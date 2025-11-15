ETV Bharat / bharat

प्रशांत किशोर बोले- इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है, NDA की जीत पर बोली जन सुराज- बहुमत खरीदा गया

जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ( सौ. जन सुराज X )