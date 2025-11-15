Bihar Election Results 2025

प्रशांत किशोर बोले- इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है, NDA की जीत पर बोली जन सुराज- बहुमत खरीदा गया

बिहार में चुनाव परिणाम के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. प्रशांत किशोर की पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें खबर

PRASHANT KISHOR
जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए (सौ. जन सुराज X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 15, 2025 at 2:49 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. वहीं दूसरी तरफ जिस प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की काफी चर्चा थी उसको एक सीट भी नहीं मिली. हालांकि जन सुराज ने साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगी, लड़ाई जारी रहेगी.

पीछे नहीं हटूंगा- PK : इधर, प्रशांत किशोर ने एक वीडियो के साथ पोस्ट किया है, इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है. इस वीडियों में वह इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि, बिल्कुल संकल्पित हैं. 2 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, सबकुछ जो जीवन में है उसे बिहार को सुधारने में लगाए हुए हैं और पीछे नहीं हटेंगे. कई लोग हमें कहते हैं कि भैया बड़ा कठिन काम ले लिए हैं. मेरे घरवाले, जानने वाले, दोस्त, सहयोगी सभी यही कहते हैं कि ये तो बहुत कठिन काम आपने ले लिया है. मैं कहता हूं कठिन है इसीलिए मुझे करना है. कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पाएगा.

''मैं इसे करते हुए हार जाऊं, पराजित हो जाऊं. मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है. चक्रव्यूह में फंसकर मर भी गए तो भी अभिमन्यु की गाथा गायी जाती है, उनको घेरकर मारने वालों की गाथा नहीं गायी जाती है. बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सबकुछ बर्बाद भी हो जाए तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है. इस चक्रव्यूह में आए हैं तो जी कर निकलेंगे, या मर कर निकलेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

NDA को शुभकामना : परिणाम के अगले दिन यानी शनिवार को जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद. उन्होंने बढ़-चढ़कर इस चुनाव में हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है. एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हमें और भी खुशी होती अगर एनडीए को यह प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए कार्य को देखकर मिलता.

''जनसुराज का मानना है कि एनडीए को जो बहुमत मिला है, वह खरीदा गया जनादेश मिला है. 21 जून के बाद चुनाव खत्म होने तक एनडीए ने 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करके यह बहुमत प्राप्त किया है. जनता के पैसे से जनता के वोटों को खरीदा गया और बिहार के भविष्य को बेचा गया.''- उदय सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

उदय सिंह ने आगे कहा कि ये जो पैसे खर्च किए गए हैं इसको वहन करने की शक्ति बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं है. इसका परिणाम यह होगा कि जहां आवश्यक खर्च करने थे वहां अब राशि नहीं बचेगी. ना शिक्षा को सुधारने के लिए, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए ना इंफास्ट्रक्चर सुधारने के लिए राशि बचेगी.

PRASHANT KISHOR
समर्थकों के बीच प्रशांत किशोर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

''विश्वबैंक से जो लेन मिले थे उसमें से भी 14 हजार करोड़ इन लोगों ने कैश ट्रांसफर पर लगाया है. बिहार की जनता जो मजबूरी और गरीबी में रहती है. जब उन्हें यह पैसा मिला तो लगा कि वरदान मिल गया है. इसीलिए एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है.''- उदय सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

'दागी को कैबिनेट में नहीं मिले जगह' : उदय सिंह ने कहा कि बिहार में बनने वाली सरकार से जन सुराज की मांग है कि भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह ना मिले. पिछले कैबिनेट में जिस तरह के दागी लोग थे उन्हें फिर से शामिल नहीं कराया जाए. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने जन सुराज के संकल्प को लेकर जो बयान दिया कि पलायन रोकने की दिशा में और फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे वह तत्परता से करें.

''जहां तक जन सुराज का सवाल है, हम जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़े थे, वो दृढ़ता और वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी रूप में दिखेगा, बिना किसी परिवर्तन के. हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को, सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, वो हमरा सिलसिला वैसा ही चलता रहेगा.''- उदय सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

PRASHANT KISHOR
समर्थकों के बीच प्रशांत किशोर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'विपक्ष की भूमिका निभाएगा जन सुराज' : उदय सिंह ने आगे कहा कि महागठबंधन को इस चुनाव में अच्छी सफलता नहीं मिली है. वैसे भी जब उनके पास अच्छा खासा संख्याबल था तब भी वह विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे थे. वैसे तो हमे विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में बैठने का स्थान नहीं मिला. पर आप जन सुराज को ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में बिहार की सड़कों पर पाएंगे. सरकार के हर कदम को हमलोग बड़ी बारिकी से हमलोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे. बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान हैं उसको हम उजागर करते रहेंगे.

जन सुराज का बिहार में प्रदर्शन : अगर चुनाव परिणाम को देखें तो जन सुराज को पूरे प्रदेश में 3 प्रतिशत वोट मिले. 32 विधानसभा सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार को 10 हजार से अधिक वोट मिले. हालांकि कई सीटों पर इससे आरजेडी और एनडीए को नुकसान भी हुआ.

चेरिया बरियारपुर में आरजेडी के सुशील कुमार की हार सुनिश्चित कर दी. यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई. शेरघाटी में जन सुराज ने राजद के के प्रमोद वर्मा को नुकसान पहुंचाया. यहां पर एलजेपीआर ने बाजी मारी. जोकीहाट में जन सुराज ने जेडीयू के मंजर आलम का खेल बिगाड़ा. यहां पर एआईएमआईएम जीतने में सफल रही. चनपटिया में जन सुराज के मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी के उमाकांत सिंह महज 602 वोटों से पीछे रह गए और कांग्रेस की जीत हुई.

