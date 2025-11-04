बिहार चुनाव: पहले चरण में महागठबंधन का सकारात्मक अभियान, कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
कांग्रेस का कहना है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को ऐसे अभियान से लाभ मिलेगा जिसमें लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
Published : November 4, 2025 at 9:27 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने दावा किया कि 6 नवंबर को होने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उसका अभियान सकारात्मक था, जिसमें विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के साथ सहयोग के अलावा समुदायों को लक्षित किया गया. बिहार में 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होगा. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मंगलवार शाम को पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने पूरी ताकत के साथ मतदाताओं के बीच जाकर प्रचार किया.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा, "हमारा अभियान भाजपा के खिलाफ सकारात्मक रहा, जिसके नेताओं ने बातचीत का स्तर गिरा दिया और प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया."
'दोस्ताना मुकाबले' का प्रभाव बेअसर करने का प्रयास
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने मुख्य रूप से अपने हिस्से की सीटों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन 'दोस्ताना मुकाबले' के प्रभाव को बेअसर करने के प्रयास भी किए गए.
जैसे, कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की, जहां प्रियंका गांधी ने भाकपा (CPI) के खिलाफ पार्टी उम्मीदवार गरीब दास के लिए वोट मांगे, वहीं पार्टी के सबसे पुराने नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दीघा सीट पर भाकपा-माले उम्मीदवार दिव्या गौतम के लिए वोट मांगे. उन्होंने बिहारशरीफ सीट पर भी भाकपा-माले उम्मीदवार के लिए प्रचार किया. सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए, दोस्ताना मुकाबले वाली सीटों पर राहुल और खड़गे दोनों की रैलियां आयोजित न करने का भी ध्यान रखा गया.
अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश
बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में उतरे और बाद में मछुआरों की समस्याओं को सुनकर समुदाय को एक संदेश दिया. इससे पहले, इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग, जिनकी आबादी 31 प्रतिशत है, को लुभाने के लिए उपमुख्यमंत्री पद के लिए सहनी के नाम की रणनीतिक घोषणा की थी.
प्रियंका गांधी ने कन्हैया कुमार, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, मोहम्मद जावेद, पप्पू यादव और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ सीमांचल क्षेत्रों में वोट मांगने में काफी समय बिताया, जहां मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में हैं और जहां से विपक्ष को अच्छी संख्या में सीटें मिल सकती हैं. प्रियंका गांधी ने बिहार में महिला मतदाताओं से विशेष अपील की और उनसे आग्रह किया कि वे इस पिछड़े राज्य में अतीत में जिस तरह से शासन किया गया है, उसमें बदलाव लाएं.
एनडीए नेताओं ने आरजेडी के पिछले शासनकाल के दौरान कथित जंगल राज का हवाला देकर लालू प्रसाद की पार्टी पर निशाना साधा, जबकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि एनडीए के पिछले 20 वर्षों के शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति वास्तव में बदतर हो गई है.
विपक्ष ने मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या का हवाला दिया, जिसके कारण एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई. विपक्ष ने कहा कि इस घटना ने सत्तारूढ़ गठबंधन के जंगल राज के आरोपों को दबा दिया है.
खराब कानून-व्यवस्था
बिहार कांग्रेस के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत से कहा, "हमने राज्य में खराब कानून-व्यवस्था की ओर इशारा किया है. मोकामा की घटना ने दिखाया कि कैसे दबंग लोग बिना किसी डर के खुलेआम घूम सकते हैं. गिरफ्तारी विपक्ष के दबाव के बाद ही हुई, लेकिन यह तो बस एक बानगी है."
उन्होंने कहा, "एनडीए आरजेडी पर आरोप लगाता रहता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देता. अगर वे अब बिहार को 5 साल में विकसित राज्य बनाने का वादा कर रहे हैं, तो इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे."
महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि एनडीए ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके संवाद के स्तर को गिरा दिया है. पासी ने कहा, "इससे उनकी हताशा झलकती है."
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: वैश्विक प्रतिनिधिमंडल पहले चरण के मतदान का गवाह बनेगा, 7 देशों के सदस्य शामिल