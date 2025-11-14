ETV Bharat / bharat

लोकसभा में 100% और अब विधानसभा में 85 फीसदी का स्ट्राइक रेट, बिहार चुनाव में छा गए चिराग

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने सीमित सीटों पर शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया है.

सफल हुई चिराग की मोलभाव की रणनीति: चुनाव घोषणा से पहले चिराग पासवान ने एनडीए के साथ सीटों को लेकर कड़ा रुख अपनाया था. भाजपा ने उन्हें मनाने के लिए भरपूर प्रयास किए, जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद उनकी मुलाकात करने पहुंचे थे. वहीं यह मोलभाव अब फलदायी साबित हो रहा है.

29 सीटों पर 22 में बढ़त का कमाल: चुनावी नतीजों में LJP (R) ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनमें से 22 पर मजबूत बढ़त बना ली है. चिराग का स्ट्राइक रेट इस बार असाधारण रहा, जो उन्हें बिहार की राजनीति में विजेता के रूप में स्थापित कर रहा है.

एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला: गठबंधन के तहत जदयू और भाजपा ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा. चिराग की पार्टी को 29 सीटें आवंटित की गईं, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिलीं. यहां चिराग के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ.