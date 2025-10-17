करोड़ों के मालिक हैं सम्राट चौधरी, गांव से लेकर शहर तक प्रॉपर्टी, डिग्री से लेकर केस तक का पूरा ब्योरा पढ़ें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सम्राट चौधरी ने नामांकन भर दिया है. इसमें उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता पर विवाद हो सकता है.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा चर्चा में है. बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है. उनके द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे में 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया गया है, लेकिन उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद छिड़ गया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले भी चर्चा में हैं.
कुल संपत्ति 11.31 करोड़ की संपत्ति: चुनावी हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति 11,31,04,428 रुपए है. इसमें उनके नाम पर 9.29 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी कुमारी ममता के नाम पर 2.01 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है. यह राशि चल और अचल संपत्तियों का संयुक्त आंकड़ा है, जो उनके धन-संपदा के विशाल दायरे को दर्शाता है.
नकदी, सोना और निवेश: सम्राट चौधरी के पास चल संपत्ति के रूप में नकद, बैंक खाते, गहने और निवेश शामिल हैं. सम्राट चौधरी की चल संपत्ति में नकदी, बैंक खाते, गहने, निवेश और वाहन शामिल हैं. उनके पास 13,500 रुपए और उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपए नकद है. बैंक खातों में 27 लाख रुपए जमा हैं, जबकि गहनों में सम्राट के पास 20 लाख का सोना और 75,000 रुपए की चांदी, तथा उनकी पत्नी के पास भी 20 रुपए लाख का सोना है.
सम्राट चौधरी ने शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में 32 रुपए लाख का निवेश किया है. उनके पास 7 लाख रुपए की कार भी है. उन्होंने LIC में 8 लाख रुपए, PPF में 9 लाख रुपए, SBI लाइफ इंश्योरेंस में 1.50 लाख रुपए, इक्विटी फंड में 4.18 लाख रुपए, HDFC मिडकैप फंड में 5.23 लाख रुपए, निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड में 22.42 लाख रुपए और पोस्टल सेविंग फंड में 8.7 लाख रुपए, 10.28 लाख और 1.50 लाख रुपए का निवेश शामिल किया है.
गांव से पटना तक संपत्ति: सम्राट चौधरी की अचल संपत्ति का दायरा भी प्रभावशाली है. उनके पास मुंगेर जिले के लखनपुर और पटना शहर में कई आवासीय और कृषि भूमि हैं, जिनकी कुल कीमत ₹9.30 करोड़ है. उनकी पत्नी के नाम पर भी कृषि भूमि और मकान हैं, जो उनकी संपत्ति को और बढ़ाते हैं.
सम्राट चौधरी की शिक्षा: सम्राट चौधरी ने अपने शपथपत्र में अपना पेशा राजनेता और कृषक बताया है. उन्होंने अपने हलफनामे में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता Doctor of Litt (मानद), PFC कामराज विश्वविद्यालय से प्राप्त बताई है. राजनीति के साथ-साथ खेती-किसानी और अकादमिक क्षेत्र से उनका जुड़ाव उनकी बहुमुखी छवि को दर्शाता है.
कौन हैं सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता: सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पेशे से वकील हैं. उनके नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें गहने, बैंक खाते और विभिन्न फंडों में निवेश शामिल हैं. दंपत्ति ने मिलकर संपत्ति और निवेश का मजबूत आधार तैयार किया है.
सम्राट पर दर्ज आपराधिक मामले: हलफनामे में सम्राट चौधरी ने दो आपराधिक मामलों का जिक्र किया है. पहला मामला पटना कोतवाली थाना और दूसरा तारापुर थाना में दर्ज है. दोनों मामले निषेधाज्ञा और आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित हैं, और इनमें कोई गंभीर अपराध या दोषसिद्धि नहीं है.
उम्र और शैक्षणिक योग्यता पर विवाद: हलफनामे में सम्राट चौधरी की उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठे हैं. हलफनामे के अनुसार, उनकी उम्र मतदाता सूची में 56 वर्ष दर्ज है, लेकिन कोई स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है. उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से मानद डी.लिट और ‘पीएफसी’ की पढ़ाई का दावा किया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे ‘पीएफसी’ का अर्थ समझाते नजर आए, जिसने और अधिक चर्चा को जन्म दिया.
''आज सम्राट चौधरी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है. इससे पहले जब सम्राट चौधरी जी से पूछा गया था कि उन्होंने दसवीं पास कब की थी तो उन्होंने कहा था कि इसे एफिडेविट में पढ़ सकते हैं. आज उनका एफिडेलविट आया है और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था. लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने दसवीं कक्षा कब पास की. उन्होंने यह भी दावा किया उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी किया है. अगर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि पीएफसी उन लोगों के लिए होता है जो तमिल भाषा बोलते हैं. अभी तक उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने दसवीं कक्षा पास की है या नहीं.''- प्रशांत किशोर, संस्थापक, जनसुराज
प्रशांत किशोर ने लगाए हैं गंभीर आरोप: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किशोर का दावा है कि चौधरी ने 1995 में तारापुर में हुई सात हत्याओं के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नाबालिग दिखाने की कोशिश की थी. पीके ने तर्क दिया कि अगर 2020 में उनकी उम्र 51 वर्ष थी, तो 1995 में वे 25-26 वर्ष के थे. ऐसे में नाबालिग दिखाकर राहत प्राप्त करने का दावा संदेहास्पद है. इसके अलावा, प्रशांत ने आरोप लगाया कि चौधरी ने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है, जबकि हलफनामे में मानद डी.लिट का उल्लेख है.
सम्राट चौधरी का जवाब: सम्राट चौधरी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता को सही ठहराया है. उनका कहना है कि उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से ‘पीएफसी’ की पढ़ाई पूरी की है. हालांकि, उनके दावों और हलफनामे में स्कूल प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति ने विपक्ष को हमला करने का मौका दिया है.
