मोकामा में अनंत सिंह VS वीणा देवी, दो बाहुबलियों की टक्कर.. जानिए कैसा है हाल

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत मोकामा विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. दुलारचंद हत्याकांड और पूर्व विधायक अनंत सिंह की जेल यात्रा के बाद इलाके में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं. हर बूथ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जिससे मोकामा की सड़कें सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गई हैं.

हाई-प्रोफाइल मुकाबला: इस बार मोकामा सीट पर सियासी संघर्ष चरम पर है. मुख्य टक्कर जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और राजद की वीणा देवी के बीच है. अनंत सिंह बाहुबली छवि के साथ मैदान में हैं, जबकि वीणा देवी अपने पति सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. जनसुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को उतारा है, जो त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं.

मोकामें में मतदाताओं की राय जानते ब्यूरो चीफ बृजम पांडे (ETV Bharat)

मतदान की ताजा स्थिति: मोकामा में कई प्रवासी मतदाता लाइन में लगकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मोबाइल जमा करने के बाद मतदाता ईवीएम के पास पहुंच रहे हैं. लोग विकास और रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट डालने का दावा कर रहे हैं.