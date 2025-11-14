ETV Bharat / bharat

सभी 243 सीटों का रुझान, NDA को बंपर बहुमत, महागठबंधन पिछड़ा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज परिणाम का दिन है. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो रही है. अब तक आए रुझान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

रुझान में NDA की बनती दिख रही सरकार : बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 122 मैजिक फिगर होता है. अब तक आए रुझान में एनडीए इससे काफी आगे निकल चुका है. वहीं महागठबंधन काफी पीछे हैं. एनडीए जहां 145 सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन 89 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि यह रुझान हैं, अभी सभी सीटों पर अंतिम परिणाम आने बांकी है.

'मतदाता मन बना ले तो फिर कोई रोक नहीं सकता' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रथम चरण और दूसरे चरण के चुनाव के वक्त ही जनता की बातों से ही लग रहा था कि NDA को जनादेश मिल रहा है. फिर एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है. जनता ने मन बना लिया था. जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है.

''जनता का प्रेम वृद्धि के क्रम में मिलता रहा है एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम होगा. मैं जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. परिणाम आपको जल्द से जल्द पता चल जाएंगे.''- संजीव चौरसिया, दीघा से बीजेपी उम्मीदवार