वोटिंग से पहले NDA का एक विकेट गिरा, चिराग पासवान की कैंडिडेट सीमा सिंह का नामांकन रद्द

सारण: बिहार के छपरा से बड़ी खबर है. मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है. सीमा सिंह को चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था. एक दिन पहले ही शुक्रवार को नामांकन किया था. नामांकन रद्द होने से एनडीए को बड़ा नुकसान हो गया है. अब इस सीट पर सिर्फ राजद और जन सुराज के बीच मुकाबला है.

नामांकन पत्र में त्रुटि: नामांकन रद्द होने को लेकर डीपीआरओ ने विज्ञप्ति जारी की है. जिसमें बताया गया है कि मढ़ौरा से विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाली सीमा सिंह का नामांकन पत्र में त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया है. इस प्रकार सीमा सिंह चुनाव लड़ने से वंचित हो गई हैं.

कौन है सीमा सिंह?: सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा हैं. फिल्मों में अपने आइटम डांस को लेकर खूब चर्चित हैं. एनडीए का घटक दल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने मढ़ौरा सीट से टिकट दिया था. लोजपा रामविलास की प्रदेश युवा महासचिव हैं.

लोकसभा चुनाव में भी कार्रवाई: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सीमा सिंह पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था. शेखपुरा में बिना सरकारी अनुमति के बिना सीमा सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे.

अल्ताफ आलम राजू का भी नामांकन रद्द: निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू का भी नामांकन कैंसिल हो गया है. अल्ताफ आलम राजू सारण जिला जदयू के जिला अध्यक्ष थे. मढ़ौरा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई. इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था.

बसपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द: बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार का भी नामांकन पत्र रद्द हो गया है. इस प्रकार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कुल चार प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है. सीमा सिंह को लेकर एनडीए खेमे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीमा सिंह को मढ़ौरा में एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था.

राजद और जनसुराज का मुकाबला: मढ़ौरा सीट पर अब राजद और जनसुराज के बीच मुकाबला है. मढ़ौरा के राजद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय हैं, जो निवर्तमान विधायक हैं. बिहार सरकार में राजद कोटा से मंत्री भी रह चुके हैं. वहीं जन सुराज के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह मैदान में हैं.

नामांकन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत प्रत्याशी

  1. लालू प्रसाद यादव - राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
  2. सनदेव कुमार राय- निर्दलीय
  3. जितेंद्र कुमार राय - राष्ट्रीय जनता दल
  4. अंकित कुमार - निर्दलीय
  5. मनेजर कुमार - निर्दलीय
  6. नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह - जनसुराज पार्टी
  7. अभिषेक रंजन - निर्दलीय
  8. मधुबाला गिरी - द प्लुरल्स पार्टी
  9. पुरुषोत्तम कुमार - राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी

