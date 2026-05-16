दरभंगा एयरपोर्ट से बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली हवाई उड़ान, इस प्रदेश में पहुंची खेप
बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप हवाई जहाज के जरिए भेजी गई. हालांकि मिडिल-ईस्ट युद्ध संकट के चलते व्यापार पर असर पड़ा है-
Published : May 16, 2026 at 8:20 PM IST
दरभंगा: दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर की जीआई-टैग प्राप्त विश्वप्रसिद्ध शाही लीची की पहली हवाई खेप शनिवार को अहमदाबाद भेजी गई. इसे बिहार के बागवानी और कृषि-लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. हर साल मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचता है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध के असर से कारोबार प्रभावित हुआ है.
हवाई कार्गो से बाजार तक तेज पहुंच : यह पहल बिहार की प्रसिद्ध 'शाही लीची' के लिए हवाई कार्गो आवाजाही और राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस खेप के जरिए लीची उत्पादकों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों को तेज, ताजा और अधिक कुशल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. हवाई मार्ग से कम समय में लीची देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाई जा सकेगी.
दस लाख टन तक की मांग : लीची उत्पादक संघ के कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि इस बार शाही लीची की मांग करीब दस लाख टन तक है, लेकिन उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद ट्रेन, बस और हवाई जहाज जैसे अलग-अलग माध्यमों से लीची भेजने का प्रयास किया जा रहा है.
''जो खेप हवाई जहाज से जाती है, वह प्रीमियम ग्राहकों के लिए होती है, क्योंकि हवाई सफर से लीची 6 से 7 घंटे में किसी भी जगह पहुंच जाती है और उसकी ताजगी बनी रहती है.''- कृष्ण गोपाल सिंह, लीची उत्पादक संघ
खाड़ी देशों में युद्ध के चलते असर : कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि इस बार युद्ध के प्रभाव के कारण खाड़ी देशों में लीची भेजने में कठिनाई आ रही है. पहले वहां शाही लीची की काफी मांग रहती थी. हालांकि अब यूके, न्यूजीलैंड और रूस जैसे देशों से अच्छी मांग बनी हुई है. निर्यातकों को उम्मीद है कि इन बाजारों के जरिए कारोबार को नई मजबूती मिलेगी.
स्टार्टअप कंपनी ने निभाई अहम भूमिका : मुजफ्फरपुर की स्टार्टअप कंपनी विश्वकेनह एग्रो एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने इस पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कंपनी किसानों और उत्पादक समूहों के साथ मिलकर खेती, कटाई के बाद प्रबंधन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा रही है. इससे किसानों को बेहतर दाम और समय पर बाजार उपलब्ध हो रहा है.
दरभंगा एयरपोर्ट बना कृषि कार्गो केंद्र : इस सफल खेप के बाद दरभंगा एयरपोर्ट को उत्तर बिहार के कृषि कार्गो केंद्र के रूप में नई पहचान मिली है. जानकारों का कहना है कि हवाई परिवहन से फलों की ताजगी और गुणवत्ता बरकरार रहेगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सकेगा. यह पहल आने वाले समय में बिहार के अन्य कृषि उत्पादों के लिए भी नई संभावनाएं खोल सकती है.
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