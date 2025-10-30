ETV Bharat / bharat

'चाचा को मार दिया..' जन सुराज समर्थकों ने अनंत सिंह पर लगाया 'हत्या का आरोप', तेजस्वी ने PM मोदी को घेरा

छानबीन में जुटी पुलिस: हालांकि सूत्रों का कहना है कि गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद यादव की हत्या की गई है. वहीं, पुलिस मौत को संदिग्ध मान रही है. साथ ही इसे हादसा भी बताया जा रहा है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है. गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद बाढ़ एएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं.

अनंत सिंह पर लगाया आरोप: वहीं जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है. समर्थकों ने कहा, 'अनंत सिंह ने मरवाया है. नहीं छोड़ेंगे उसको.' वहीं, प्रियदर्शी पीयूष ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने और जेडीयू कैंडिडेट को बचाने का आरोप लगाया है.

गोली लगने से हुई मौत: दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में प्रचार करने निकले थे. इसी बीच तार तर गांव के पास संदिग्ध हालत में उनका शव मिला. समर्थकों का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उनको गोली मार दी गई. इस घटना के बाद समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है.

दुलारचंद यादव की मौत: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोकामा टाल क्षेत्र में फायरिंग हुई है. मृतक की पहचान दुलारचंद यादव के रूप में हुई है. दुलारचंद के भतीजे प्रियदर्शी पीयूष मोकामा सीट से जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

"पुलिस को सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में 2 पार्टियों का काफिला जा रहा था. किसी बात को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है. एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. एफएसएल टीम को सूचित कर दिया गया है. टीम जांच करेगी."- अभिषेक सिंह, एसडीपीओ, बाढ़-2

अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर लगाया साजिश का आरोप: वहीं अनंत सिंह ने अपने आपको बेगुनाह बताया है. उन्होंने बताया कि वह मोकामा टाल क्षेत्र में वोट मांगने गए थे लेकिन आगे बढ़ गए. उनके जाने के बाद घटना घटी है. जेडीयू कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का हाथ है. साथ ही कहा कि दुलारचंद यादव ने ही मारपीट की शुरुआत की थी.

जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह (ETV Bharat)

"हमलोग टाल में वोट मांग रहे थे. रास्ता में देखे कि एक-आध सौ गाड़ी खड़ा है. हमको लगा कि कोई और वोट मांग रहा है तो हमलोग आए. उसके बाद मुर्दाबाद-मुर्दाबाद ऊ करने लगे. तब भी हम बोले कोई कुछ नहीं बोलो. 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए. 10 गाड़ी हमरे पीछे रह गया. उसको ऊ मारना-तुड़ना शुरू कर दिया. वही हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू था. पंजा कुछ उंगली में पहनले था. रेलवे का रोड़ा रखले था. फुल तैयारी सूरजभान के यही था कि लड़ाई-झगड़ा कैसो हो जाए. तब वोट में ऐसे-वैसे हो जाए. सूरजभान का ई खेला है."- अनंत सिंह, जेडीयू उम्मीदवार, मोकामा विधानसभा सीट

लालू के करीबी थे दुलारचंद यादव: एक समय दुलारचंद यादव को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का करीबी माना जाता था लेकिन कुछ समय से दूरी बन गई थी. मोकामा टाल क्षेत्र में दुलारचंद की मजबूत पकड़ मानी जाती थी. वह जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट प्रियदर्शी पीयूष के लिए जोर-शोर से प्रचार कर रहे थे.

प्रशांत किशोर के साथ जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष (ETV Bharat)

तेजस्वी ने की घटना की निंदा: आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने दुलारचंद यादव की हत्या की निंदा की है. उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है. मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला.

"चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है. हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं. अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बाते करते हैं. 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज एएसआई की सिवान में गला रेतकर हत्या हो गई. मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, ये क्या है? प्रधानमंत्री को ये चीजे देखनी चाहिए. किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा?"- तेजस्वी यादव, नेता, आरजेडी

कौन-कौन मैदान में?: मोकामा विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने अनंत कुमार सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं. वहीं, जन सुराज पार्टी ने प्रियदर्शी पीयूष को प्रत्याशी बनाया है.

