ETV Bharat / bharat

तेज प्रताप यादव बोले सीएम बनने का मौका मिला तो जरूर बनेंगे, पापा ने भी कहा था...

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जन शक्ति जनता दल (जशजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने मतदान के बाद अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की. उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वे मुख्यमंत्री बनने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह फैसला जनता के हाथ में है.

मतदान के बाद बयान: तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र में वोट डाला और मीडिया से बातचीत में बिहार की जनता से वोट डालने की अपील की. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता को अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए. हर वोट महत्वपूर्ण है. माता-पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है.

सीएम बनने की महत्वाकांक्षा: अपने पिता की विरासत का हवाला देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि उन्हें अगर पीएम बनने का मौका मिला तो वे जरूर पीएम बनेंगे. वैसे ही अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो जरूर सीएम बनुंगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व होता है.

"जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे. बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर बैठना है.'- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन शक्ति जनता दल