इस बार CM बन गए तो क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार, जानें

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की वापसी हुई है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है. नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी.

10वीं बार बना सकते हैं शपथ लेने का रिकॉर्ड!: 2005 में दो बार विधानसभा के चुनाव हुए फरवरी में जब चुनाव हुए तो किसी को बहुमत नहीं मिला लेकिन अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो एनडीए को इस बार बहुमत मिल गई. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने. इस बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे और तब से करीब आठ महीने को छोड़ दें, तो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. शपथ लेने का तो रिकॉर्ड बना दिया है. एग्जिट पोल के रुझान सही हुए तो नीतीश इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाएंगे.

अभी भी सबसे अधिक शपथ लेने का रिकॉर्ड: सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार ने बनाया है और इस बार 10वीं बार सीएम की शपथ लेकर एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि देशभर में अब तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम पद की शपथ ली है.

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता भी 6 बार सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं. सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं, लेकिन 5 बार ही सीएम पद की शपथ ली है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु भी पांच बार ही सीएम पद की शपथ ली थी.

अरुणाचल प्रदेश के गेगोंग अपांग भी पांच बार सीएम पद की शपथ ली है तो वहीं ओडिशा के सीएम रहे नवीन पटनायक पांच बार ही सीएम पद की शपथ ली है. इसलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मामले में रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हैं. इस बार एग्जिट पोल के अनुसार यदि बहुमत मिलता है और फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

लंबे समय तक CM रहने का रिकॉर्ड: जहां तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड की बात है तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है. पवन कुमार चामलिंग 1994 से 2019 तक 24 साल 165 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे. उसके बाद नवीन पटनायक भी 2000 से 2024 तक लगातार 24 साल 99 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे. उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ही 1977 से 2000 तक लगातार 23 वर्ष 14 दिन तक मुख्यमंत्री रहे.

वहीं गेगोंग अपांग 22 साल 250 दिन अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे. लाल थनहवला 22 साल 7 दिन मिजोरम, वीरभद्र सिंह 21 साल 13 दिन हिमाचल प्रदेश, माणिक सरकार 19 साल 363 दिन त्रिपुरा, एम करुणानिधि 18 साल 362 दिन तमिलनाडु और प्रकाश सिंह बादल 18 साल 350 दिन पंजाब के सीएम रहे. वहीं नीतीश कुमार 18 साल, 347 दिन तक बिहार के सीएम रह चुके हैं.

सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड: नीतीश कुमार 9 बार, वीरभद्र सिंह 6 बार, जयललिता 6 बार, पवन कुमार चामलिंग 5 बार, नवीन पटनायक 5 बार, ज्योति बसु 5 बार और गेगोंग अपांग 5 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.

डॉक्टर कृष्ण सिंह के नाम रिकॉर्ड: बिहार में लगातार सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर कृष्ण सिंह के नाम है. 14 साल से अधिक समय तक सीएम के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया था. ऐसे नीतीश कुमार श्री कृष्णा सिंह से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन बीच में जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण उनका ब्रेक हो गया था.