बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, सीएम रेखा, सांसद मनोज तिवारी का नाम भी शामिल

बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में हेमा मालिनी, रवि किशन, स्मृति ईरानी व कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल हैं.

बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लंबे समय से जिस लिस्ट का इंतजार था, वो लिस्ट आ गई है, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है. जिसमें कुल 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अलावा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भोजपुरी सुपरस्टार तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय चेहरों को भी प्रमुखता से जगह मिली है.

महिला मतदाताओं के बीच जाएंगी सीएम रेखा
पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई इस सूची में रेखा गुप्ता का नाम शामिल होना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ, वह बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें विशेष रूप से महिला मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मैदान में उतारा गया है. उनकी जनसभाएं और रोड शो लखीसराय जैसे क्षेत्रों में भी प्रस्तावित हैं, जहां उनके प्रभावी व्यक्तित्व का लाभ उठाने की योजना है. रेखा गुप्ता की संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक अनुभव को भी प्रचार में भुनाया जाएगा. 15 अक्टूबर को रेखा गुप्ता बिहार दौरे पर भी गई थी.

BIHAR ELECTIONS 2025
सांसद मनोज तिवारी और सीएम रेखा गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)

पूर्वांचल के वोटरों को साधने की रणनीति
दूसरी ओर, भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय चेहरे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को शामिल करना, बिहार के एक बड़े वर्ग - खासकर युवाओं और पूर्वांचल के वोटरों को साधने की स्पष्ट रणनीति है. अपनी गायकी और सहज संवाद शैली के कारण मनोज तिवारी बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हैं. वह अपनी रैलियों से भारी भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं. चुनावी माहौल में उनके भोजपुरी अंदाज़ के भाषणों से मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने और पार्टी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. इसके अलावे दिल्ली के किसी सांसदों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि अधिकांश नेताओं को पार्टी ने कोई न कोई जिम्मेदारी दी है.

स्टार प्रचारकों में ये चेहरे भी शामिल
स्टार प्रचारकों की इस विस्तृत सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, और बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता जैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम भी शामिल हैं.

हेमा मालिनी, रवि किशन भी करेंगे प्रचार
सूची में हेमा मालिनी और रवि किशन जैसे अन्य फिल्मी हस्तियों को भी जगह मिली है, जो दर्शाती है कि पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए अपने हर लोकप्रिय चेहरे का इस्तेमाल करने को तैयार है.

बीजेपी का लक्ष्य है कि विभिन्न जातियों, वर्गों और क्षेत्रों के मतदाताओं तक सीधा पहुंच बनाई जाए. प्रधानमंत्री मोदी की लगभग एक दर्जन चुनावी सभाएं और रोड शो प्रस्तावित हैं. पार्टी ने स्टार प्रचारकों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों स्तर के मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना बनाई है. रेखा गुप्ता और मनोज तिवारी जैसे चेहरों को शामिल करके, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वह बिहार में एक बहुआयामी और आकर्षक प्रचार अभियान चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025
BJP STAR CAMPAIGNERS LIST DELHI
BJP STAR CAMPAIGNERS LIST
CM REKHA MANOJ TIWARI
BIHAR ELECTIONS 2025

