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क्या बिहार बन रहा 'उड़ता पंजाब'? NCB की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!

नई दिल्लीः भारत में बढ़ते ड्रग्स (नशीले पदार्थों) के नेटवर्क में बिहार एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है. जानकारों की मानें तो जिस तरह कभी पंजाब ड्रग्स तस्करी का मुख्य केंद्र बन गया था, ठीक वैसे ही अब भारत के इस बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क में बिहार एक बड़ा ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनकर उभर रहा है. एनसीबी (NCB) द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है.

बिहार क्यों एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उभर रहा

नशीले पदार्थों के नेटवर्क में बिहार का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापक सड़क व रेल कनेक्टिविटी से से जुड़ा हुआ है. यह राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमाएं साझा करता है. इसके अलावा उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थित है.

एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "यहां की भौगोलिक स्थिति तस्करी नेटवर्क को स्रोत क्षेत्रों (जहां ड्रग्स बनती है) और गंतव्य बाजारों (जहां ड्रग्स बेची जाती है) के बीच कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है. पूर्वी भारत में प्रवेश करने वाले या वहां से गुजरने वाले नशीले पदार्थों को कई राज्यों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिसमें बिहार संभावित रूप से एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है, जिसके बाद यह खेप देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ती है."

उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का संपर्क इसे उत्तर भारत के बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करता है. जबकि, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ाव बिहार को पूर्वी और पूर्वोत्तर मार्गों से जोड़ता है. राज्य का सड़क और रेलवे नेटवर्क तस्करों को परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से और कई राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की खेप ले जाने में सक्षम बनाता है.

बरामदगी के आंकड़े गंभीरता को रेखांकित करते हैं

संजय कुमार सिंह के अनुसार, बिहार-नेपाल सीमा हमेशा से नशीले पदार्थों, विशेष रूप से नेपाल से आने वाली हशीश और चरस के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रही है. सिंह ने कहा, "नेपाल और म्यांमार से आने वाली ड्रग्स बिहार से होते हुए देश के अन्य हिस्सों में जाती है." बिहार में साल 2025 में 49,964 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की गई थी.

एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल ड्रग्स की बरामदगी से ही लगातार बदल रहे तस्करी नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती. एजेंसियों को यह पता लगाने की जरूरत है कि ड्रग्स कहां से आई, इसमें शामिल बिचौलियों की पहचान करनी होगी, उनके आने-जाने के रास्ते को ट्रैक करना होगा और इस खेप की आखिरी मंजिल तय करनी होगी.

NCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसलिए, अब ध्यान व्यक्तिगत कोरियर और इक्का-दुक्का बरामदगी से हटकर तेजी से उनके पीछे काम करने वाले बड़े सिंडिकेट की तरफ जा रहा है."

राज्य 2023 में जब्त ड्रग्स 2024 में जब्त ड्रग्स 2025 में जब्त ड्रग्स बिहार 62,314 kg 41,048 kg 49,964 kg उत्तर प्रदेश 83,424 kg 53,331 kg 80,331 kg पश्चिम बंगाल 63,695 kg 1,31,991 kg 75,948 kg असम 87,221 kg 46,536 kg 31,706 kg मेघालय 7,232 kg 5,913 kg 1,029 kg झारखंड 45,017 kg 37,193 kg 25, 010 kg

बरामदगी से लेकर नेटवर्क को खत्म करने तक