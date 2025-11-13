ETV Bharat / bharat

इस बार CM बन गए तो क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार, जानें

एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश फिर सीएम बन रहे. ऐसे में सवाल उठता है क्या सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड नीतीश तोड़ पाएंगे?

CM for longest time
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 7:50 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की वापसी हुई है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है. नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी.

10वीं बार बना सकते हैं शपथ लेने का रिकॉर्ड!: 2005 में दो बार विधानसभा के चुनाव हुए फरवरी में जब चुनाव हुए तो किसी को बहुमत नहीं मिला लेकिन अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो एनडीए को इस बार बहुमत मिल गई. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने. इस बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे और तब से करीब आठ महीने को छोड़ दें, तो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. शपथ लेने का तो रिकॉर्ड बना दिया है. एग्जिट पोल के रुझान सही हुए तो नीतीश इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाएंगे.

देखें वीडियो (CM for longest time)

अभी भी सबसे अधिक शपथ लेने का रिकॉर्ड: सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार ने बनाया है और इस बार 10वीं बार सीएम की शपथ लेकर एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि देशभर में अब तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम पद की शपथ ली है.

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता भी 6 बार सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं. सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं, लेकिन 5 बार ही सीएम पद की शपथ ली है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु भी पांच बार ही सीएम पद की शपथ ली थी.

अरुणाचल प्रदेश के गेगोंग अपांग भी पांच बार सीएम पद की शपथ ली है तो वहीं ओडिशा के सीएम रहे नवीन पटनायक पांच बार ही सीएम पद की शपथ ली है. इसलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मामले में रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हैं. इस बार एग्जिट पोल के अनुसार यदि बहुमत मिलता है और फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

CM for longest time
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

लंबे समय तक CM रहने का रिकॉर्ड: जहां तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड की बात है तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है. पवन कुमार चामलिंग 1994 से 2019 तक 24 साल 165 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे. उसके बाद नवीन पटनायक भी 2000 से 2024 तक लगातार 24 साल 99 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे. उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ही 1977 से 2000 तक लगातार 23 वर्ष 14 दिन तक मुख्यमंत्री रहे.

वहीं गेगोंग अपांग 22 साल 250 दिन अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे. लाल थनहवला 22 साल 7 दिन मिजोरम, वीरभद्र सिंह 21 साल 13 दिन हिमाचल प्रदेश, माणिक सरकार 19 साल 363 दिन त्रिपुरा, एम करुणानिधि 18 साल 362 दिन तमिलनाडु और प्रकाश सिंह बादल 18 साल 350 दिन पंजाब के सीएम रहे. वहीं नीतीश कुमार 18 साल, 347 दिन तक बिहार के सीएम रह चुके हैं.

सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड: नीतीश कुमार 9 बार, वीरभद्र सिंह 6 बार, जयललिता 6 बार, पवन कुमार चामलिंग 5 बार, नवीन पटनायक 5 बार, ज्योति बसु 5 बार और गेगोंग अपांग 5 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.

CM for longest time
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी (ETV Bharat)

डॉक्टर कृष्ण सिंह के नाम रिकॉर्ड: बिहार में लगातार सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर कृष्ण सिंह के नाम है. 14 साल से अधिक समय तक सीएम के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया था. ऐसे नीतीश कुमार श्री कृष्णा सिंह से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन बीच में जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण उनका ब्रेक हो गया था.

राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि अधिकांश एग्जिट पोल में नीतीश सरकार और एनडीए की वापसी बताई जा रही है और यदि यह सही हुआ तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे. बिहार में तो सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है.

CM for longest time
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे तो विरोधाभास है और यदि तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं वह सही हुआ तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा क्योंकि अब तक कोई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना है."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

CM for longest time
राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ (ETV Bharat)

विपक्ष का दावा: एग्जिट पोल से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम घटक दल के नेता गदगद है तो वहीं विपक्ष के नेताओं के तरफ से भी दावा हो रहा है कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी. महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल सही नहीं होने वाला है. कई राज्यों में पहले भी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ है.

CM for longest time
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"अब तो एक दिन ही बचा है. एक तरफ युवा नेतृत्व है तो दूसरी तरफ बुजुर्ग है जिनकी उम्र हो चुकी है जो अब सुशासन नहीं दे सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद शपथ लेने का अब रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं."- सुनील कुमार सिंह, नेता, वीआईपी

CM for longest time
वीआईपी नेता सुनील कुमार सिंह (ETV Bharat)

कब-कब नीतीश ने ली शपथ: नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. उसके बाद 24 नवंबर 2005 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और इस बार 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे. 24 नवंबर2010 तक मुख्यमंत्री रहे उसके बाद 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे.

लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया. लेकिन कुछ ही महीनों बाद 22 फरवरी 2015 को फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली. उसके बाद नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पाला बदलने के कारण कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी है.

विधानसभा चुनाव के बाद 2015 नवंबर में पांचवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने ली थी. उसके बाद जुलाई 2017 में एनडीए के साथ फिर से सरकार बनाने के कारण नीतीश कुमार को छ्ठी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी.

2020 में विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर में फिर से मुख्यमंत्री ने सातवीं बार शपथ ली, लेकिन 2022 में पाला बदलने के कारण महागठबंधन की सरकार बना ली और आठवीं बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली. लेकिन 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया और एनडीए की सरकार फिर से बना ली. इस बार नौंवी बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने ली.

जगन्नाथ मिश्रा तीन बार तो राबड़ी दो बार सीएम: बिहार में नीतीश कुमार के अलावा जगन्नाथ मिश्रा तीन बार मुख्यमंत्री रहे तो वहीं भोला पासवान शास्त्री भी तीन बार मुख्यमंत्री रहे. राबड़ी देवी भी तीन बार मुख्यमंत्री रही हैं तो लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर दो-दो बार मुख्यमंत्री बने हैं.

ये भी पढ़ें

क्या होगा बिहार की उन 11 सीटों का परिणाम, जहां 12 से लेकर 951 वोटों से हुआ था हार-जीत का फैसला?

'अलविदा चाचा..' JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर RJD ने किया करारा पलटवार

'बिहार में भी नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिलेगा', धमकी वाले बयान को लेकर RJD नेता सुनील सिंह पर FIR

पुलिस पर भड़कीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, कहा- 'लाठीचार्ज किया, FIR और जेल भेजने की धमकी दी'

TAGGED:

NITISH KUMAR
CM FOR LONGEST TIME
लंबे समय तक सीएम
नीतीश कुमार
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.