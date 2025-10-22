ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में दिल्ली के ये नेता भरेंगे हुंकार, करेंगे चुनाव प्रचार, जानिए बीजेपी, AAP और कांग्रेस के कौन नेता शामिल?

लखीसराय और बिहार शरीफ का चुनावी दौरा कर चुकीं सीएम रेखा वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भाजपा ने इस बार अपनी एक मात्र महिला मुख्यमंत्री होने के चलते बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है. बिहार चुनाव के अपने पहले दौरे में रेखा गुप्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में लखीसराय गईं थीं. इसके अलावा वह बिहार शरीफ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार सिंह के नामांकन सभा में शामिल हुईं थीं. अब उनका आगे फिर से बिहार जाने का कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है. दिल्ली में छठ पूजा संपन्न होने के बाद सीएम का फिर से बिहार का चुनावी दौरा होना तय है. सीएम रेखा गुप्ता के साथ पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत भी गईं थीं. सीएम के साथ उन्होंने भी नामांकन सभाओं में शिरकत की.

मनोज तिवारी की दोबारा बिहार जाने की तैयारी दिवाली के चलते दो दिन का बिहार दौरा करके आरा और मुजफ्फरपुर जिले के भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होकर मनोज तिवारी दिल्ली वापस आ गए थे. अब उनकी फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी चल रही है. छठ पूजा के बाद वह दोबारा बिहार में जाएंगे. बिहार में चुनाव के समय हमेशा मनोज तिवारी की जनसभाओं की डिमांड रहती है. उन्होंने अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया गाना भी गया है जो जल्दी ही मार्केट में आने वाला है. गाने के बोल हैं हांजी हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी.

मनोज तिवारी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं और भोजपुरी अभिनेता और गायक होने के चलते भाजपा उनको पार्टी में शामिल होने के बाद से ही लगातार बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में जगह देती आई है. मनोज तिवारी भी हमेशा पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव बिहार में पूरा समय देते हैं, जहां भी उनकी जनसभा या रोड शो की जरूरत होती है. भोजपुरी अभिनेता होने के चलते बिहार में उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं. पूर्वांचली होने के कारण ही भाजपा ने दिल्ली में पूर्वांचलियों की बड़ी संख्या को देखते हुए मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था. अब एक बार फिर से बिहार चुनाव में मनोज तिवारी लग गए हैं.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी सक्रिय हैं. अगर इनमें सबसे पहले बीजेपी नेताओं की बात करें तो चुनाव शुरू होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी एक-एक बार बिहार का दौरा कर चुके हैं.

बिहार दौरे के दौरान सीएम गुप्ता (ETV BHARAT)

इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने तो बिहार चुनाव में पूरी तरह से डेरा डाल दिया है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के छोटे भाई राहुल सिंह बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं. इसके चलते राहुल सिंह के टिकट की घोषणा होते ही कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह बिहार के लिए निकल गए. बिहार विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह अपने भाई के चुनाव प्रबंधन को देखने के साथ ही उनके लिए चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं. इसके अलावा वह काराकाट और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अन्य प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रबंधन की समीक्षा भी कर चुके हैं.

डॉ. पंकज कुमार (ETV BHARAT)

पंकज सिंह बिहार चुनाव के मैदान में

पंकज सिंह ने अपने करीब 10 दिन के बिहार दौरे में कई क्षेत्रों में जनसंपर्क कर भाजपा और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है. अभी दिवाली से एक दिन पहले ही वह वापस दिल्ली लौटे हैं. माना जा रहा है कि छठ पूजा के बाद पंकज सिंह फिर बिहार चुनाव में सक्रियता दिखाएंगे. साथ ही अपने भाई के चुनाव के अलावा अन्य प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार में जुटेंगे.

अभय वर्मा भी बिहार चुनाव में देंगे समय

इसके अलावा दिल्ली भाजपा से पूर्वांचल के अन्य नेताओं में शामिल दिल्ली भाजपा के नेता एवं लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा का भी बिहार चुनाव में जाने का कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है. छठ पूजा के बाद उनका बिहार जाना तय माना जा रहा है. अभय वर्मा दिल्ली में लगातार दूसरी बार विधायक बनने के चलते दिल्ली भाजपा के लिए पूर्वांचलियों का बड़ा चेहरा हैं. इसके चलते उन्हें दिल्ली विधानसभा में पार्टी ने अपने विधायक दल का चीफ व्हिप (मुख्य सचेतक) भी बनाया है. इससे पहले से ही वह दिल्ली प्रदेश भाजपा में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. अपना पहला विधानसभा चुनाव 880 वोट से जीतने के बाद दूसरी बार में 11500 वोट से जीतने के कारण पार्टी और सरकार में भी अभय वर्मा का कद बढ़ा है.



विधायक अजय महावर भी सक्रिय

वहीं, झारखंड के मूल निवासी एवं दिल्ली की घोंडा विधानसभा सीट से भाजपा के दूसरी बार के विधायक अजय महावर भी बिहार चुनाव में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. मनोज तिवारी के अगले दौरे के साथ ही उनकी बिहार विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी है. अजय महावर की गिनती मनोज तिवारी के सबसे खास और भरोसेमंद लोगों में होती है. मनोज तिवारी जब पहली बार वर्ष 2014 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उनका पूरा चुनाव प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार तक की कमान अजय महावर ने संभाली थी. उसके बाद मनोज तिवारी ने उनको खुद प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भाजपा उत्तर पूर्वी जिले का जिलाध्यक्ष बनाया था. उसके बाद वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने अजय महावर को टिकट दिया और महावर ने भाजपा की परंपरागत सीट घोंडा को आम आदमी पार्टी से छीनते हुए फिर भाजपा की झोली में डाल दिया था.

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महावर ने फिर जीत दर्ज की. दिल्ली में भी अजय महावर को पूर्वांचल का नेता ही माना जाता है. इस वजह से भी उनका बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहना जरूरी हो जाता है. वह हर चुनाव में अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी रहे हैं.



दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता भी बिहार चुनाव में जाने की तैयारी में

बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ उतरी है. AAP के 40 स्टार प्रचारक नेताओं की सूची में 20 से ज्यादा नेता दिल्ली के हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, AAP दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक गोपाल राय, संजीव झा, इमरान हुसैन, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, वंदना कुमारी, अजेश यादव और ऋतुराज झा सहित अन्य नेता शामिल हैं. छठ पूजा के बाद ये नेता भी बिहार कूच करेंगे.

अरविंद केजरीवाल भी करेंगे बिहार चुनाव में प्रचार (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेता भी फिर जाएंगे बिहार

दिल्ली भाजपा और AAP के अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेता भी बिहार चुनाव में सक्रिय हैं. इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन को बिहार चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. तभी से वह बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय थे. अभी वह काफी दिनों तक बिहार में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग और टिकट वितरण को पूरा कराकर दिवाली के लिए दिल्ली वापस लौटे हैं. अब वह फिर से वापस जल्दी ही बिहार पहुंचेंगे. इसके साथ ही बिहार चुनाव के लिए करीब तीन महीने पहले ऑब्जर्वर बनाए गए दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी गर्वित सिंघवी व अली मेंहदी भी कई बार बिहार का दौरा कर चुनावी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये दोनों बिहार चले गए थे. गर्वित सिंघवी अभी दिवाली पर दिल्ली लौटे हैं. अब उनकी फिर से जाने की तैयारी है.

कांग्रेस नेता अजय माकन करेंगे बिहार में चुनाव प्रचार (ETV BHARAT)

इसके अलावा अली मेंहदी अररिया जिले में अपनी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. आने वाले दिनों में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा का भी बिहार चुनाव में जाना तय है. इनके अलावा दिल्ली कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बिहार चुनाव में भेजा जा सकता है.

