AIMIM की बल्ले बल्ले, सीमांचल में तेजस्वी यादव की काट ली पतंग, इतनी सीटों पर जीते ओवैसी

ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक बार फिर से बिहार में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है. पार्टी के 5 उम्मीदवारों की जीत हुई है.

BIHAR ELECTION RESULT 2025
बिहार में एआईएमआईएम का जलवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 4:45 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में जहां एक ओर एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर से सीमांचल में अपनी ताकत का एहसास करवाया है. एआईएमआई 5 सीटों पर जीत दर्ज की है.

सीमांचल की 5 सीटों पर जीत : एआईएमआईएम ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में लगातार दूसरी बार बेहतर प्रदर्शन किया है. जीत दर्ज करते हुए दिख रही है. जोकीहाट, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर, बायसी सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है.

किस-किस सीट पर मिली जीत? : अमौर से अख्तरुल ईमान ने 38928 वोटों से जीत दर्ज की है. कोचाधामन से मो. सरवर आलम 23021 मतों से विजयी हुए हैं. जोकीहाट से मो. मुर्शीद आलम विजयी हुए हैं. बहादुरगांज से मो. तौसीफ आलम ने जीत हासिल की है. बायसी से गुलाम सरवर विजयी बने हुए हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन : मतलब साफ है कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) का एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन दिखा है. पार्टी ने लगातार दूसरी बार पांच सीटों पर जीत दर्ज करके साबित कर दिया कि 2020 में उसकी सफलता कोई 'अचानक' या 'एकबारगी' घटना नहीं थी, बल्कि सीमांचल क्षेत्र में उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत और टिकाऊ हो रही हैं.

कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन : AIMIM ने इस चुनाव में कोचाधामन, जोकीहाट, ठाकुरगंज, अमनौर और बाईसी सीटों पर अपना परचम दूसरी बार लहराया है. इस जीत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि AIMIM ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है. कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में निराशाजनक रहा. 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिहार में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन इस चुनाव में अभी तक वह सिर्फ 4 सीट पर आगे दिख रही है.

राजद से गठबंधन की इच्छा : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव एवं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को भी पत्र लिखा था. लेकिन बीजेपी की B टीम बात कर ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया. ओवैसी की पार्टी सिर्फ 6 सीट ही मांगी थी.

Bihar Election Result 2025
जब प्रदर्शन करने पहुंचे थे अख्तरुल इमान (ETV Bharat)

चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले अख्तरूल इनाम के नेतृत्व में एआइएमआइएम के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने लालू प्रसाद के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था. इसके बावजूद भी एआईएमआईएम को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल सहित बिहार के कई मुस्लिम बहुल सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था.

सीमांचल में AIMIM की सफलता : वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि AIMIM की लगातार सफलता के पीछे कई कारण हैं. सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है कि सीमांचल क्षेत्र का विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में पिछड़ा होना. ओवैसी का आक्रामक और स्पष्टवादी बयानबाजी का अंदाज एक तबके को बेहद पसंद आता है, जो अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े होने की बात करता है.

Bihar Election Result 2025
जब प्रदर्शन करने पहुंचे थे अख्तरुल इमान (ETV Bharat)

"इस क्षेत्र के मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि पारंपरिक दलों जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों और जरूरतों पर पूरा ध्यान नहीं दिया. AIMIM ने इसी उपेक्षा को अपनी राजनीति का आधार बनाया है. पार्टी ने सीमांचल के मुसलमानों को सशक्तिकरण और आत्मसम्मान की राजनीति का नारा दिया."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

राजनीतिक प्रभाव और भविष्य : AIMIM की इस सफलता का सीधा असर बिहार की सियासत पर पड़ पड़ेगी. वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ आनंद का कहना है कि एआईएमआईएम के इस प्रदर्शन का प्रभाव न केवल सीमांचल के चार जिलों में आने वाले समय में होगा, बल्कि बिहार की 40 से अधिक वैसी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा जहां पर मुसलमान वोटरों की आबादी अच्छी खासी है. बिहार में एआईएमआईएम के मजबूत होने का सीधा प्रभाव राजद एवं तेजस्वी यादव की पार्टी पर पड़ने वाला है.

"पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटों का एक तरफ झुकाव आरजेडी या लालू प्रसाद के साथ रहा है. लेकिन जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में और अब 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल की है इससे यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में मुस्लिम वोटरों का झुकाव ओवैसी की तरफ होगा, जो राजद के लिए किसी खतरे के संकेत से कम नहीं है."- अमरनाथ आनंद, वरिष्ठ पत्रकार

ASADUDDIN OWAISI
AIMIM PERFORMANCE IN SEEMANCHAL
बिहार में एआईएमआईएम का जलवा
AIMIM WIN IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025

