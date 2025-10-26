ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में बनारस की मुस्लिम महिलाओं की एंट्री, घर-घर जाकर बताएंगी योगी सरकार की खूबियां

बिहार में भाजपा का प्रचार करेंगी बनारस की मुस्लिम महिलाएं. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

वाराणसी: बिहार चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है. एनडीए गठबंधन हो आरजेडी हो या फिर जनसुराज, हर राजनीतिक दल वोटरों को साधने की कोशिश में लगा है. बिहार चुनाव का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी नजर आ रहा है. यहां की मुस्लिम महिलाएं बिहार जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी. भाजपा से जुड़ी मुस्लिम महिलाएं टीम बनाकर पश्चिम बिहार के अलग-अलग हिस्सों के लिए रवाना होंगी. ये महिलाएं सरकार की नीतियां, सुविधाएं बताकर मुस्लिम समाज को भाजपा से जोड़ने का प्रयास करेंगी. बिहार में भाजपा का प्रचार करेंगी बनारस की मुस्लिम महिलाएं. (Video Credit; ETV BHARAT) बनारस के बजरडीहा इलाके की ये मुस्लिम महिलाएं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी हुई हैं. 25 –25 की संख्या में 4 से 5 ग्रुप बने हैं, जो पश्चिम बिहार के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मुस्लिम समुदाय और महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियों से अवगत कराएगा. लोगों को बताएगा कि यूपी में किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है.