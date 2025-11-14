ETV Bharat / bharat

'बिहार में नीतीशे कुमार बा', JDU सबसे बड़ी पार्टी, BJP दूसरे स्थान पर, RJD तीसरे नंबर पर खिसकी

पटना : बिहार विधानसभा 2025 का रुझान आ चुका है. सुबह से हो रहे मतगणना में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी सबसे आगे है.

JDU सबसे बड़ी पार्टी : अब तक आए रुझान से यह साफ हो गया है कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर है. सबसे आश्चर्यजनक नतीजे आरजेडी के लिए है. वह तीसरे स्थान पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है.

RJD तीसरे स्थान पर : 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी वह तीसरे स्थान पर जाती हुई दिख रही है. इसके अलावा जेडीयू तीसरे स्थान पर थी, वह छलांग मारते हुए पहले स्थान पर जाते हुई दिख रही है. हालांकि बीजेपी अपने पहले की तरह दूसरे स्थान पर बरकरार दिख रही है.

वाम-कांग्रेस को झटका, चिराग की बल्ले-बल्ले : अब तक आए रुझान में जेडीयू 77 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं बीजेपी 73 सीटों पर बढ़त बनायी हुई है. तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है. आरजेडी सिर्फ 42 सीटों पर आगे दिख रही है. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 18 सीटों पर बढ़त है. कांग्रेस 7, वाम 5 और हम के 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं.

''20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है. इसका मतलब उन्होंने जो काम किया है लोगों को उस पर विश्वास है. उनको बिहारी पंतों ने समर्थन दिया है.''- संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू