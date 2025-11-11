ETV Bharat / bharat

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

पहली बार वोटिंग का लाइव टेलीकास्ट : चुनाव आयोग ने इस बार पहली बार मतदान केंद्रों से वोटिंग का लाइव टेलीकास्ट किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है. उन्होंने बताया कि अब तक पूरे राज्य में 127 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है, जिसमें 78 करोड़ रुपये की शराब और ड्रग्स शामिल हैं. पहले चरण की तुलना में इस बार अधिक जोश और शांति के साथ लोगों ने मतदान किया.

शांतिपूर्ण रहा मतदान, नहीं हुई हिंसक घटना : विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और कहीं से भी किसी बड़ी हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली. उन्होंने कहा कि मतदाताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुशासनपूर्ण तरीके से सहयोग किया, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी.

''दूसरे चरण में कुल 45399 मतदान केंद्रों पर 3.7 करोड़ मतदाता थे, जहां लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अभी तक 2000 मतदान केंद्रों का डेटा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके बाद कुल मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है. पहले चरण में महिला मतदाताओं की भागीदारी 69.04% और पुरुषों की 61.5% रही थी. दूसरे चरण के महिला-पुरुष मतदान का विस्तृत आंकड़ा जल्द जारी किया जाएगा.'' - विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

पटना : बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 14 नवंबर को मतगणना होनी है. उससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अंतिम चरण में कुल 68.79% वोटिंग दर्ज की गई है. अब तक के दोनों चरणों को मिलाकर औसत मतदान प्रतिशत 66.90% रहा है. यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 9.6% अधिक है, जो मतदाताओं की जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति उत्साह को दर्शाता है.

वोट बहिष्कार के 35 मामले सामने आए : गुंजियाल ने बताया कि दोनों चरणों को मिलाकर 35 मतदान केंद्रों पर वोट बहिष्कार के मामले सामने आए हैं. इनमें से 29 मामले दूसरे चरण में दर्ज हुए हैं. सर्वाधिक वोट बहिष्कार के मामले वीटीआर क्षेत्र में पाए गए, जहां 18 बूथों पर लोगों ने मतदान से दूरी बनाई. आयोग ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों को रोका जा सके.

ईवीएम की GPS ट्रैकिंग से बढ़ी पारदर्शिता : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर भेजी गई ईवीएम मशीनों को GPS से ट्रैक किया गया. इससे किसी भी गड़बड़ी या देरी की संभावना समाप्त हो गई. जहां से भी कोई शिकायत आई, वहां तुरंत कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है और इस बार तकनीक ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है.

नक्सल प्रभावित इलाकों में दो दशक बाद हुआ मतदान : एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार ऐसे कई मतदान केंद्रों पर भी वोटिंग हुई, जहां पिछले दो दशक से चुनाव नहीं हो पाए थे. जमुई, गया और रोहतास जिलों के कई बूथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जहां पहली बार शांति से मतदान संपन्न हुआ. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब लगभग समाप्त हो गया है और जनता निर्भीक होकर वोट डाल रही है. यहां तक कि नक्सलियों की पत्नियों ने भी बूथ पर जाकर मतदान किया.

तकनीक और फोर्सेज के दम पर शांतिपूर्ण चुनाव : कुंदन कृष्णन ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का उच्च स्तरीय इस्तेमाल किया गया. केंद्र सरकार से पर्याप्त संख्या में विशेष बल (स्पेशल फोर्सेज) की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सका. उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार का चुनाव सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के लिहाज से एक मिसाल बन गया है.

''पिछले 24 घंटे में 690 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पूरे चुनाव अवधि में अब तक कुल 990 गिरफ्तारियां हुई हैं. इसके अलावा 844 अवैध हथियार और एक मिनी गन फैक्ट्री बरामद की गई है. कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं जरूर हुईं, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हालात पर नियंत्रण पाया.''- कुंदन कृष्णन, एडीजी

लोकतंत्र के उत्सव में जनता की भागीदारी : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस बार मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लंबी कतारें लगीं और लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पहली बार मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली और काफी अनुशासित रूप से मतदाता कतार में खड़े रहे. आयोग ने मतदाताओं, सुरक्षा बलों और चुनाव कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से बिहार में अब तक के सबसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनावों में से एक संपन्न हुआ है.



