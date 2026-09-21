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क्या बिहार बन रहा 'उड़ता पंजाब'? NCB की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!

नेपाल और म्यांमार से आने वाली ड्रग्स के लिए ट्रांजिट हब बना बिहार. साल 2025 में हुई रिकॉर्ड तोड़ बरामदगी. पढ़ें, गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Narcotics Network NCB
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 4:43 PM IST

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नई दिल्लीः भारत में बढ़ते ड्रग्स (नशीले पदार्थों) के नेटवर्क में बिहार एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है. जानकारों की मानें तो जिस तरह कभी पंजाब ड्रग्स तस्करी का मुख्य केंद्र बन गया था, ठीक वैसे ही अब भारत के इस बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क में बिहार एक बड़ा ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनकर उभर रहा है. एनसीबी (NCB) द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है.

बिहार क्यों एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उभर रहा

नशीले पदार्थों के नेटवर्क में बिहार का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापक सड़क व रेल कनेक्टिविटी से से जुड़ा हुआ है. यह राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमाएं साझा करता है. इसके अलावा उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थित है.

एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "यहां की भौगोलिक स्थिति तस्करी नेटवर्क को स्रोत क्षेत्रों (जहां ड्रग्स बनती है) और गंतव्य बाजारों (जहां ड्रग्स बेची जाती है) के बीच कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है. पूर्वी भारत में प्रवेश करने वाले या वहां से गुजरने वाले नशीले पदार्थों को कई राज्यों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिसमें बिहार संभावित रूप से एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है, जिसके बाद यह खेप देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ती है."

उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का संपर्क इसे उत्तर भारत के बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करता है. जबकि, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ाव बिहार को पूर्वी और पूर्वोत्तर मार्गों से जोड़ता है. राज्य का सड़क और रेलवे नेटवर्क तस्करों को परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से और कई राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की खेप ले जाने में सक्षम बनाता है.

बरामदगी के आंकड़े गंभीरता को रेखांकित करते हैं

संजय कुमार सिंह के अनुसार, बिहार-नेपाल सीमा हमेशा से नशीले पदार्थों, विशेष रूप से नेपाल से आने वाली हशीश और चरस के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रही है. सिंह ने कहा, "नेपाल और म्यांमार से आने वाली ड्रग्स बिहार से होते हुए देश के अन्य हिस्सों में जाती है." बिहार में साल 2025 में 49,964 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की गई थी.

एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल ड्रग्स की बरामदगी से ही लगातार बदल रहे तस्करी नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती. एजेंसियों को यह पता लगाने की जरूरत है कि ड्रग्स कहां से आई, इसमें शामिल बिचौलियों की पहचान करनी होगी, उनके आने-जाने के रास्ते को ट्रैक करना होगा और इस खेप की आखिरी मंजिल तय करनी होगी.

NCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसलिए, अब ध्यान व्यक्तिगत कोरियर और इक्का-दुक्का बरामदगी से हटकर तेजी से उनके पीछे काम करने वाले बड़े सिंडिकेट की तरफ जा रहा है."

राज्य2023 में जब्त ड्रग्स2024 में जब्त ड्रग्स2025 में जब्त ड्रग्स
बिहार62,314 kg 41,048 kg49,964 kg
उत्तर प्रदेश83,424 kg53,331 kg80,331 kg
पश्चिम बंगाल63,695 kg1,31,991 kg75,948 kg
असम87,221 kg46,536 kg31,706 kg
मेघालय7,232 kg5,913 kg1,029 kg
झारखंड45,017 kg37,193 kg25, 010 kg

बरामदगी से लेकर नेटवर्क को खत्म करने तक

एनसीबी ने अन्य ड्रग-कानून प्रवर्तन एजेंसियों से खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने और ऐसे मामलों पर मिलकर काम करने को कहा है जो राज्यों और राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं.

एनसीबी की इस बैठक में ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली कई एजेंसियां एक साथ आईं, जिनमें एनआईए (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क (Customs), आयकर विभाग (Income Tax), बीएसएफ (BSF), आरपीएफ (RPF), सीआईएसएफ (CISF), राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, राज्य ड्रग कंट्रोलर और खुफिया एजेंसियां शामिल थीं.

बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जुटाई गई जानकारियों को आपस में जोड़ना और छोटी-मोटी बरामदगी के पीछे छिपे बड़े नेटवर्क की पहचान करना था. अधिकारी ने कहा कि इस रणनीति में वित्तीय जांच एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरी है.

अधिकारी ने आगे कहा कि ड्रग तस्करी से जो कमाई होती है, वह कई खातों, व्यवसायों और बिचौलियों के माध्यम से आगे बढ़ सकता है. पैसे के इस लेन-देन का पीछा करने से जांचकर्ताओं को उन फाइनेंसरों और मास्टरमाइंडों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पर्दे के पीछे से शामिल रहते हैं.

किंगपिन और भगोड़ों पर ध्यान केंद्रित करना

एनसीबी ने कहा कि राज्यों की सीमाओं के पार काम करने वाले तस्कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर या देश छोड़कर कानून के अधिकार क्षेत्रों की कमियों का फायदा उठा सकते हैं. एजेंसी ने कहा, "बेहतर सूचना साझाकरण का उद्देश्य एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ समन्वित कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाना है."

बिहार और नार्थ-ईस्ट का कनेक्शन

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि त्रिपुरा और मिजोरम में एनसीबी की एक साथ हुई संयुक्त समन्वय बैठकें भी राष्ट्रीय ड्रग-तस्करी के परिदृश्य में पूर्वी और पूर्वोत्तर गलियारों के महत्व को रेखांकित करती हैं.

पूर्वोत्तर कई देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है और इसे सीमा पार से होने वाली तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माना गया है. एक बार जब नशीले पदार्थ इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो तस्करी नेटवर्क भारत के अन्य हिस्सों में खेप ले जाने के लिए स्थापित सड़क और रेल संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं.

अधिकारी ने कहा, "इस संदर्भ में, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और देश के उत्तरी व अन्य हिस्सों के प्रमुख बाजारों के बीच एक संभावित आगे की कड़ी के रूप में बिहार की कनेक्टिविटी का महत्व बढ़ जाता है."

एनसीबी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी एक राज्य में संदिग्ध खेप के बारे में मिली खुफिया जानकारी को पूरी तस्करी चेन का पता लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए.

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Last Updated : September 21, 2026 at 4:43 PM IST

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