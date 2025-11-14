ETV Bharat / bharat

दावा था डिप्टी CM पद का, मछली भात की पार्टी की थी तैयारी, लेकिन मुकेश सहनी का खाता तक नहीं खुला

मुकेश सहनी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. भाजपा-जेडीयू की आंधी आगे विरोधी दल धराशायी हो गए. महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (VIP) इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई. विपक्ष की तरफ से उपमुख्यमंत्री पद के चेहरा VIP प्रमुख मुकेश सहनी क्लीन बोल्ड हो गए. विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी CM पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था. महागठबंधन के भीतर चुनाव में जीत का पक्का भरोसा था और चुनाव नतीजे आने के बाद मछली भात की पार्टी की तैयारी भी चल रही थी. हालांकि विपक्ष के सारे दांव फेल हो गए और सारे अरमान, इच्छाएं या सपने अधूरे रह गए. आरजेडी जहां 25 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है. वहीं, VIP पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत निराशाजनक रहा. देश की सबसे पुरानी पार्टी को बमुश्किल 5 सीटें मिल दिख रही हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी चार सीटें जीतने में काम कामयाब हुई थी.