सिर्फ 27 वोटों से जीते JDU के राधा चरण साह, जानिए भोजपुर की बाकी सीटों पर कैसा रहा मुकाबला

आरा: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 2025 के चुनाव नतीजों में महागठबंधन 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. कई सीटें ऐसी रहीं जिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. इन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से भी नीचे रहा. आरा की संदेश विधानसभा सीट पर जेडीयू के राधा चरण साह मात्र 27 वोटों से जीत गए.

27 वोटों से दी मात: आरा लोकसभा की संदेश विधानसभा सीट पर जेडीयू के राधा चरण साह ने महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार दीप सिंह को 27 वोटों से हराया. इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण साह को 80,598 वोट पड़े, जबकि दीप सिंह को 80,571 वोट पड़े. तीसरे स्थान पर जन सुराज प्रत्याशी राजीव राज को 6,040 वोटों से संतोष करना पड़ा.

संदेश सीट पर जदयू और आरजेडी में कड़ी टक्कर (ETV Bharat)

सेठ जी की रोमांचक जीत: संदेश विधानसभा सीट, जो लंबे समय से राजद का गढ़ रही, आखिरकार जदयू के राधाचरण साह उर्फ सेठ जी के खाते में चली गई. 28 राउंड की लंबी मतगणना के बाद सेठ जी ने राजद प्रत्याशी दीपू सिंह को मात्र 27 वोटों के न्यूनतम अंतर से हराकर सबको चौंका दिया. यह जीत न केवल बेहद करीबी रही, बल्कि राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ घटनाओं में शुमार हो गई.

सातों सीट पर NDA ने मारी बाजी: भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव, तरारी, शाहपुर और जगदीशपुर शामिल है. नतीजे घोषित होते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. आरा में सातों सीटों पर एनडीए ने अपनी पकड़ बना ली है.