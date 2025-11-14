तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राजेश राम सभी चल रहे हैं पीछे, पुष्पम प्रिया 9वें स्थान पर
जब बिहार में मतदान हुए तो लगा था कि कांटे की टक्कर होगी, पर रुझान में एनडीए एकतरफा सरकार बनाता दिख रहा है.
Published : November 14, 2025 at 12:53 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के रूझान में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है. महागठबंधन के कई दिग्ग्ज प्रत्याशी पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.
तेजस्वी यादव, तेज प्रताप पीछे : जिस तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा था, वह खुद राघोपुर से पीछे चल रहे हैं. यहां से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं. वहीं महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं. यहां से एलजेपी (आर) के संजय कुमार सिंह बढ़त बनाए हुए हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष भी चल रहे पीछे : इस रुझान में कांग्रेस का हाल काफी खराब दिख रहा है. सात सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार आगे दिखाई पड़ रहे हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी कुटुंबा से पीछे चल रहे हैं. यहां से हम के ललन राम आगे चल रहे हैं.
9वें स्थान पर पुष्पम प्रिया चौधरी : इसके अलावा पिछले बिहार विधानसभा से सुर्खियों में आयी 'द प्लुरल्स पार्टी' की पुष्पम प्रिया चौधरी भी काफी पीछे चल रही हैं. हालत तो यह है कि दरभंगा सीट से वह 9वें स्थान पर हैं. यहां से बीजेपी के संजय सरावगी काफी आगे चल रहे हैं. दूसरे स्थान पर वीआईपी के उमेश सहनी हैं.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, बिहार की जनता ने अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है. एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का नेतृत्व है जो जेल और बेल, भ्रष्टाचार, जंगलराज, लूट के प्रतीक हैं और इधर पीएम मोदी और नीतीश कुमार हैं.
#WATCH दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, " ...एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का नेतृत्व है जो जेल और बेल, भ्रष्टाचार, जगंलराज, लूट के प्रतीक है और बिहार की जनता ने अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है.. और इधर नेतृत्व है पीएम… pic.twitter.com/5s0swOKq7J— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
"जो रुझान आ रहा है वो वास्तव में उत्साहवर्धक है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने नए प्रकार की विकास की राजनीति 2014 से देखी है. बिहार की बढ़ती जीत के प्रति पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान एनडीए के सभी नेताओं को मेरी ओर से बधाई."- मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
#WATCH भोपाल (मध्य प्रदेश): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, " जो रुझान आ रहा है वो वास्तव में उत्साहवर्धक है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने नए प्रकार की विकास की राजनीति 2014 से देखी है....मेरी अपनी ओर बिहार की बढ़ती जीत के… pic.twitter.com/KngN663YtW— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
