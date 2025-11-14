कांग्रेस ने हार के लिए SIR और EVM को जिम्मेदार ठहराया, बिहार में NDA को प्रचंड बहुमत
बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर है. इधर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर दिखाई पड़ रहा है. अब तक आए रुझानों में नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर लौटते दिखाई पड़ रहे हैं. इधर कांग्रेस नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
"रुझानों में जरूर लग रहा है कि बिहार की जनता पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं. आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी रहेंगे."- पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा, " शुरुआती रुझान है थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे है बिहार की जनता पर लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार… pic.twitter.com/UGlkEHbokv— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
'जो मेरा शक था वही हुआ' : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो मेरा शक था वही हुआ. 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए. अधिकांश वोट गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यक वर्ग के कटे. उस पर EVM पर तो शंका बनी हुई है. कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है, ना कि रैली व जनसभा का. विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं.
जो मेरा शक था वही हुआ। 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बड़ा दिए गए। अधिकांश वोट गरीबों के दलितों के अल्प संख्यक वर्ग के कटे। उस पर EVM पर तो शंका बनी हुई है। @INCIndia को अपने संघटन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का चुनाव मतदान केंद्र… https://t.co/6Y5FdQxkrI— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) November 14, 2025
"जनता का जनादेश है और SIR का असर है. लगातार बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे वोट का चोरी बचेगी? धारणा बनाना और फिर चुनाव को लूट लेना यही भाजपा, नरेंद्र मोदी और चुनाव ने बनाया है. यही लोकतंत्र बचाने की चिंता है."- जीतू पटवारी, कांग्रेस अध्यक्ष, मध्य प्रदेश
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: बिहार चुनाव रुझानों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, " जनता का जनादेश है और sir का असर है। लगातार बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे वोट का चोरी बचेगी?... धारणा बनाना और फिर चुनाव को लूट लेना यही भाजपा, नरेंद्र मोदी… pic.twitter.com/hFzDtddN9H— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
'निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, तो वो वोट चोरी है' : कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है. जो हालात हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बने वही हालात बिहार में बने. जिस प्रकार से ये (एनडीए) धन बल का प्रयोग करते हैं लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं. चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है. अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो वो वोट चोरी है. चुनाव चलते हुए 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार गए. चुनाव आयोग को क्या हो गया है? राजस्थान में चुनाव की घोषणा के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया था. वहां सब जारी रहा.
#WATCH | #BiharElection2025 | जयपुर, राजस्थान: कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, " लोकतंत्र खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बने हैं वही हालात यहां बने हैं... जिस प्रकार से ये धन बल का प्रयोग करते हैं लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं... चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है।… pic.twitter.com/2x4zHBYpOs— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
