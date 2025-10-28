ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में महिला वोटर बनीं ‘किंगमेकर’, नीतीश कुमार के वोट बैंक में कितना डेंट दे पाएंगे तेजस्वी?

बिहार चुनाव में महिला वोटर निर्णायक साबित होंगी. इन्हें नीतीश का समर्थक माना जाता है. तेजस्वी इन्हें कैसे साधेंगे. इस रिपोर्ट में जानिए.

Bihar Election 2025
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
रिपोर्ट- आदित्य कुमार झा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों की नजरें इस बार महिलाओं के वोट बैंक पर पहले से कहीं अधिक टिकी हैं. राज्य में पिछले दो दशकों में महिला वोटरों की सक्रियता ने चुनावी नतीजों की दिशा बदली है. दिलचस्प बात यह है कि बिहार के हाल के पांच विधानसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान किया है. फिर भी, उनके प्रतिनिधित्व यानी टिकट और जीत के मामले में वे अब भी पीछे हैं. इस बार सवाल यही है क्या 2025 का चुनाव बिहार की महिलाओं का ‘निर्णायक चुनाव’ साबित होगा?

महिला मतदाताओं की भागीदारी: बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ती रही है. पिछले पांच विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2005 से 2020 तक के चुनाव में लगातार महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है. हर चुनाव में महिला मतदाताओं ने चुनाव में अपना योगदान दिया है. मतदान में महिलाओं की यह निरंतर बढ़ोतरी दर्शाती है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक महिलाएं अब सूबे की राजनीतिक का केंद्र बन चुकी हैं.

बिहार चुनाव में महिला वोटर बनीं किंगमेकर (ईटीवी भारत)



2020 के चुनाव में कुल मतदान 57.09% था, जिसमें महिलाओं का हिस्सा पुरुषों से लगभग 3% अधिक रहा. यह रुझान यह बताता है कि महिला वोट अब 'साइलेंट' नहीं, बल्कि 'स्मार्ट और निर्णायक हो चुका है.

नीतीश कुमार को ‘साइलेंट सपोर्ट’: बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत का बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. उनके शासनकाल में लागू की गईं कई योजनाओं का सीधा लाभ बिहार की लड़कियों और महिलाओं को मिला. इन योजनाओं ने महिलाओं को स्थायी सामाजिक आधार तैयार किया.

BIHAR ELECTION 2025 WOMEN VOTER POLITICS
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ईटीवी भारत)
बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को 'भरोसेमंद प्रशासन' के प्रतीक के रूप में देखती हैं, भले ही वे महागठबंधन में हों या NDA में. 2010 से 2020 तक के चुनावों में महिलाओं का वोट नीतीश के लिए 'साइलेंट बूस्टर' साबित हुआ. 2010 में NDA की जबरदस्त जीत में यह वर्ग निर्णायक रहा था. यहां तक कि 2020 के चुनाव में जब नीतीश की लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे थे, तब भी महिला वोटरों ने JDU को बैलेंस बनाए रखा. प्रो नवल किशोर चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक2020 का प्रदर्शन: एक ओर जहां हर पार्टी महिलाओं के वोटरों को रिझाने के लिए योजनाओं की झड़ी लगा रही है, वहीं टिकट बंटवारे में उनकी भागीदारी बेहद सीमित है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर 1270 प्रत्याशी मैदान में थे, इनमें केवल 146 महिलाएं हैं, करीब 11.5%.इनमें से जीत दर्ज करने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ 26 थी, यानी कुल विधायकों का लगभग 10.7%.
BIHAR ELECTION 2025 WOMEN VOTER POLITICS
प्रियंका गांधी (ईटीवी भारत)

2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर कई योजना लेकर आए हैं. 2020 में जब उन्होंने '10 लाख रोजगार' का वादा किया था, तब युवा वर्ग के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिला वोटर भी उनके साथ आई थीं. अब 2025 में वो महिलाओं और बेटियों को लेकर कई वादे कर रहे हैं. वे महिलाओं को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर वह महिलाओं खासकर बेटियों के लिए ऐसी स्कीम लेंगे जिससे बिहार की महिलाएं और बेटियां आत्मनिर्भर हो सके. तेजस्वी की रणनीति यह है कि नई पीढ़ी की महिलाएं अब केवल 'सुरक्षा और सब्सिडी' नहीं, बल्कि 'समान अवसर और पहचान चाहती हैं. अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार


पंचायतों से विधानसभा तक: बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया. इसके बाद हजारों महिलाएं गांव की राजनीति में आईं, प्रशासनिक फैसलों में शामिल हुईं. लेकिन यही महिलाएं जब विधानसभा की सीढ़ी चढ़ना चाहती हैं, तो राजनीतिक दलों के दरवाजे बंद दिखते हैं.

BIHAR ELECTION 2025 WOMEN VOTER POLITICS
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ईटीवी भारत)

बिहार की राजनीति में महिला वोट अब निर्णायक फैक्टर बन चुकी है. 2020 में कई सीटें ऐसी थीं जहां महिला वोट प्रतिशत पुरुषों से 5-6% ज्यादा था. इनमें से अधिकतर सीटें JDU और BJP के पक्ष में रही. सूबे की राजनीति में महिला मत अब सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिक निर्णय बन चुका है. यही कारण है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पहले मिलने की कोशिश में जुटी हुई है. लेकिन सवाल है क्या ये घोषणाएं वोट में तब्दील होंगी, या महिलाएं इस बार 'परफॉर्मेंस बनाम प्रॉमिस' का मूल्यांकन करेंगी. सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

पुरुषों से ज्यादा वोटिंग: बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है और हर चुनाव में उनकी वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रही है. 2010 विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों ने 51.12% वोट डाले, वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49% रहा. 2015 में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत लगभग 53% था, जबकि महिलाओं ने 60% से अधिक वोट डाले. 2020 में भी यही ट्रेंड कायम रहा पुरुषों ने करीब 54.45% और महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की.

167 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा किया मतदान: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया. यह आंकड़ा महिला मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और राजनीतिक हिस्सेदारी को दर्शाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन्हीं महिला वोटों की बदौलत नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटने में सफल रहे, जबकि तेजस्वी यादव बहुमत से कुछ कदम दूर रह गए.

चुनाव में निर्णायक होंगी महिलाएं: निर्वाचन आयोग के द्वारा 30 सितंबर को नई वोटर लिस्ट जारी की गई है. बिहार में कुल वोटर 7.41 करोड़ हैं. बिहार में महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 49 लाख 82 हजार 828 है. इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में यह तय है कि महिला वोटर एक बार फिर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. यही वजह है कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटा है. नीतीश सरकार ने भी महिलाओं के लिए योजनाओं और लाभ की बरसात कर दी है. छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सहायता राशि जैसी योजनाओं के जरिए महिला वोट बैंक को साधने की हर कोशिश की जा रही है, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे.

BIHAR ELECTION 2025 WOMEN VOTER POLITICS
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ईटीवी भारत)
"बिहार की वर्तमान सरकार में महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो घोषणा की है उसको लेकर महिलाओं में विश्वास जगी है. माई बहिन मान योजना के तहत हर महिला को ₹2500 महीना यानी साल में ₹30000 सरकार बनते ही शुरू हो जाएगा. महिलाओं के लिए मां और बेटी योजना शुरू हो रही है जिसमें जन्म से लेकर स्वावलंबी बनने तक सरकारी सहायता दी जाएगी, जीविका दीदी को परमानेंट किया जाएगा और उनके लोन को माफ किया जाएगा महिलाओं के साथ न्याय होगा. महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम नहीं हुए हैं वह तेजस्वी यादव की सरकार में होगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडीBJP का पलटवार: राजद के दावे पर भाजपा ने भी पलटवार किया है. भाजपा प्रवक्ता मनीष पांडेय का कहना है कि तेजस्वी यादव जी जंगलराज के उत्तराधिकारी हैं, वह अपने हाथ में यदि गंगाजल लेकर भी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं तो उसे पर कोई विश्वास नहीं करेगा.

"राष्ट्रीय जनता दल को एक दिन के लिए भी अगर बिहार बंद करने का अवसर मिलता है तो उसे दौरान जंगलराज की याद ताजा हो जाती है. महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है और फब्तियां कसी जाती है. बिहार की महिलाएं जानती हैं कि उनकी सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति में सुधार बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं. इसीलिए तेजस्वी यादव जो महिलाओं को लेकर प्रलोभन दे रही है उसके तरफ कभी भी महिलाएं उसे झांसे में नहीं आने वाली."- मनीष पांडेय, प्रवक्ता, बीजेपी

नीतीश पर भरोसा: वहीं, जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को देखते हुए बिहार का विपक्ष मजबूर हो गया है कि वह महिलाओं की बात करने लगा है, झूठ ही सही लेकिन महिलाओं को सब्जबाग दिखाना पड़ रहा है. उनके शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार का लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है. महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी.

"इन लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब अपने परिवार की महिलाओं की सशक्तिकरण है. हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं, चाहे वह 35% नौकरी में रिजर्वेशन हो, साइकिल योजना पोशाक योजना जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ बिहार की लाखों महिलाओं को मिल रहा है. बिहार की बेटियों के लिए नीतीश कुमार ने वैसा माहौल दिया है. जिससे वह अपना विकास कर सकें इसलिए बिहार की बेटी और महिला कभी इन लोगों के वादे पर विश्वास नहीं करेगी."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू

NDA का महिलाओं को लेकर योजना: नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार चल रही है. नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजना की शुरुआत बिहार से की जो किसी अन्य प्रदेश में शुरू नहीं हुई थी. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना, बालिका साइकिल योजना मैट्रिक और ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को प्रथम श्रेणी से पास होने पर प्रोत्साहन राशि, हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष सहायता राशि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना और अब महिलाओं को रोजगार के लिए ₹10000 उनके खाते में भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया है.

पेंशन और प्रोत्साहन को बढ़ावा: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.13 करोड़ पेंशनधारियों को हर महीने 1263.95 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्नातक छात्राओं को दो साल तक भत्ता देने के फैसले से भी सरकार पर करोड़ों का भार आएगा. इसके अलावा, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जिस पर भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आधी आबादी को साधने में जुटी है.

आत्मनिर्भर महिला का संकल्प: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अब तक 608.91 रुपये करोड़ की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. सरकार ने 2,43,227 रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी लिया है, जिससे हर महीने 500 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है.

जीविका दीदियों का सशक्तिकरण: सरकार ने जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले बैंक लोन पर ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसके अलावा, साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी पहले से चल रही योजनाओं पर सरकार हर साल हजारों करोड़ खर्च कर रही है. स्नातक पास छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके.

महिलाओं का सशक्तिकरण: महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी देने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण लागू कर रखा है. वहीं, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण में अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जिससे बिहार की मूल निवासी महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है. ये कदम महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं.

चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी: बिहार में जहां महिला मतदाता हर चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वहीं विधानसभा में उनकी मौजूदगी लगातार घटती जा रही है. 1952 से लेकर 2020 तक के चुनावी इतिहास में अब तक केवल 258 महिलाएं ही विधायक बन पाई हैं. अगर हाल के तीन विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो यह गिरावट और स्पष्ट हो जाती है. 2010 में जहां 34 महिला विधायक चुनकर आई थीं, 2015 में यह संख्या घटकर 28 हो गई और 2020 में यह और गिरकर केवल 26 रह गई. यानी राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की बजाय घट रही है, जबकि महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रही है.

