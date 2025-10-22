ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव 2025: पटना का व्यस्त मरीन ड्राइव, जहां राज्य की प्रगति पर चर्चा के साथ लगता है खाने का तड़का

राजनीतिक तौर पर बिहार के अन्य नागरिकों की तरह रूबी को भी इस बात की जानकारी है, राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. यह चुनाव दो चरणों में होंगे और इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी. उनकी योजना है कि वह घर (बख्तियारपुर) जाकर मतदान करें, जहां में पहले चरण में वोटिंग होगी. रूबी ने कहा, "हमें मतदाता पर्ची मिलती है और हम चुनाव के दिन अपने बूथ पर वोट देते हैं."

रूबी ने बताया कि हर साल जून के आसपास जब हिमालय और उत्तर भारतीय राज्यों में मानसून के आने से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तो उनके पैतृक स्थान में बाढ़ आ जाती है. अक्टूबर-नवंबर के आसपास पानी कम होने तक वहां रहने वाले सभी लोग सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने आगे कहा, "काश बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा सके, ताकि हम और हमारा जीवन विस्थापित न हो."

उन्होंने बताया कि वे भूमिहीन हैं और उनके पास अपनी जमीन नहीं है. वह कस्बे के कुछ घरों में डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं, जबकि उनके पति खेतिहर मजदूर हैं. वे मजदूरी करके गुजारा करते हैं. वे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजते हैं. उन्हें उम्मीद कि वे आगे चलकर पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल जाएंगे.

वह खाने के ठेलों से आ रही तरह-तरह के व्यंजनों की मनमोहक खुशबू से बेखबर हैं और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके परिवार के लोग रात के खाने में क्या खाएंगे. उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा कि वह सिर्फ 40 रुपये के खिलौने बेच पाई हैं. समझ नहीं आ रहा क्या करूं. हम पास में ही एक किराए के कमरे में रहते हैं, जिसका किराया 4000 रुपये महीना है. रूबी और उनके पति लगभग पांच महीने पहले पटना के बख्तियारपुर शहर के पास गंगा के दियारा इलाके से अपने बच्चों के साथ यहां आए थे, तब से वे यहां खिलौने बेचते हैं.

जेपी गंगा पथ (जिसे पटना मरीन ड्राइव भी कहते हैं) पर शाम को लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं. लोग यहां पर घूमने और खाने-पीने के लिए आते हैं. यहां बने सैरगाह की जगमगाती रोशनी के बीच रूबी देवी नाम की एक महिला खिलौने बेच रही है और साथ ही अपने तीन बच्चों की देखभाल भी कर रही है. रूबी और उनके पति भी उन लोगों में शामिल हैं, जो यहां बेहतर आजीविका और पैसे कमाने के लिए आए थे.

सविता ने आगे कहा, "महंगाई, स्मार्ट बिजली मीटर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) जैसी समस्याएं हैं. हर चीज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जब से स्मार्ट मीटर ने पुराने मीटर की जगह ली है, तब से बिजली के बिलों में चार गुना का इजाफा हुआ है. सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती भी महज एक दिखावा है. इससे लोगों से पैसे ऐंठने में मदद मिलेगी."

सविता ने कहा, "बहुत से शिक्षित लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं. उन्हें रोजगार मिलना चाहिए. कारखाने और बड़े व्यवसाय दूसरे राज्यों में हैं. बिहार में भी इनकी जरूरत है. इससे लोगों का दूसरी जगहों पर पलायन रुकेगा." उन्होंने कहा कि राजनेता बिहार में उद्योग लाने के बजाय लोगों को सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं. अपने सामने आने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस उम्मीद में वोट देंगी कि यहां कुछ अच्छा होगा.

उन्होंने बताया कि वे पहले यहां के विभिन्न जिलों में इंटरनेशल मेडिकल ह्यूमनिटेरियन ओर्गनाइजेशन मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (MSF) के साथ काम कर रहे थे, जिसमें कई कठिनाइयां आती थीं. ऐसे में उन्होंने प्राइवेट जॉब में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के बजाय अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया और यहां अपना कैफे शुरू किया.

सविता देवी और उनके पति मिथिलेश कुमार गंगा नदी के किनारे एक कैफे चलाते हैं, जहां कुल्हड़ (मिट्टी के गिलास) में तरह-तरह की चाय मिलती है. वे गुलजारबाग के रहने वाले हैं, जो राज्य की राजधानी के पूर्वी छोर पर स्थित पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यहां पहले चरण के चुनाव में मतदान होना है.

चूंकि, बिहार में चुनावी मौसम है, ऐसे में यह सूबे के राजनीतिक माहौल को जानने का एक उपयुक्त जगह है. बिहार राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेशों में से एक है. यहां के लोग खुलकर अपनी राय रखने से परहेज नहीं करते हैं. इन्हीं में से एक हैं सविता देवी.

छठ के त्योहार के लिए पटना मरीन ड्राइव पर गंगा पथ के किनारे आने वाले मेहमानों के लिए लोग खाने-पीने के बेहतरीन स्टॉल लगाकर आवभगत में व्यस्त हैं. स्टॉल लगाने वालों के अलग-अलग बैकग्राउंड हैं. कुछ लोग मजबूरी में आए हैं, क्योंकि उनके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अधिक कमाई की चाह में यहां आए हैं. सबकी एक ही ख्वाहिश है ज्यादा से ज्यादा कमाई.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए जोर-शोर से तैयरियां जारी हैं. छह नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए जहां एक ओर राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं, वहीं दूसरी ओर आम लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे हैं. इसका एक नजारा पटना मरीन ड्राइव पर गंगा पथ के किनारे देखने को मिला.

कुछ दूरी पर रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र के एक गांव से आए सुरेंद्र राय गुब्बारे बेच रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव में वोट देने के लिए अपने पैतृक गांव लौटने का इंतजार कर रहे हैं. गुब्बारा बेचने वाले सुरेंद्र ने बताया, "चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में मेरे इलाके के लोग इकट्ठा होते हैं और शिक्षक हमें बताते हैं कि किसे वोट देना है."

जिस तरह नदी किनारे शाम के समय बना यह कलिनरी हब दूर-दूर से पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों से भी लोगों को आकर्षित करता है, जो गरीबी और बेरोजगारी के बीच अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

नीति आयोग के ताजा मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में बिहार में गरीबी दर देश में सबसे अधिक 26.59 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.28 प्रतिशत था. बता दें कि नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभावों को मापती है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के 12 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़े इंडेक्स द्वारा दर्शाया जाता है.

बिहार सरकार ने 2023 में जाति-आधारित सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया था कि लगभग 94 लाख परिवार, या राज्य 34.13 प्रतिशत परिवार , 6,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय पर जीवन यापन करते हैं. सरकारी आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में 15 से 29 साल की आयु वाले 9.9 प्रतिशत युवा बेरोजगार थे. बेशक यह 2018-19 के 30.9 प्रतिशत बेरोजगारी दर से काफी कम है, लेकिन सीनियर ऐज ग्रुप में बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है.

बिहार में बेरोजगारी एक ऐसा कारण है, जो राज्यभर के विभिन्न जिलों से लोगों को रोजी-रोटी और बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों से बाहर ले जाती है और कई लोग दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग खाने की मार्केट या खाने-पीने की दुकानों में हाथ आजमाने या छोटे-मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं.

चुनाव के दौरान ऐसे फ़ूड कोर्ट में जाने से आपको विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं के बारे में जमीनी स्तर से जुड़ी जानकारी मिलती हैं. भोजपुर जिले के आरा कस्बे के रहने वाले कुंदन कुमार यहा से गुजर रहे राहगीरों को डेनमार्क से आयातित मशीन में पकाए गए बेहतरीन 'इटैलियन फूड' का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित कर रहे थे. वह ट्वाइलाइट फूड कोर्ट में एक वैन में ब्रॉस्टर पिज्जा नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, जहां वे आने-जाने वालों को सीधे ओवन से निकले पिज्जा बेचते हैं. कुंदन हायर सेकेंडरी पास हैं.

कुंदन ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को उनके खराब परफोर्मेंस के कारण दोबारा टिकट नहीं मिला. वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते और अधिकतर समय झारखंड के जमशेदपुर में बिताते थे. उनकी जगह संजय सिंह 'टाइगर' को टिकट मिला है."

बीजेपी उम्मीदवार का मुकाबला CPI (ML) के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी से है और आरा सीट पर कड़ा चुनावी मुकाबला होने वाला है. आरा में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है. कुंदन ने आगे कहा, "हम प्रगति के लिए और अराजकता के खिलाफ वोट देंगे. मतदान वाले दिन हम अपनी दुकानें बंद करके अपने गृह नगर जाएंगे और वोट डालेंगे. वैसे भी, उसी दिन पटना में चुनाव है, इसके चलते फूड कोर्ट बंद रहेगा."

कुंदन के पास ही मौजूद गोल्डन कलर में रंगे गुंजन शर्मा मूर्ति की तरह खड़े हैं, जिससे आने वाले लोग 20 रुपये में उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं. गुंजन गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के जमुआरा कलां गांव के रहने वाले हैं. बाकी लोगों की तरह वह भी अपनी जीविका के लिए राज्य के बाहर जाते हैं और ज्यादातर मुंबई में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं. इस दौरान उन्हें कभी-कभी फिल्मों में 'एक्स्ट्रा आर्टिस्ट' के तौर पर भी काम मिल जाता है. वह हाल ही में अपने घर लौटे हैं और इस बार मतदान करने के बारे में सोच रहे हैं.

गुंजन ने कहा, "वोट डालते समय उम्मीदवार की परफोर्मेंस और बैकग्राउंड को ध्यान में रखूंगा. मैं मतदान के दिन अपने गांव में मौजूद रहूंगा. मेरे इलाके के लोग विकास से संतुष्ट हैं और अधिक विकास की उम्मीद कर रहे हैं."

अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित इमामगंज लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है. यहां 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे. यहां केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी, जन सुराज पार्टी के अजीत कुमार (जो एक डॉक्टर हैं) के बीच मुकाबला होने की संभावना है, जबकि आरजेडी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है. यहां मुख्य मार्ग पर मौजूद लोगों की आवाजें और रुझान बिहार के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों की तरह ही विविध हैं, लेकिन उनकी जरूरतें एक जैसी और बुनियादी हैं.

फलता-फूलता बाजार और भविष्य की योजनाएं

वर्तमान में सैरगाह पर लगभग 500 खाने-पीने की दुकानें चल रही हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग गुब्बारे, मोबाइल फोन कवर, खिलौने, टैटू, गहने और अन्य सामान बेच रहे हैं, जिससे यह इलाका एक चहल-पहल भरे बाजार में बदल गया है. इन सभी के बीच जगह को लेकर होड़ भी मची है.

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (PSCL) – जो बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की स्मार्ट सिटी पहल को लागू करने के लिए गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल इंकोर्पोरेटेड योजना है, इसने व्यवस्थित विक्रय स्थल प्रदान करने और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए 'गंगा पथ प्रीफैब्रिकेटेड वेंडिंग जोन परियोजना' शुरू की है.

फूड सेलर और वेंडर्स की सुविधा के लिए इस पहल के तहत नदी तट पर कुल मिलाकर 500 प्रीफैब्रिकेटेड कियोस्क लगाए जाएंगे. वहीं, लगभग 80 कियोस्क पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष स्टोरेज यार्ड पर इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं.

PSCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "सभी कियोस्क इंस्टॉल होने के बाद ऐप्लीकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उन्हें विक्रेताओं को आवंटित कर दिया जाएगा. सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा. हालांकि, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं. अभी सभी अधिकारी विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं. चुनाव खत्म होते ही काम में तेजी आएगी."

पीएससीएल अधिकारी ने कहा कि अगर यह परियोजना सफल रही, तो इसका विस्तार किया जा सकता है और इसे अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सकता है.

