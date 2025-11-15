ETV Bharat / bharat

'2025 से 2030 फिर से नीतीश..' कल्यान बिगहा में जश्न, जानिए नालंदा के 7 सीटों पर किसे मिली जीत?

राजगीर विधानसभा सीट: नालंदा के 7 विधानसभा में राजगीर विधानसभा सीट पर जदयू कैंडिडेट को जीत मिली. जदयू के कौशल किशोर को 107811 वोट मिले. दूसरे नंवबर पर विश्वनाथ चौधरी को 52383 वोट मिले. तीसरे नंबर पर जनसुराज के सत्येंद्र कुमार को 9916 वोट मिले.

"नीतीश कुमार की सामाजिक और विकासात्मक नीतियों ने उन्हें नई ताकत दी है और उम्मीद भी. आज हम सबको फिर गर्व हो रहा है. हमारे गांव का बेटा फिर से बिहार की बागडोर संभालने जा रहा है." -कल्याण बिगहा की महिलाएं

कल्याण बिगहा में त्योहारो जैसा माहौल: एनडीए की प्रचंड जीत से नालंदा में जश्न है. हरनौत विधानसभा क्षेत्र के कल्याण बिगहा त्योहारों का केंद्र बना हुआ है. ढोल-नगाड़ों की थाप और पटाखों की गूंज के बीच ग्रामीणों के चेहरों पर सिर्फ एक ही विश्वास इस बार भी नीतीश कुमार ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे. ग्रामीण महिलाओं ने कहा हमने 2025 -2030 फिर से नीतीश का नारा दिया था. आज यह पूरा हो रहा है.

सभी 7 सीटों पर एनडीए की जीत: नालंदा जिले में 7 विधानसभा है. इन सभी सीटों पर एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 6 सीट पर जदयू के कैंडिडेट और 1 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट विजेता हुए हैं. महागठबंधन को इन सभी 7 सीटों पर दूसरा स्थान मिला. 6 सीटों पर जन सुराज के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे. वहीं एक सीट पर जनसुराज चौथे नंबर की पार्टी बन गयी.

हरनौत विधानसभा सीट: यह सीट काफी अहम है. इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत सीएम नीतीश कुमार का गांव कल्यान बिगहा आता है. इस सीट पर भी जदयू के कैंडिडेट को जीत मिली. इस सीट से हरिनारायण चौधरी को 106954 वोट मिले. जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट अरुण कुमार को 58619 वोट मिले. इस सीट पर जन सुराज के कमलेश पासवान तीसरे नंबर पर रहे. इन्हें 7927 वोट मिले.

नालंदा के कल्यान बिगहा में जश्न मनाती महिलाएं (ETV Bharat)

हरनौत विधानसभा सीट का रिजल्ट

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट हरिनारायण चौधरी जदयू 106954 अरुण कुमार कांग्रेस 58619 कमलेश पासवान जन सुराज 7927

इस्लामपुर विधानसभा सीट: नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा सीट पर भी जदयू कैंडिडेट को जीत मिली. इस सीट से जदयू के रुहैल रंजन विजेता रहे और उन्हें 100487 वोट मिले. वहीं दूसरे नंबर पर राजद के राकेश रौशन को 68248 वोट मिले. यहां भी जन सुराज तीसरे नंबर पर रहा. तनुजा कुमारी को 4779 वोट मिले.

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट रुहैल रंजन जदयू 100487 राकेश रौशन राजद 68248 तनुजा कुमारी जन सुराज 4779

हिलसा विधानसभा सीट: नालंदा के हिलसा विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत हुई. इस सीट पर जदयू के कृष्ण मुकारी शरण अपना दबदबा बनाया. कृष्ण मुकारी शरण को 96009 वोट हासिल हुआ. राजद के शक्ति सिंह यादव दूसरे नंबर पर रहे. शक्ति सिंह यादव को 79997 वोट मिले. तीसरे नंबर पर जन सुराज के कैंडिडेट उमेश वर्मा को 4252 वोट मिले.

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट कृष्ण मुरारी शरण जदयू 96009 शक्ति सिंह यादव राजद 79997 उमेश वर्मा जन सुराज 4252

अस्थावां विधानसभा सीट: नालंदा के अस्थावां सीट पर एनडीए के जदयू प्रत्याशी जितेंद्र कुमार की जीत हुई. जितेंद्र कुमार को 90542 वोट मिले. इस सीट से राजद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे. राजद प्रत्याशी रवि रंजन कुमार 49834 वोट मिले. यहां भी जन सुराज के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे. जन सुराज के लता सिंह को 15962 वोट मिले.

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट जितेंद्र कुमार जदयू 90542 रवि रंजन कुमार राजद 49834 लता सिंह जन सुराज 15962

बिहारशरीफ विधानसभा सीट: यह विधानसभा सीट आस्था और धार्मिक स्थल के कारण अहम है. इस सीट पर एनडीए के घटक दल बीजेपी को कामयाबी मिली. बीजेपी के डॉ. सुनील कुमार विजेता हुए और उन्हें कुल 109304 वोट मिले. इस सीट पर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी ओमेर खान दूसरे नंबर पर रहे. उन्हें 80136 वोट मिले. यहां जनसुराज चौथे नंबर की पार्टी बन गयी. तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी मनोज तांती रहे. मनोज तांती को 6315 वोट और चौथे नंबर पर जनसुराज के दिनेश कुमार को 6044 वोट मिले.

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट डॉ. सुनील कुमार भाजपा 109304 ओमेर खान कांग्रेस 80136 मनोज तांती निर्दलीय 6315 दिनेश कुमार जनसुराज 6044

नालंदा विधानसभा सीट: नालंदा विधानसभा सीट भी काफी अहम है. इस सीट से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जदयू प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे. एक बार फिर उन्हें जीत मिली. श्रवण कुमार को कुल 105432 वोट मिले. महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर रहे. उन्हें कुल 72424 वोट मिले. यहां भी जन सुराज तीसरे नंबर पर रहा. प्रत्याशी पूनम मिश्रा को 5206 वोट मिले.

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट श्रवण कुमार जदयू 105432 कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस 72424 पूनम मिश्रा जन सुराज 5206

'फिर से सीएम बने नीतीश कुमार': कुल मिलाकर नालंदा में एक बार फिर से नीतीश कुमार को बड़ी कामयाबी मिली. नालंदा के लोगों की आसा है कि एकबार फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बकौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयाननेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे. लोगों को उम्मीद है कि इसबार बिहार और विकास करेगा.

