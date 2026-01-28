ETV Bharat / bharat

चेन्नईः नौकरी की तलाश में बिहार से आए पति-पत्नी और बच्चे की हत्या, पांच गिरफ्तार

चेन्नई: चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रोजगार की तलाश में बिहार से आये एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गयी. युवक की हत्या कर उसके शव को बोरे में लपेटकर फेंक दिया गया. उसकी पत्नी और बच्चे के शवों को एक नहर में फेंक दिया गया. अडयार पुलिस ने इस मामले में बिहार के ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

26 जनवरी को अडयार के इंदिरा नगर इलाके के निवासियों ने खून से सना एक बोरा देखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे की जांच की, तो उसके अंदर एक पुरुष का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रॉयपेट्टा सरकारी अस्पताल भेज दिया. इलाके के CCTV फुटेज की जांच करने पर पता चला कि एक दोपहिया वाहन पर आए कुछ लोगों ने वहां बोरा फेंका था.

पुलिस ने उस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गहन जांच शुरू की. मारे गए युवक की पैंट की जेब से कागज का एक टुकड़ा भी मिला, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था. जब उस नंबर पर संपर्क किया गया, तो पता चला कि वह अडयार स्थित एक निजी सुरक्षा कार्यालय का है. पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर पूछताछ शुरू की.

जांच में पता चला कि मृतक युवक बिहार का रहने वाला गौरव कुमार (24) था. वह और उसकी पत्नी सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश में उस सिक्योरिटी कंपनी के पास गए थे. कंपनी ने उस समय उन्हें बताया था कि कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे उन्हें बुला लेंगे.