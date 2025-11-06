मोकामा में अनंत सिंह VS वीणा देवी, दो बाहुबलियों की टक्कर.. जानिए कैसा है हाल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान जारी है. यहां दो बाहुबलियों अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी के बीच टक्कर है.
Published : November 6, 2025 at 12:57 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत मोकामा विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. दुलारचंद हत्याकांड और पूर्व विधायक अनंत सिंह की जेल यात्रा के बाद इलाके में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं. हर बूथ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जिससे मोकामा की सड़कें सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गई हैं.
हाई-प्रोफाइल मुकाबला: इस बार मोकामा सीट पर सियासी संघर्ष चरम पर है. मुख्य टक्कर जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और राजद की वीणा देवी के बीच है. अनंत सिंह बाहुबली छवि के साथ मैदान में हैं, जबकि वीणा देवी अपने पति सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. जनसुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को उतारा है, जो त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं.
मतदान की ताजा स्थिति: मोकामा में कई प्रवासी मतदाता लाइन में लगकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मोबाइल जमा करने के बाद मतदाता ईवीएम के पास पहुंच रहे हैं. लोग विकास और रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट डालने का दावा कर रहे हैं.
#WATCH | RJD candidate from Mokama, Veena Devi says, " we had the darshan of the almighty. all of us should step out of our house and vote without fear or hesitation..." https://t.co/musVXvjyyM pic.twitter.com/RTzFqqqaJq— ANI (@ANI) November 6, 2025
चुनाव आयोग ने बिहार में 8.5 लाख से अधिक अधिकारियों की तैनाती की है, जिनमें 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिसकर्मी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं. मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ और ईआरओ फोन कॉल तथा ईसीआईनेट ऐप पर 'बुक-ए-कॉल टू बीएलओ' सेवा उपलब्ध है.
वीणा देवी की अपील: राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने मतदाताओं से बेखौफ होकर वोट डालने की अपील की. उन्होंने कहा, "हमने भगवान का दर्शन किया है. सभी बिना डर या झिझक के घर से निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें."
मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त और तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच मोकामा का परिणाम न केवल स्थानीय बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करेगा.
