'सीएम बनने के लिए नामांकन'.. राघोपुर से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा
राघोपुर से तेजस्वी यादव नामांकन के लिए पर्चा भरे. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के साथ-साथ पूरी जनता सीएम बनने के लिए नामांकन किया है.
Published : October 15, 2025 at 8:26 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 8:35 PM IST
वैशाली: RJD प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन किया. इस दौरान उनके साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित कई नेता मौजूद रहें. नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोरोजगारी को जड़ से मिटाना है, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देना है.
"लगातार दो बार से राघोरपुर की जनता ने मुझपर भरासो जतायी है. तीसरी बार राघोपुर से नामांकन किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता पुन: विश्वास करेगी. हमारा संकल्प है कि कोई ऐसा परिवार नहीं बचे, जिस घर में सरकारी नौकरी ना हो. बेरोजगारी को जड़ से मिटाना है." -तेजस्वी यादव, राजद प्रत्याशी
#WATCH | हाजीपुर, बिहार: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है। जनता मालिक है। यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी... हम सिर्फ़ सरकार नहीं… https://t.co/kGp3RgNn6Z pic.twitter.com/gnh9iAJLNa— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
दो जगह से चुनाव लड़ने के आरोप पर क्या बोले?: दो जगह से चुनाव लड़ने की अपवाह पर तेजस्वी यादव वे कहा कि महागठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है यानि तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. एक एक सीट की बात है तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ते आए हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे.
सीएम ऑफ बिहार: तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ-साथ बिहार के हर इंसान ने सीएम बनने के लिए नामांकन किया है. सीएम ऑफ बिहार यानी चेंज मेकर ऑफ बिहार.
तेजस्वी यादव का उद्देश्य
- हर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए
- बेरोजगारी खत्म करने के लिए
- हर घर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए
- महंगाई घटाने और पाँच सौ रुपये में सिलेंडर के लिए
- सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए
- बिहार में उद्योग-धंधे लगाने के लिए
- बिहार की हर महिला का 2500 रुपये महीना पाने के लिए
- बिहार के हर घर का दो सौ यूनिट फ्री बिजली के लिए
- अच्छे स्मार्ट स्कूलों में बिहार के बच्चों का नामांकन
- अच्छे अस्पताल में हर मरीज का नामांकन
- MAA (मकान, अन्न, आमदनी) योजना में नामांकन
- बिहार की हर बेटी का BETI योजना में नामांकन
- बिहार में अपराध से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति का नामांकन
- बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए
14 नवंबर को बदवाल की मुहर: तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार को आगे ले जाने का सपना सच होने की दहलीज पर है. नामांकन हो चुका है. बिहार की जनता बदलाव की मुहर 14 नवंबर को लगाने जा रही है. आज बिहार का हर वर्ग कह रहा है बिहार में नवक्रांति होने जा रही है.
प्रिय बिहारवासियों,— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 15, 2025
आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। रास्ते भर और नामांकन के दौरान आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। ये नामांकन ऐतिहासिक है। राघोपुर और बिहार इस नामांकन के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख चुका हैं। ये नामांकन खाली तेजस्वी का नहीं… pic.twitter.com/GGUilrBAad
20 वर्षों की समस्या खत्म होगी: तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि 'अपने बेटे, भाई, दोस्त तेजस्वी का हौसला बढ़ाते रहें. कांटो और पथरीली राहों पर चलते हुए तरक्की के रास्ते बनाते रहे, एक महीना भी शेष नहीं रहा, मेरा वादा है, आप सभी से आपके एक-एक पसीने की बूंद का मान रखूंगा. 20 वर्षों से पीड़ा, दुख, अन्याय, अवरोध, असहायपन, असुविधा, अराजकता, तानाशाही झेलते आ रहे हैं वो सब शपथ ग्रहण के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होगा.
राजद से देव कुमार चौरसिया का नामांकन: तेजस्वी यादव नामांकन करने समर्थकों के साथ पहुंचे. तेजस्वी अपने परिवार के साथ गांधी सेतु जैसे ही पहुंचे वैसे ही हजारो समर्थकों ने नेता का जोरदार स्वागत किया. इसके साथ हाजीपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया.
तेजस्वी का किस से होगा मुकाबला?: बता दें कि राघोपुर सीट से राजद के अलावा किसी राजनीतिक दल ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम जारी नहीं किए हैं. तेजस्वी यादव के कारण पार्टी मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है. इस सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा थी. दो दिन पहले पीके राघोपुर में प्रचार भी किए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे.
