बिहार चुनाव परिणाम का असम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा: विपक्ष
विपक्षी दलों ने अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए साथ आने का फैसला किया है.
Published : November 18, 2025 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: बिहार में विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले महागठबंधन को हाल ही में संपन्न बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, असम में विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ हैं.
तीन अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. असम स्थित क्षेत्रीय पार्टी रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई ने ईटीवी भारत से कहा, "हम असम में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ हैं."
'बिहार चुनाव का असम में कोई असर नहीं'
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों का असम चुनाव पर शायद ही कोई असर पड़ेगा. गोगोई ने कहा, "बिहार चुनाव का असम में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हां सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा. वास्तव में जमीनी स्तर से विपक्षी दलों के बीच एकता होनी चाहिए."
BJP के खिलाफ एक साथ लड़ने का फैसला
बता दें कि असम के आठ प्रमुख विपक्षी दलों ने पिछले हफ्ते 2026 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार को हराना है. कांग्रेस, असम जातीय परिषद, रायजोर दल, माकपा, भाकपा, भाकपा (माले) सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ बैठक की और भाजपा नीत राज्य सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया.
गुवाहाटी में सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई
असम जातीय परिषद के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, "हां, सभी विपक्षी दलों ने असम में बीजेपी नीत सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया है." उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह गुवाहाटी में सभी विपक्षी दलों की एक सामूहिक बैठक में असम के लोगों को भाजपा के कुशासन और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा लोगों पर किए जा रहे अन्याय से मुक्त कराने के तरीकों पर चर्चा हुई.
2016 से सत्ता में BJP
मई 2016 में सरकार बनने के बाद से ही भाजपा असम में शासन कर रही है. सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को सत्ता में लाकर 15 साल के कांग्रेस शासन का अंत किया. 2021 से दूसरे कार्यकाल में हिमंत बिस्वा सरमा राज्य के मुख्यमंत्री बने.
राज्यसभा में असम से निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुइयां ने कहा, "जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, राज्य के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. राज्य सरकार हमेशा उन लोगों को निशाना बनाती है जो उसके कुशासन के खिलाफ खड़े होते हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में धार्मिक विभाजन लाने की कोशिश कर रही है."
आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए भुइयां भी विपक्षी दलों में शामिल हो गए हैं. सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर भुइयां ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर बाद में चर्चा होगी.
विपक्षी दलों ने जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने और राज्य के कोने-कोने तक पहुंचने का फैसला किया है. असम में 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में, 126 सीटों में से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 75 सीटें हासिल कीं, भाजपा ने 60, AGP ने 9 और UPPL ने 6 सीटें हासिल की थीं.
विपक्षी दलों के महाजोत ने पिछले चुनाव में 50 सीटें हासिल की थीं, जिसमें कांग्रेस ने 29, AIUDF ने 16, BPF ने 4, सीपीआई (एम) ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट हासिल की थी.
