सभी 243 सीटों का रुझान, NDA को बंपर बहुमत, महागठबंधन पिछड़ा

जिस प्रकार का एक्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई गई थी, वैसा ही नजारा वोटिंग में भी देखने को मिल रहा है. पढ़ें खबर

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 9:38 AM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज परिणाम का दिन है. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो रही है. अब तक आए रुझान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

रुझान में NDA की बनती दिख रही सरकार : बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 122 मैजिक फिगर होता है. अब तक आए रुझान में एनडीए इससे काफी आगे निकल चुका है. वहीं महागठबंधन काफी पीछे हैं. एनडीए जहां 145 सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन 89 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि यह रुझान हैं, अभी सभी सीटों पर अंतिम परिणाम आने बांकी है.

'मतदाता मन बना ले तो फिर कोई रोक नहीं सकता' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रथम चरण और दूसरे चरण के चुनाव के वक्त ही जनता की बातों से ही लग रहा था कि NDA को जनादेश मिल रहा है. फिर एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है. जनता ने मन बना लिया था. जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है.

''जनता का प्रेम वृद्धि के क्रम में मिलता रहा है एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम होगा. मैं जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. परिणाम आपको जल्द से जल्द पता चल जाएंगे.''- संजीव चौरसिया, दीघा से बीजेपी उम्मीदवार

'लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है' : इधर, JDU नेता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा कि लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है. आज सूर्य का जो तेज है वो विकास का तेज है वह राजनीति में वंशवाद, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा. राजनीति में बिहार की जनता NDA के नेता नीतीश कुमार पर विश्वास करेगी. नीतीश कुमार और NDA पर लोगों का भरोसा है.

243 सीटों पर NDA और महागठबंधन में टक्कर : विधानसभा की 243 सीटों पर एनडीए की ओर से प्रत्याशी उतारे गए खे. जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावे एलजेपी (आर), हम और आरएलएम के प्रत्याशी हैं. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी-कांग्रेस के अलावे वीआईपी, वामफ्रंट और आईआईपी के उम्मीदवार मैदान में हैं.

तैयारी है चुस्त-दुरुस्त : दरअसल, सुबह से ही मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है. किसी प्रकार की अप्रीय घटना ना हो इसको लेकर खास तैयारी की गई है. प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

मोकामा से अनंत सिंह आगे तो रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब दिखा रहे कमाल

