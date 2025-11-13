ETV Bharat / bharat

क्या होगा बिहार की उन 11 सीटों का परिणाम, जहां 12 से लेकर 951 वोटों से हुआ था हार-जीत का फैसला?

बिहार चुनाव की मतगणना के दौरान उन 11 सीटों पर नजर रहेगी, जहां 2020 में 12 से लेकर 951 वोटों से हार-जीत तय हुई थी.

Bihar Election 2025
1000 वोटों से हार-जीत का फैसला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 7:41 PM IST

12 Min Read
रिपोर्ट: आदित्य कुमार झा

पटना: 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आ जाएगा. रिजल्ट से पहले सबसे ज्यादा चर्चा उन 11 सीटों पर है, जहां 2020 में जीत-हार का अंतर 1000 वोट से भी कम था. इन सीटों पर सियासत का तापमान सबसे अधिक है. 2020 में इन क्षेत्रों ने यह साबित कर दिया था कि बिहार की राजनीति में अब 'हर वोट' निर्णायक है.

1000 वोटों से हार-जीत का फैसला: बिहार की 243 सीटों में से 52 सीटों पर 2020 में हार-जीत का अंतर 5000 से कम था लेकिन इन 11 सीटों ने तो मुकाबले को 'रोमांच' में बदल दिया था. अब जब 2025 में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हुई है तो सवाल यह है कि क्या यह रिकॉर्ड मतदान सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं, या मौजूदा समीकरणों को और मजबूत करेगा? जानकार कहते हैं कि इस बार इन 11 में से कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिल सकता है.

2020 चुनाव में 11 सीटों पर 1000 मतों से जीत-हार (ETV Bharat)

"पिछली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं तो कई जगहों पर गठबंधन के घटक दल ही आपस में लड़ रहे हैं."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

हिलसा सीट पर 12 वोट का अंतर: नालंदा की हिलसा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी कृष्णमुरारी शरण ने आरजेडी के अतरी मुनि उर्फ शक्ति यादव को महज 12 वोट से हरा दिया था. नीतीश कुमार के गृह जिला होने के कारण आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे. इस बार इस सीट पर एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू के 2020 वाले उम्मीदवार ही आमने-सामने हैं. तेजस्वी यादव को लगता है कि पिछली बार जो कमी रह गई. वह इस बार पूरी हो जाएगी.

क्या होगा इस बार?: जानकार कहते हैं कि इस बार भी वही दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं. ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव है, इस बार फिर जेडीयू का पलड़ा भारी दिख रहा है. पिछली बार लोजपा ने वहां उम्मीदवार दिया था और उन्हें 10000 से अधिक मत मिला था लेकिन इस बार एनडीए एकजुट है.

Bihar Election 2025
लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बरबीघा सीट पर 113 वोट से अंतर: शेखपुरा जिले की बरबीघा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद शाही को महज 113 वोटों से हराया था. बरबीघा सीट चर्चा में रही है. हालांकि इस बार सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया है और नए उम्मीदवार को उतारा है लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर घमासान मचना तय है. डॉ. पुष्पंजय को उम्मीदवार बनाया है. वहीं सुदर्शन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर मैदान में खड़े हैं. कांग्रेस ने त्रिशूल धारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है.

क्या होगा इस बार?: जानकार कहते हैं कि बरबीघा सीट पर इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष होता दिख रहा है. जेडीयू ने कुमार पुष्पांजय को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने त्रिशूल हरि सिंह को उम्मीदवार बनाया है लेकिन वर्तमान विधायक सुदर्शन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. इसलिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है. कौन जीतेगा, कहना मुश्किल है.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

189 वोट से रामगढ़ का फैसला: कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोटों के अंतर से हराया था. सुधाकर के लोकसभा सांसद बनने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को जीत मिली. सुधाकर सिंह आरेजडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं. उपचुनाव में हार के बावजूद जगदानंद के छोटे बेटे अजीत को एक बार फिर आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है. बीजेपी ने वर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं बसपा ने पूर्व विधायक अंबिका सिंह के भतीजे सतीश कुमार सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है.

क्या होगा इस बार?: जानकार कहते हैं कि रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने वर्तमान विधायक अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को टिकट दिया है लेकिन परिणाम बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. बसपा का वहां अपना जनाधार है. साथ ही जिन अंबिका यादव के भतीजे को उसने उम्मीदवार बनाया है, उनकी भी इलाके में अच्छी पकड़ रही है. ऐसे में यहां त्रिकोणात्मक संघर्ष होता दिख रहा है.

मटिहानी सीट पर 333 वोटों का अंतर: बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर राजकुमार सिंह 333 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे. वहीं, दूसरे नंबर पर जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह थे, जो इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं. राज कुमार सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है. इसलिए यहां की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प हो गई है.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या होगा इस बार?: जानकार कहते हैं कि इस बार आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बोगो सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं जेडीयू ने वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां भी दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला है लेकिन पलड़ा राजकुमार सिंह का भारी दिख रहा है.

462 वोट से जीते थे शिक्षा मंत्री: गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई (माले) के जीतेंद्र पासवान को महज 462 वोटों से हराया था. सुनील कुमार फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं. इस बार भी यह विधानसभा सीट चर्चा में है, क्योंकि उनके सामने भाकपा माले के उम्मीदवार धनंजय कुमार और जन सुराज पार्टी की प्रीति किन्नर हैं. संभावना जताई जा रही है कि मुकाबला इस बार नजदीकी हो सकता है.

क्या होगा इस बार?: भोरे सीट वर्तमान विधायक सुनील कुमार की परंपरागत सीट रही है. उनके बड़े भाई और पिता भी विधायक रहे हैं. इस बार भी जेडीयू ने सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया है. उनके खिलाफ माले ने धनंजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो स्थानीय नहीं हैं. स्थानीय और बाहरी भी एक मुद्दा बन गया है. यही कारण है कि सुनील कुमार का पलड़ा भारी दिख रहा है. धनंजय जेएनयू छात्रसंघ का अध्यक्ष रह चुके हैं.

Bihar Election 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

464 वोट से डेहरी सीट पर निर्णय: रोहतास जिले की डेहरी सीट पर आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से हराया था. इस बार आरजेडी ने गुड्डू चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राजीव रंजन सिंह मैदान में हैं. इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधा संघर्ष होता दिख रहा है.

क्या होगा इस बार?: अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले विधायक फतेह बहादुर सिंह का डेहरी से टिकट कट गया है. आरजेडी ने गुड्डू चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं चिराग पासवान की पार्टी से राजीव रंजन सिंह वहां से उम्मीदवार हैं. जिस तरीके से वहां पर एनडीए की एकजुटता है, चिराग के उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है.

484 वोट से बछवारा का फैसला: बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को सिर्फ 484 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी. ये दोनों एक बार फिर आमने-सामने हैं. हालांकि इस बार महागठबंधन में ही फ्रेंडली फाइट हो गई है. कांग्रेस ने गरीबदास को अपना उम्मीदवार बनाया है, जोकि 2020 में निर्दलीय कैंडिडेट थे. ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणात्मक होता दिख रहा है.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या होगा इस बार?: बछवारा विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के सुरेंद्र मेहता के खिलाफ महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने है. कांग्रेस ने गरीबदास को जो रामदेव राय के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है तो सीपीआई उम्मीदवार के रूप में अवधेश राय फिर से सामने है. महागठबंधन के दो घटक दलों के आपसी लड़ाई का फायदा एक बार फिर से बीजेपी को मिल सकता है.

581 वोटों से चकाई का फैसला: जमुई जिले की चकाई विधानसभा सीट पर निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को 581 वोटों के अंतर से हरा दिया था. जेडीयू की तरफ से संजय प्रसाद चुनाव लड़े थे. सुमित इस बार जेडीयू के टिकट पर चकाई से चुनाव मैदान में हैं. वहीं जेडीयू के उम्मीदवार रहे संजय प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी ने एक बार फिर सावित्री देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है.

Bihar Election 2025
एनडीए की रैली में पीएम मोदी और अन्य नेता (ETV Bharat)

क्या होगा इस बार?: चकाई सीट पर सुमित सिंह जेडीयू के उम्मीदवार बने हैं. यहां भी दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि भूमिहार समाज से आने वाले संजय प्रसाद वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जबकि सावित्री देवी आरजेडी की उम्मीदवार है. इस सीट पर मुकाबला एक बार फिर से नजदीकी हो सकता है.

712 वोट से कुढ़नी सीट का फैसला: मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर आरजेडी के अनिल कुमार सहनी ने बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता को महज 712 वोट से हराया था. हालांकि बाद में अनिल सहनी की सदस्यता चली गई और उपचुनाव में केदार गुप्ता इस सीट पर चुनाव जीत गए. इस बार भी केदार गुप्ता चुनावी मैदान में हैं. वहीं, आरजेडी ने बबलू कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है.

बखरी सीट पर 777 वोटों से फैसला: 2020 विधानसभा चुनाव में बेगूसराय की बखरी सीट पर सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रमाशंकर पासवान को 777 वोटों के अंतर से हराया था. सूर्यकांत को 72172 वोट आया था, जबकि रमाशंकर को 71400 वोट आया था. इस बार सीपीआई के सूर्यकांत पासवान का सामना एलजेपीआर प्रत्याशी संजय कुमार से हो रहा है.

Bihar Election 2025
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

परबत्ता सीट पर 951 वोटों से फैसला: परबत्ता विधानसभा सीट पर जेडीयू के संजीव कुमार ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 951 वोटों से हराया था. संजीव इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. जिस वजह से यह सीट चर्चा में है. वहीं परबत्ता सीट से लोजपा (रामविलास) ने बाबूलाल शौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है.

क्या होगा इस बार?: इस सीट पर माय समीकरण के अलावे भूमिहार वोटर का झुकाव डॉक्टर संजीव की तरफ दिख रहा है लेकिन अति पिछड़ा, महिला और अपर कास्ट के अन्य जातियां के साथ पासवान वोटर चिराग पासवान के उम्मीदवार के साथ खड़ा दिख रहा है. इसलिए यहां की भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है.

Bihar Election 2025
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तीन सीटों पर दिलचस्प लड़ाई: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि नजदीकी मुकाबले वाली 11 सीटों में ज्यादातर पर मुकाबला फिर से दिलचस्प हो सकता है लेकिन कई सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है. इनमें कुढ़नी, बखरी और परबत्ता में इस बार दिलचस्प लड़ाई है.

क्या है जानकारों की राय?: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ अंतर है. इस बार के चुनाव में जीत और हार का अंतर बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इस बार दोनों गठबंधनों ने लोगों को अनेक वादे किए हैं. तेजस्वी यादव ने महिलाओं को ₹30000 देने का वादा किया. जीविका दीदी को स्थाई नौकरी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.

वहीं नीतीश कुमार ने महिलाओं को ₹10000 अकाउंट में भेजे हैं और आगे 2 लाख देने का वादा किया है. 125 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है. यही कारण है कि इस बार चुनाव का फिजा कुछ बदला हुआ है. 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का कई जगहों पर विरोध हुआ था लेकिन यह इस बार कहीं देखने को नहीं मिला. वे कहते हैं कि नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखी, जिसका सत्ता पक्ष को लाभ मिल सकता है.

