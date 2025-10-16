ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, सीएम रेखा, सांसद मनोज तिवारी का नाम भी शामिल

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लंबे समय से जिस लिस्ट का इंतजार था, वो लिस्ट आ गई है, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है. जिसमें कुल 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अलावा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भोजपुरी सुपरस्टार तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय चेहरों को भी प्रमुखता से जगह मिली है.

महिला मतदाताओं के बीच जाएंगी सीएम रेखा

पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई इस सूची में रेखा गुप्ता का नाम शामिल होना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ, वह बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें विशेष रूप से महिला मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मैदान में उतारा गया है. उनकी जनसभाएं और रोड शो लखीसराय जैसे क्षेत्रों में भी प्रस्तावित हैं, जहां उनके प्रभावी व्यक्तित्व का लाभ उठाने की योजना है. रेखा गुप्ता की संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक अनुभव को भी प्रचार में भुनाया जाएगा. 15 अक्टूबर को रेखा गुप्ता बिहार दौरे पर भी गई थी.

सांसद मनोज तिवारी और सीएम रेखा गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)

पूर्वांचल के वोटरों को साधने की रणनीति

दूसरी ओर, भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय चेहरे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को शामिल करना, बिहार के एक बड़े वर्ग - खासकर युवाओं और पूर्वांचल के वोटरों को साधने की स्पष्ट रणनीति है. अपनी गायकी और सहज संवाद शैली के कारण मनोज तिवारी बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हैं. वह अपनी रैलियों से भारी भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं. चुनावी माहौल में उनके भोजपुरी अंदाज़ के भाषणों से मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने और पार्टी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. इसके अलावे दिल्ली के किसी सांसदों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि अधिकांश नेताओं को पार्टी ने कोई न कोई जिम्मेदारी दी है.