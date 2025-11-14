'बिहार में नीतीशे कुमार बा', JDU सबसे बड़ी पार्टी, BJP दूसरे स्थान पर, RJD तीसरे नंबर पर खिसकी
एक मशहूर गाना है, 'बिहार में का बा', अब तक आए रुझान में दिख रहा है कि 'बिहार में नीतीशे कुमार बा'. पढ़ें आगे
Published : November 14, 2025 at 10:51 AM IST
पटना : बिहार विधानसभा 2025 का रुझान आ चुका है. सुबह से हो रहे मतगणना में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी सबसे आगे है.
JDU सबसे बड़ी पार्टी : अब तक आए रुझान से यह साफ हो गया है कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर है. सबसे आश्चर्यजनक नतीजे आरजेडी के लिए है. वह तीसरे स्थान पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है.
हर सीट पर अपडेट जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
RJD तीसरे स्थान पर : 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी वह तीसरे स्थान पर जाती हुई दिख रही है. इसके अलावा जेडीयू तीसरे स्थान पर थी, वह छलांग मारते हुए पहले स्थान पर जाते हुई दिख रही है. हालांकि बीजेपी अपने पहले की तरह दूसरे स्थान पर बरकरार दिख रही है.
वाम-कांग्रेस को झटका, चिराग की बल्ले-बल्ले : अब तक आए रुझान में जेडीयू 77 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं बीजेपी 73 सीटों पर बढ़त बनायी हुई है. तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है. आरजेडी सिर्फ 42 सीटों पर आगे दिख रही है. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 18 सीटों पर बढ़त है. कांग्रेस 7, वाम 5 और हम के 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं.
''20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है. इसका मतलब उन्होंने जो काम किया है लोगों को उस पर विश्वास है. उनको बिहारी पंतों ने समर्थन दिया है.''- संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू
#WATCH पटना (बिहार): जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, '...जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में… pic.twitter.com/BewuvnUGWC— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
'160 से नीचे नहीं आएंगे' : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये अप्रत्याशित नहीं है. हमने पहले से ही कहा था. हमने कहा था कि प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे. ये कोई नई बात नहीं हुई. हम उसी दिशा में जा रहे हैं. किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे.
#WATCH गया, बिहार: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, " ये अप्रत्याशित नहीं है। हमने पहले से ही कहा था। हमने कहा था कि प्रचंड बहुमत से nda की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम 160 से… pic.twitter.com/pgSeP5vGdG— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
"भारी बहुमत से NDA आगे है. बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर NDA पर भरोसा किया है जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ दिखी उससे ये संदेश जाता है कि आएगा NDA और अब जब NDA आ रहा है भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा और NDA की सरकार बिहार में बनेगी.''- सैयद शाहनवाज हुसैन, भाजपा नेता
ये भी पढ़ें :-
बिहार चुनाव परिणाम 2025: एक बार फिर सुशासन बाबू की सरकार, शाहनवाज हुसैन बोले- 20 साल की सरकार के पक्ष में हुई वोटिंग
Mokama Assembly Seat Result Live: अनंत सिंह लगातार आगे, वीणा देवी 1000 वोट से पीछे
दानापुर में सात राउंड की गिनती पूरी, रामकृपाल यादव पीछे, रीत लाल यादव ने 12 हजार से अधिक वोटों से बनाई बढ़त