सबसे अधिक वोट प्रतिशत फिर भी RJD तीसरे नंबर की पार्टी, कम वोट लाकर नीतीश कुमार बन गए 'बाजीगर'

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. कम वोट प्रतिशत के बावजूद नीतीश कुमार की जेडीयू आगे बढ़ती नजर आ रही है.

Bihar Election Result
बिहार चुनाव में मत प्रतिशत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 1:27 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती जारी है. अबतक के रुझानों से साफ हो गया है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. हालांकि फाइनल नतीजों का इंतजार है. वहीं इस बार वोट प्रतिशत का भी खेल हुआ है. सबसे अधिक वोट लाकर भी आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक गया है, जबकि कम वोट के बावजूद जनता दल यूनाइटेड नंबर वन बनने की रेस में शामिल है. हालांकि बीजेपी भी नंबर वन पार्टी बन सकती है.

नीतीश कुमार की बंपर जीत: इस चुनाव में सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिलता दिख रहा है. पिछली बार 43 सीटों के साथ जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी लेकिन इस बार वह नंबर बन भी बन सकती है. 18.83 फीसदी वोट के साथ उसके खाते में 75 सीटें आती नजर आ रही है. हालांकि इस मामले में उसे बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है

Bihar Election Result
नीतीश कुमार की बंपर जीत (ETV Bharat)

बीजेपी बनेगी नंबर-1?: वहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सबसे आगे दिख रही है. 21.58% वोट के साथ बीजेपी वोट प्रतिशत के मामले में दूसरे नंबर पर दिख रही है. उसको इस चुनाव में 85 से ऊपर सीटें मिलती नजर आ रही है. पिछली बार 74 सीटों पर जीत मिली थी.

Bihar Election Result
पीएम मोदी और जेपी नड्डा (ETV Bharat)

आरजेडी को सबसे अधिक नुकसान: 2020 में 75 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर खिसक गई है. हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में वह अभी भी नंबर वन पार्टी है. उसे 22.98% वोट मिलता दिख रहा है.

Bihar Election Result
तेजस्वी यादव की करारी शिकस्त (ETV Bharat)

किसको कितना वोट?: एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो बीजेपी को 21.58%, जेडीयू को 18.83%, एलजेपीआर को 5.37%, हम पार्टी और आरएलएम को 1-2% के आसपास वोट मिलता दिख रहा है. वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 22.98%, कांग्रेस को 8.15%, सीपीआई माले को 3.23% , सीपीआई को 0.63 और सीपीएम को 0.59% वोट मिले हैं.

Bihar Election Result
चुनाव आयोग की रिपोर्ट (सौजन्य- ECI)

200 के आसपास एनडीए: रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है. 200 के आसपास सीटें मिल सकती है. बीजेपी और जेडीयू क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर रह सकते हैं, जबकि आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक गया है. 2010 की तरह ही आरजेडी का बेहद ही खराब प्रदर्शन होता दिख रहा है.

