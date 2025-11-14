ETV Bharat / bharat

Bihar Election Results: BJP उम्मीदवार मैथिली ठाकुर बोलीं- ये सभी की जीत है

गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ( X/ @maithilithakur )

पटना: बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं. 12 राउंड की मतगणना के बाद 8991 वोटों से आगे हैं. उन्होंने 42,840 मत मिले हैं. आरजेडी के बिनोद मिश्रा अलीनगर सीट से दूसरे स्थान पर हैं. 12 राउंड की मतगणना के बाद उन्हें 33849 वोट मिले हैं. मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मैथिली ठाकुर ने अलीनगर के लोगों का आभार जताया है. भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है. मैं आगे बढ़ रही हूं. ये जीत मेरी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जीत है, जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया.