दिल्ली-NCR से छुट्टी लेकर वोट देने के लिए घर जा रहे बिहार के मतदाता, ट्रेनों में भारी भीड़, देखिए वीडियो

नई दिल्ली: बिहार के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच चुकी है. 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली एनसीआर से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. राजधानी के आनंद विहार, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व अन्य स्टेशन पर यात्रियों की चहल-पहल कुछ ऐसी है, जैसे कोई त्योहारी मौसम चल रहा हो. लेकिन इस बार यात्रा का मकसद छठ या दीपावली नहीं, बल्कि लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाना है.

दिल्ली में रह रहे लाखों प्रवासी नौकरीपेशा लोग और छात्र अपने-अपने गृह जिलों के लिए रवाना हो रहे हैं. उनके चेहरों पर सफर की थकान नहीं, बल्कि मतदान का उत्साह दिख रहा है. यात्रियों का कहना है कि काम बाद में हो जाएगा वोट देना जरूरी है. क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत करता है.

मतदान के लिए बिहार जा रहे लोग

गुड़गांव में नौकरी करने वाले पप्पू कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ मोतिहारी जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर पहुंचे. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि “हमारे यहां 6 नवंबर को मतदान है. टिकट वेटिंग में था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है. घर जाकर वोट देना सबसे जरूरी काम है. बिहार में लोग राजनीति को लेकर जागरूक हैं. पहले छठ पूजा के लिए भीड़ थी, अब मतदान के लिए लोग बिहार जा रहे हैं.

'काम बाद में पहले वोट'

दिल्ली के उत्तम नगर से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे डॉ. महताब ने बताया कि वह करीब दस लोगों के साथ बिहार जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सबने छुट्टी ली है, जिससे मतदान कर सकें. मैं दूसरों से भी कहना चाहता हूं कि काम की चिंता छोड़िए, पहले मतदान करिए. वोट ही वह ताकत है जिससे सही सरकार चुनी जा सकती है.

वोट के लिए छुट्टी लेकर दिल्ली से बिहार जा रहे लोग

आनंद विहार स्टेशन पर भीड़ के बीच खड़े सुमित कुमार कहते हैं कि वह दिल्ली के विकासपुरी में रहते हैं और मोतिहारी जिले के मूल निवासी हैं. उनके यहां 11 नवंबर को वोट है. उन्होंने छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला किया. दिल्ली में रहकर भी बिहार हमारा घर है और वहां का भविष्य तय करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वे भी वोट करने जाएं.

'दिल्ली में नौकरी, पर बिहार में'

रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद मुईम आजाद मार्केट से स्टेशन पहुंचे. हाथ में छोटा बैग और आंखों में उम्मीद लिए उन्होंने कहा कि हम मेहनत दिल्ली में करते हैं लेकिन पहचान बिहार की है. इसलिए मतदान करने जा रहा हूं. दूसरों से भी कहूंगा कि एक दिन की मजदूरी छोड़िए, लेकिन वोट जरूर दीजिए. अच्छी सरकार हमें ही चुननी है.