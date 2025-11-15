पूर्वी चंपारण में NDA की आंधी, 12 में से 11 सीटों पर कब्जा,ढाका में राजद की जीत

Bihar Election Results 2025

Choose ETV Bharat

पूर्वी चंपारण : पूर्वी चंपारण जिले में NDA ने धमाकेदार जीत दर्ज कराते हुए 12 में से 11 सीटों पर कब्जा कर लिया है. यहां ढाका से फैसल रहमान ने महागठबंधन का झंडा बुलंद किया. कुल 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखी.

पूर्वी चंपारण में एनडीए ने लहराया परचम: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर भरोसा जताया है. एक के बाद एक जीत से एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) को सिर्फ ढाका सीट पर सफलता मिली, जहां राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने बेहद कांटे की टक्कर में विजय हासिल की. जनसुराज पार्टी जिला स्तर पर अपने खाता तक नहीं खोल सकी.

रक्सौल से लेकर चिरैया तक एनडीए की चली आंधी: पूर्वी चंपारण जिले में जीत की शुरूआत रक्सौल से हुई. जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद को 17,878 मतों से पराजित किया. इस सीट पर मतदाताओं ने भाजपा के प्रति गहरा भरोसा जताया. इसी तरह हरसिद्धि में भी भाजपा प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान ने राजद के राजेंद्र कुमार को 7,095 मतों के अंतर से मात दी.

कल्याणपुर में भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह रहे विजयी: कल्याणपुर में भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के मनोज कुमार यादव को 15,568 मतों से हराया. मोतिहारी सीट से भी भाजपा के प्रमोद कुमार ने 13,563 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर पार्टी को बड़ी राहत दी. इन चारों सीटों पर भाजपा की जीत ने यह संकेत दिया कि जिले के अधिकांश मतदाता अब भी एनडीए की नीतियों पर भरोसा बनाए हुए हैं.

लोजपा और जेडीयू की भी मजबूत उपस्थिति: पूर्वी चंपारण की राजनीति में केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि इसके सहयोगी दलों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. सुगौली सीट पर लोजपा के राजेश कुमार एलएस बबलू गुप्ता ने 58,191 मतों के विशाल अंतर से जीत हासिल की. गोविंदगंज में लोजपा के राजू तिवारी ने कांग्रेस के शशिभूषण राय को 32,683 मतों से हराया. दोनों सीटों पर लोजपा प्रत्याशियों की इस भारी जीत ने पार्टी की ताकत में नई ऊर्जा भर दी है.

जेडीयू ने दो अहम सीटों पर दर्ज की जीत : जेडीयू ने दो अहम सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी बनाए रखी. नरकटिया में जेडीयू उम्मीदवार विशाल कुमार ने राजद के शमीम अहमद को बेहद करीबी मुकाबले में 1,446 वोटों से पराजित किया. दूसरी ओर, केसरिया सीट पर जेडीयू की शालनी मिश्रा ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के वरुण विजय को 16,340 मतों से हराया. इन दोनों जीतों से यह साफ हुआ कि एनडीए के भीतर जेडीयू का आधार अब भी मजबूत है.

भाजपा की मजबूती स्थिति : पिपरा, चिरैया और मधुबनी सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज़ की. पिपरा में श्याम बाबू प्रसाद यादव ने सीपीई मिल के राजमंगल प्रसाद को 10,745 मतों से पछाड़कर जीत हासिल की. चिरैया सीट से भाजपा के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने राजद के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को भारी 39,360 मतों के अंतर से हराया. मधुबनी में भाजपा के राणा रणधीर ने राजद की संध्या रानी को 5,492 मतों से हराकर जीत का सिलसिला कायम रखा.

ढाका में कांटे की टक्कर, फैसल रहमान की ऐतिहासिक जीत: जिले की एक मात्र सीट जहां एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा, वह थी ढाका विधानसभा. यहां राजद के फैसल रहमान ने भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल को सिर्फ 178 मतों के अंतर से हराया. यह मुकाबला पूरे बिहार की सबसे रोमांचक टक्करों में से एक रहा. अंतिम राउंड तक मतगणना में स्थिति पलटती रही, लेकिन आखिरकार फैसल रहमान ने जीत का झंडा बुलंद किया. इस परिणाम ने महागठबंधन के समर्थकों को राहत दी और जिले में उनकी साख बचाई.जनसुराज का खाता नहीं खुला: जन सुराज पार्टी, जो चुनाव प्रचार के दौरान जिले में कुछ क्षेत्रों में सक्रिय दिख रही थी, एक भी सीट नहीं जीत सकी. न तो मत प्रतिशत में कोई बड़ा प्रभाव डाल सकी, न ही प्रमुख सीटों पर परिणाम बदलने लायक प्रदर्शन कर पाई. एनडीए की यह जीत जिले में 2025 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके मनोबल को मजबूत करेगी. दूसरी ओर, महागठबंधन को अब अपनी रणनीति पर गंभीर मंथन करना होगा.एनडीए के लिए जश्न और आत्मविश्वास का नया अध्याय : 11 सीटों की इस प्रचंड जीत से एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. भाजपा और जेडीयू के दफ्तरों में देर रात तक जश्न का माहौल रहा. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े. स्थानीय नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों में जनता के विश्वास का प्रमाण बताया.

एनडीए पर लोगों ने भरोसा जताकर महागठबंधन को नकारा : पूर्वी चंपारण के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि यहां की जनता अब भी एनडीए को स्थायित्व और विकास का प्रतीक मानती है. ढाका की करीबी जीत जरूर विपक्ष के लिए सांत्वना है, पर जिले के राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि एनडीए का जनाधार अभी भी बेहद मज़बूत है. आने वाले चुनावों में यह परिणाम राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

