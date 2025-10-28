ETV Bharat / bharat

बिहार के 16 मंत्रियों, तेजस्वी यादव सहित इन दिग्गजों की किस्मत तय करेगा 6 नवंबर का चुनाव

बांकीपुर सीट पर चलता है नितिन नवीन का सिक्का : पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. नितिन नवीन क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और जातीय समीकरण ऐसा है कि इस बार भी आसानी से चुनाव जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. नितिन नवीन संगठन में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. ऐसे में चुनाव जीतकर आते हैं तो फिर से मंत्री बनेंगे यह भी तय है.

पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे मंगल पांडे: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं. पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह भी सीवान से. सीवान मंगल पांडे का गृह जिला है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है. मंगल पांडे यदि चुनाव जीतते हैं, तब मंत्री बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है. मंगल पांडे पार्टी संगठन में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. ऐसे प्रदेश से स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है. नीतीश कुमार के साथ भी मंगल पांडे का काफी बेहतर संबंध रहा है और यही कारण है की हमेशा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभाग के मंत्री रहे हैं.

पलड़ा भारी लेकिन राह कठिन: हालांकि नाराजगी को दूर करने के लिए गिरिराज सिंह ने भी क्षेत्र का दौरा किया है. लड़ाई कठिन है लेकिन अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहे हैं, इसलिए पलड़ा भारी है और चुनाव जीतते हैं तो विजय सिन्हा का कद पार्टी में और बढ़ेगा. उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना भी रहेगी.

लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा: दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से भाग्य आजमा रहे हैं. लखीसराय से लगातार विजय कुमार सिन्हा चुनाव जीतते रहे हैं. बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान है लेकिन इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी फैक्टर काम कर रहा है.

तारापुर में कुल 13 उम्मीदवार: पिछले 30 सालों से यह विधानसभा सीट बीजेपी के पास नहीं था. इस बार जदयू ने सम्राट चौधरी के लिए यह सीट बीजेपी को दिया है. सम्राट चौधरी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है. जीत जाते हैं तो उनके रुतबा में बढ़ोतरी होगी. यदि हार गए तो उनका कद घट जाएगा. राजद ने अरुण कुमार साहू को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है. प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है कुल 13 उम्मीदवारों के बीच से सम्राट चौधरी को विजय पताका फहराना है.

सम्राट के पिता और मां दोनों को मिला मौका: 3 साल तक सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी यहां से विधायक रही हैं. अब परिवार के विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर है, लेकिन तारापुर का सीट हमेशा जदयू के पास रहा है. 2015 के चुनाव में जदयू के मेवालाल चौधरी यहां से चुनाव जीते थे. 2020 में भी मेवालाल चौधरी फिर से चुनाव जीते. हालांकि निधन होने के कारण उपचुनाव हुआ और जदयू के राजीव कुमार सिंह यहां से चुनाव जीते.

पहले चरण में 16 मंत्री: पहले चरण के चुनाव में दो उपमुख्यमंत्री सहित कुल 16 मंत्री के किस्मत का फैसला होना है इसमें से पांच जदयू के और 11 बीजेपी के मंत्री हैं. सम्राट चौधरी पहली बार गृह जिला तारापुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. ऐसे तारापुर से सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 23 वर्षों तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं.

पटना: बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है. पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. दोनों उपमुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होने वाला है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से लखीसराय से भाग्य आजमा रहे हैं.

1995, 2000, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार चार बार विधायक चुने गए थे. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद साल 2006 में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने उनके बेटे नितिन नवीन को मैदान में उतारा था. नितिन नवीन इस चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे. साल 2010, 2015 और 2020 में बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन ही लगातार जीत हासिल करते रहे हैं.

श्रवण और विजय चौधरी का भी होगा फैसला: नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार हैं. श्रवण कुमार नालंदा से चुनाव लड़ते हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छत्रछाया है. वहीं विजय कुमार चौधरी भी अपने क्षेत्र सराय रंजन में लगातार विकास के काम करते रहे हैं. हालांकि उनके लिए लड़ाई 2020 में भी कठिन हो गयी था और इस बार भी लड़ाई कठिन है. चुनाव जीतने पर सरकार में बड़ी भूमिका में रहेंगे यह भी तय है.

रत्नेश सदा (ETV Bharat)

जदयू के मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. महेश्वर हजारी की इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है. हालांकि लोकसभा चुनाव में महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़े थे. उनकी लड़ाई जदयू के दूसरे मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी से हुई थी.

राजनीतिक विशेषज्ञ की राय: शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ी और जीत भी गईं. बेटे के दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने के कारण महेश्वर हजारी की पार्टी में स्थिति कमजोर हुई है. ऐसे में चुनाव जीतना महेश्वर हजारी के लिए पार्टी में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि मंत्रियों के लिए चुनाव इस बार आसान नहीं है.

श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार और बीजेपी ने किसी मंत्री का इस बार टिकट नहीं काटा है और कई मंत्री जो विधान परिषद से सदस्य हैं उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उन्हीं में से हैं. कई मंत्री इस बार एंटी इनकंबेंसी फैक्टर के शिकार हैं. सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं है लेकिन मंत्रियों से उम्मीद लोगों की काफी बढ़ जाती है. खासकर वैसे नेताओं से जो मंत्री लगातार बन रहे हैं."- अरुण पांडे,राजनीतिक विशेषज्ञ

अरुण पांडे ने कहा कि विजय सिन्हा को ही लीजिए तो क्षेत्र में कई जगह से नाराजगी की भी खबर आ रही है. इसके साथ सामाजिक और जातीय समीकरण महागठबंधन की तरफ से जिस प्रकार से साधा गया है. इसके कारण भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है. नीतीश कुमार और बीजेपी ने मंत्रियों पर विश्वास जरूर जताया है और फिर से यदि चुनाव जीत जाते हैं तो नीतीश सरकार में फिर से मंत्री बनने की उनकी संभावना भी बढ़ जाएगी.

'CM की घोषणा से मंत्रियों की लड़ाई आसान': राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है, "नीतीश कुमार ने जितनी घोषणाएं की है खासकर महिलाओं के लिए उसके कारण मंत्रियों की लड़ाई भी आसान हो गई है. यदि मंत्री हारेंगे तो स्वाभाविक है मंत्री बनने की उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी. यदि पार्टी मेहरबान हुई तो एमएलसी बनाकर मंत्री बना सकती है. लेकिन हारने पर मंत्रियों की प्रतिष्ठा तो जाएगी ही साथ ही सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठेगा."

सम्राट की दावेदारी होगी मजबूत: 2020 में जदयू के कई मंत्री चुनाव हार गए थे उनकी क्या स्थिति थी सबने देखा है. इस बार उसमें से कई को टिकट भी नहीं मिला है. इसलिए चुनाव में विधायक से किसी मंत्री की प्रतिष्ठा पर खतरा ज्यादा होता है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बीजेपी समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री फेस के तौर पर देखा जाता है. सरकार में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते हैं, इसलिए जीतेंगे तो उनकी दावेदारी और मजबूत होगी.

श्रवण कुमार ने किया जीत का दावा: नीतीश कुमार के खास नालंदा से चुनाव जीतने वाले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि हम लोग जनता की सेवा में लगे रहते हैं और इसलिए हर बार जनता चुनकर सदन में भेजती है. सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं और हम लोगों ने भी लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है.

"इसके बावजूद लोगों की उम्मीद हम लोगों से बहुत अधिक है. कुछ जगह नाराजगी भी झेलना पड़ता है लेकिन अंत में जनता हम लोगों के पक्ष में ही वोट करेगी ऐसा विश्वास है."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बीजेपी के मंत्री: बीजेपी के कुल 11 मंत्री चुनावी मैदान में है. तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सीवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दरभंगा के जाले से नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र, दरभंगा से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार और बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मैदान में है.

JDU के मंत्री: वहीं जेडीयू के पांच मंत्रियों की किस्मत पहले चरण के चुनाव के बाद ईवीएम लॉक हो जाएगी. इस चरण में नीतीश के खास जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और सोनबरसा से

मंत्री रत्नेश सदा की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा. हालांकि जनता ने क्या फैसला दिया है इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा.

दांव पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की प्रतिष्ठा: 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों के 121 सीटों को वोट डाला जाएगा. बिहार सरकार के 16 मंत्रियों के अलावा महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाग्य का भी फैसला होगा. वैशाली के राघोपुर से तेजस्वी यादव उम्मीदवार है.

उसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( वैशाली के महुआ ), जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, बाहुबली अनंत सिंह, गायिका मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव के भी भाग्य का फैसला होना है. रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आएगा, लेकिन जनता उनकी तकदीर 6 नवंबर को ही ईवीएम में कैद कर देगी.

