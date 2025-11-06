ETV Bharat / bharat

तेज प्रताप यादव बोले सीएम बनने का मौका मिला तो जरूर बनेंगे, पापा ने भी कहा था...

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर उन्हें सीएम बनने का मौका मिला तो वे जरूर सीएम बनेंगे.

BIHAR ELECTIONS 2025
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जन शक्ति जनता दल (जशजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने मतदान के बाद अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की. उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वे मुख्यमंत्री बनने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह फैसला जनता के हाथ में है.

मतदान के बाद बयान: तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र में वोट डाला और मीडिया से बातचीत में बिहार की जनता से वोट डालने की अपील की. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता को अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए. हर वोट महत्वपूर्ण है. माता-पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है.

सीएम बनने की महत्वाकांक्षा: अपने पिता की विरासत का हवाला देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि उन्हें अगर पीएम बनने का मौका मिला तो वे जरूर पीएम बनेंगे. वैसे ही अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो जरूर सीएम बनुंगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व होता है.

"जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे. बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर बैठना है.'- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन शक्ति जनता दल

रोजगार, पलायन रोकना और सामाजिक न्याय प्राथमिकता: तेज प्रताप ने किसी भी सरकार के साथ खड़े होने की बात कही, बशर्ते वह आम आदमी के हितों की रक्षा करे. उन्होंने कहा, "...किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे. जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है." अपनी विचारधारा को लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की विरासत से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है."

बिहार चुनाव में जशजद महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और तेज प्रताप महुआ से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। मतदान के अंतिम चरणों में उनके ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर, तेज प्रताप और तेजस्वी समेत VIP उम्मीदवारों पर नजर

तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, अखिलेश को भी लपेटा

TAGGED:

TEJ PRATAP YADAV
तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव बोले बनेंगे सीएम
जन शक्ति जनता दल
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.