अब 125 मिनट फ्री बिजली के कारण सरकार पर बड़ा बोझ पड़ रहा है. सरकार को ऊंची कीमत पर बिजली एनटीपीसी से लेना पड़ता है. ऐसे में ऊर्जा के नए स्रोत चाहे वह सोलर एनर्जी हो या फिर परमाणु एनर्जी बड़े मददगार हो सकते है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में बढ़ा बिजली का उत्पादन: 2005 के मुकाबले बिहार में बिजली का उत्पादन कई गुना बढ़ा है. उस समय केवल 17 लाख उपभोक्ता थे लेकिन आज बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक उपभोक्ता हो चुके हैं क्योंकि 2005 में बिजली की खपत केवल 70 यूनिट प्रति व्यक्ति थी, जो अब 363 यूनिट प्रति व्यक्ति हो चुका है. हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. बिजली की खपत और बढ़ेगी यह तय है.

सोलर एनर्जी पर सरकार की नजर: अभी बिहार में ताप बिजली घर से ही बिजली का उत्पादन हो रहा है लेकिन सरकार का ध्यान सोलर एनर्जी की तरफ भी है. लखीसराय के कजरा में 2000 मेगावाट का प्लांट लगा है तो वहीं बांका में भी सोलर एनर्जी पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है. ऐसे में परमाणु बिजली घर बिहार के लिए भविष्य की ऊर्जा के रूप में बड़ी भूमिका निभा सकता है. हालांकि जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके बाद अब केंद्र की ही भूमिका प्रमुख होगी और प्रधानमंत्री भी विकसित बिहार की बात करते रहे हैं. ऐसे में बिहार को लेकर केंद्र परमाणु बिजली घर निर्माण का बड़ा फैसला आने वाले दिनों में ले सकता है.

मंत्रियों के साथ सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किन देशों को बेचेगा बिजली?: भारत अपने पड़ोस के कई देशों को बिजली निर्यात करता है. इनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हैं. नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से अन्य देशों में भी बिजली निर्यात की योजना है.

