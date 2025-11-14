ETV Bharat / bharat

AIMIM की बल्ले बल्ले, सीमांचल में तेजस्वी यादव की काट ली पतंग, इतनी सीटों पर जीते ओवैसी

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में जहां एक ओर एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर से सीमांचल में अपनी ताकत का एहसास करवाया है. एआईएमआई 5 सीटों पर जीत दर्ज की है. सीमांचल की 5 सीटों पर जीत : एआईएमआईएम ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में लगातार दूसरी बार बेहतर प्रदर्शन किया है. जीत दर्ज करते हुए दिख रही है. जोकीहाट, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर, बायसी सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है. किस-किस सीट पर मिली जीत? : अमौर से अख्तरुल ईमान ने 38928 वोटों से जीत दर्ज की है. कोचाधामन से मो. सरवर आलम 23021 मतों से विजयी हुए हैं. जोकीहाट से मो. मुर्शीद आलम विजयी हुए हैं. बहादुरगांज से मो. तौसीफ आलम ने जीत हासिल की है. बायसी से गुलाम सरवर विजयी बने हुए हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन : मतलब साफ है कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) का एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन दिखा है. पार्टी ने लगातार दूसरी बार पांच सीटों पर जीत दर्ज करके साबित कर दिया कि 2020 में उसकी सफलता कोई 'अचानक' या 'एकबारगी' घटना नहीं थी, बल्कि सीमांचल क्षेत्र में उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत और टिकाऊ हो रही हैं. कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन : AIMIM ने इस चुनाव में कोचाधामन, जोकीहाट, ठाकुरगंज, अमनौर और बाईसी सीटों पर अपना परचम दूसरी बार लहराया है. इस जीत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि AIMIM ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है. कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में निराशाजनक रहा. 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिहार में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन इस चुनाव में अभी तक वह सिर्फ 4 सीट पर आगे दिख रही है. राजद से गठबंधन की इच्छा : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव एवं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को भी पत्र लिखा था. लेकिन बीजेपी की B टीम बात कर ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया. ओवैसी की पार्टी सिर्फ 6 सीट ही मांगी थी. जब प्रदर्शन करने पहुंचे थे अख्तरुल इमान (ETV Bharat)