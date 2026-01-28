चेन्नईः नौकरी की तलाश में बिहार से आए पति-पत्नी और बच्चे की हत्या, पांच गिरफ्तार
26 जनवरी को अडयार के इंदिरा नगर इलाके के निवासियों ने खून से सना एक बोरा देखा, जांच में चौंकानेवाले खुलासे हुए.
Published : January 28, 2026 at 9:24 PM IST
चेन्नई: चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रोजगार की तलाश में बिहार से आये एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गयी. युवक की हत्या कर उसके शव को बोरे में लपेटकर फेंक दिया गया. उसकी पत्नी और बच्चे के शवों को एक नहर में फेंक दिया गया. अडयार पुलिस ने इस मामले में बिहार के ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
26 जनवरी को अडयार के इंदिरा नगर इलाके के निवासियों ने खून से सना एक बोरा देखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे की जांच की, तो उसके अंदर एक पुरुष का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रॉयपेट्टा सरकारी अस्पताल भेज दिया. इलाके के CCTV फुटेज की जांच करने पर पता चला कि एक दोपहिया वाहन पर आए कुछ लोगों ने वहां बोरा फेंका था.
पुलिस ने उस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गहन जांच शुरू की. मारे गए युवक की पैंट की जेब से कागज का एक टुकड़ा भी मिला, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था. जब उस नंबर पर संपर्क किया गया, तो पता चला कि वह अडयार स्थित एक निजी सुरक्षा कार्यालय का है. पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर पूछताछ शुरू की.
जांच में पता चला कि मृतक युवक बिहार का रहने वाला गौरव कुमार (24) था. वह और उसकी पत्नी सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश में उस सिक्योरिटी कंपनी के पास गए थे. कंपनी ने उस समय उन्हें बताया था कि कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे उन्हें बुला लेंगे.
आगे की जांच में सामने आया कि गौरव कुमार ने बाद में तारामणि स्थित एक पॉलिटेक्निक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम शुरू कर दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ वहीं रह रहा था. पुलिस ने जब गौरव कुमार के करीबी दोस्त सहित सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने गौरव की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न करने और उनके बच्चे की भी हत्या करने की बात कबूल कर ली.
इसके आधार पर पुलिस ने गौरव की पत्नी और बच्चे के शवों की तलाश शुरू की. इसी बीच, सेंट्रल कैलाश इलाके की एक नहर से बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है. पुलिस की टीम गौरव कुमार की पत्नी के शव की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने कूड़ा डंपिंग यार्ड को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है और वहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
अडयार पुलिस ने बताया कि इस खौफनाक घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. सिकंदर (33), नरेंद्र कुमार (45), रवींद्रनाथ टैगोर (45) और विकास (24) समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक ये पांचों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं.
इसे भी पढ़ेंः