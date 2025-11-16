ETV Bharat / bharat

दादा 2 बार बिहार के CM रहे फिर भी 4131 वोट, चौथे स्थान पर पहुंची भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पोती

कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: दादा बिहार के दो बार सीएम और एक बार डिप्टी सीएम रहे चुके थे फिर भी पोती को बिहार चुनाव 2025 में सफलता नहीं मिली. हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से जनसुराज ने कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानकर उनकी पोती जागृति सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था. दो बार बिहार के सीएम रहें: 1970-79 तक कर्पूरी ठाकुर का चर्चा में थे. काम और त्याग की बदौलत ही उन्हें जननायक कहा गया. गरीब परिवार और नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार में 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 (सोशलिस्ट पार्टी) सीएम रहे. इसके बाद 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 (जनता पार्टी) तक सीएम रहे. इसके अलावे एक बार डिप्टी सीएम और एक बार विपक्ष के नेता भी रहे. परिवार के साथ कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति (ETV Bharat) अति पिछड़ा वोट बैंक के हितैसी: 1978 में पिछड़ो को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की नीव रखी. हालांकि इस दौरान जनसंघ और आरएसएस ने जमकर इसका विरोध किया था, लेकिन आज वही बीजेपी, जदयू और राजद सभी इनके नाम पर अति पिछड़ा वोट बैंक इक्ट्ठा करते हैं. इसी राह पर जन सुराज के प्रशांत किशोर भी चले थे. जनता ने नकारा: कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे, इसके बाद कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में पोती डॉ. जागृति सिंह चुनाव हार गयी. मोरवा विधानसभा सीट पर डॉ. जागृति दूसरे-तीसरे नहीं बल्कि चौथे नंबर पर चली गयीं. मात्र 4131 वोट मिले. कुल वोट के 2.1 % ही वोट पड़े. जिस कर्पूरी ठाकुर को जनता जननायक कहते थे, वही जनता ने उनकी पोती को नकार दिया. 10 में 7 पर NDA की जीत: बता दें कि जिले में 10 विधानसभा आते हैं. कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर शामिल है. 10 सीटों में 7 पर एनडीए का कब्जा हुआ. पांच सीटों पर जदयू और दो सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार सफल हुए. तीन सीटों में महागठबंधन में 2 पर राजद और एक पर सीपीआई (एम) के प्रत्याशी ने जीत हासिल की.