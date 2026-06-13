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17 साल, 22 करोड़ और '0' नतीजा, दावों के शोर में सो गई बिहार के पहले मॉडल कॉलेज की किस्मत!

17 साल पहले बिहार के पहले मॉडल डिग्री कॉलेज को मंजूरी मिली, लेकिन भव्य भवन बनकर तैयार होने के बावजूद इसके उद्घाटन का इंतजार है-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 7:00 AM IST

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गया : कहते हैं, 'फाइलें सफर में रहीं और सदियां गुजर गईं, एक रिबन कटने की आस में युवाओं की पीढ़ी गुजर गई.' बिहार के पहले मॉडल डिग्री कॉलेज की दास्तां भी कुछ ऐसी ही बदरंग है. साल 2009 में जब इसकी नींव पड़ी थी, तब नेताओं ने बड़े-बड़े दावे किए थे और शिक्षा की एक नई सुबह का ढोल पीटा गया था, पर अफ़सोस! दावों के शोर में व्यवस्था ऐसी सोई कि डेढ़ दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन 2026 तक इसका उद्घाटन न हो सका.

पहले मॉडल डिग्री कॉलेज को उद्घाटन का इंतजार : साल 2009 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार से 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद शुरू हुआ बिहार का पहला मॉडल डिग्री कॉलेज का भवन बनकर लगभग तैयार है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है. राज्य के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री स्तर की पढ़ाई सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है. लेकिन गया जिले में 17 साल पहले शुरू हुई एक महत्वाकांक्षी परियोजना आज भी अधूरी व्यवस्था और प्रशासनिक सुस्ती की कहानी बयां कर रही है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

2009 में मिली थी मंजूरी : तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने देशभर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मॉडल डिग्री कॉलेजों की योजना शुरू की थी. बिहार से इस योजना के लिए दो स्थानों का चयन किया गया था. इनमें पश्चिम चंपारण का बगहा और गया जिले का नीमचक बथानी अनुमंडल शामिल था.

करोड़ों खर्च लेकिन उम्मीद अधूरी : गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित नवडीहा गांव में मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए करीब 22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. उस समय इसे ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलने वाली परियोजना माना गया था. उम्मीद थी कि आसपास के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

जमीन अधिग्रहण में ही बीत गए कई साल : परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण के रूप में सामने आई. स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्षों तक जमीन उपलब्ध कराने और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. परिणामस्वरूप निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो पाया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

फाइलों में उलझा मॉडल डिग्री कॉलेज : जिस परियोजना को कुछ वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए था, वह फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझती चली गई. राजनीतिक मंचों पर भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अपेक्षित गति नहीं मिल सकी.

2024 में लगभग पूरा हुआ निर्माण : सूत्रों के अनुसार कॉलेज भवन का अधिकांश निर्माण कार्य वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया गया. शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक ब्लॉक, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल और अन्य बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए गए हैं.

चमचमाती बिल्डिंग तैयार लेकिन उद्घाटन का इंतजार : कॉलेज परिसर देखने में किसी आधुनिक शैक्षणिक संस्थान से कम नहीं है. लेकिन विडंबना यह है कि भवन तैयार होने के बावजूद यहां आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी. परिसर में चहारदीवारी, सड़क और कुछ अन्य बाहरी विकास कार्य अभी शेष बताए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा भवन का सरकार को औपचारिक रूप से हैंडओवर नहीं होना है.

बिहार के पहले मॉडल डिग्री कॉलेज की आलीशान बिल्डिंग
बिहार के पहले मॉडल डिग्री कॉलेज की आलीशान बिल्डिंग (ETV Bharat)

12 एकड़ में फैला आधुनिक परिसर : नवडीहा गांव में करीब 12 एकड़ भूमि पर बने इस मॉडल डिग्री कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है. यहां छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए गए हैं. कक्षाएं, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त ढांचा मौजूद है.

'बच्चों को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी' : स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह कॉलेज शुरू हो जाए तो खिजरसराय, नीमचक बथानी, अतरी, मोहड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों के हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. वर्तमान में इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए गया शहर या दूसरे जिलों में जाना पड़ता है.

ठेकेदार का भुगतान बना रोड़ा? : स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि निर्माण एजेंसी और विभाग के बीच भुगतान संबंधी विवाद के कारण कॉलेज का हैंडओवर लंबित है. सूत्रों का दावा है कि ठेकेदार की कुछ राशि अब भी फंसी हुई है, जिसके चलते उसने परियोजना का अंतिम हस्तांतरण नहीं किया है.

मॉडल डिग्री कॉलेज आने का रास्ता तक नहीं
मॉडल डिग्री कॉलेज आने का रास्ता तक नहीं (ETV Bharat)

किस बात की हो रही देरी? : हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन कॉलेज के उद्घाटन में लगातार हो रही देरी के पीछे इसे प्रमुख कारण माना जा रहा है. पर सवाल यही है कि जब भवन तैयार है तब इस कॉलेज का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर देना चाहिए.

हर प्रखंड में होगी डिग्री की पढ़ाई : बिहार सरकार ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है. सरकार के अनुसार 323 प्रखंडों में पहले से सरकारी अथवा संबद्धता प्राप्त कॉलेज संचालित हैं. वहीं 211 ऐसे प्रखंड हैं जहां डिग्री कॉलेज नहीं थे.

हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का दावा : सरकार ने इन 211 प्रखंडों में जुलाई से डिग्री की पढ़ाई शुरू कराने की योजना बनाई है. इसके लिए चयनित संस्थानों को 30-30 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

मॉडल डिग्री कॉलेज के उद्घाटन की मांग करते स्थानीय
मॉडल डिग्री कॉलेज के उद्घाटन की मांग करते स्थानीय (ETV Bharat)

फिर नवडीहा मॉडल कॉलेज को लेकर चुप्पी क्यों? : सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य सरकार नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी कर रही है, तब 17 साल पहले स्वीकृत और लगभग तैयार मॉडल डिग्री कॉलेज को लेकर स्पष्ट रोडमैप क्यों नहीं है?

''मुझे नीमचक बथानी अनुमंडल के मॉडल डिग्री कॉलेज के संबंध में कोई संज्ञान नहीं है. जानकारी लेकर ही कुछ बताया जा सकता है.''- केशव आनंद, एसडीएम नीमचक बथानी अनुमंडल

'सरकार को देनी चाहिए प्राथमिकता' : शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस परियोजना को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि बिहार में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का प्रतीकात्मक प्रोजेक्ट है. यदि इतना बड़ा संस्थान वर्षों तक शुरू नहीं हो पाता, तो यह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करता है.

आलीशान बना है बिहार का पहला मॉडल डिग्री कॉलेज
आलीशान बिहार का पहला मॉडल डिग्री कॉलेज (ETV Bharat)

शिक्षाविद ने उठाए गंभीर सवाल : शिक्षाविद प्रोफेसर विजय कुमार मिठ्ठू का कहना है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को गांव गांव तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन गया का मॉडल डिग्री कॉलेज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बना हुआ है.

''खिजरसराय प्रखंड का सरकारी डिग्री कॉलेज यही होना है. ऐसे में यहां जल्द से जल्द नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए. यदि जुलाई से पूरे राज्य में नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो सकती है, तो नवडीहा मॉडल डिग्री कॉलेज को और इंतजार क्यों कराया जा रहा है?''- प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, शिक्षाविद्

अधिकारियों की चुप्पी से बढ़ा संशय : इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्ट पक्ष सामने नहीं आ सका है. जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी उद्घाटन की संभावित तिथि या कॉलेज शुरू होने की समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

मॉडल डिग्री कॉलेज की बाउंड्री वाल
मॉडल डिग्री कॉलेज की बाउंड्री वाल (ETV Bharat)

17 साल बाद भी वही सवाल- 'कब खुलेगा कॉलेज?' : 22 करोड़ रुपये की लागत, 12 एकड़ में फैला परिसर, आधुनिक भवन और छात्रावास जैसी सुविधाओं के बावजूद गया का मॉडल डिग्री कॉलेज आज भी छात्रों का इंतजार कर रहा है. 2009 में शुरू हुआ सपना 2026 में भी अधूरा है. अब देखना है कि ये परियोजना आने वाले वर्षों तक भी फाइलों और औपचारिकताओं में उलझी रहेगी.

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