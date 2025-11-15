Bihar Election Results 2025

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है. इस रिपोर्ट में देखिए सभी 243 सीटों पर किसने जीत हासिल की.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 15, 2025 at 4:25 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में एक बार फिर एनडीए (NDA) की सरकार बनने जा रही है. 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और हम के गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू ने भी शानदार प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ महागठबंधन को करारा झटका लगा है.

एनडीए की धमाकेदार जीत: बीजेपी ने 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं. पार्टी ने खासकर शहरी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया. जेडीयू ने भी 2020 के 43 सीटों के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीटें लाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की है.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महागठबंधन को करारी शिकस्त: आरजेडी को महज 25 सीटें ही मिलीं, जो 2020 के 75 सीटों से एक-तिहाई से भी कम है. कांग्रेस ने भी मात्र 6 सीटों पर सिमटकर अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दोहराया. वाम दलों का खाता तक नहीं खुल सका. तेजस्वी यादव की दिन-रात की मेहनत और “7 निश्चय पार्ट-2” के बड़े-बड़े वादों के बावजूद जनता ने महागठबंधन को नकार दिया.

चिराग पासवान की भी शानदार जीत: चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. 2020 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार एनडीए के लिए मजबूत सहयोगी बनकर उभरी है. सीमांचल में AIMAIM ने 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की, वहीं जीतन राम मांझी की हम ने भी 5 सीटें हासिल कीं.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन: एनडीए की बैठक में जल्द ही मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है. सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है. बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता पर भरोसा जताया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से पूरा करती है.

सीटों का पूरा ब्योरा

  • बीजेपी – 89 सीटें
  • जेडीयू – 85 सीटें
  • आरजेडी– 25 सीटें
  • एलजेपीआर– 19 सीटें
  • कांग्रेस– 6 सीटें
  • AIMIM – 5 सीटें
  • हम– 5 सीटें
  • अन्य– 10 सीटें

किस विधानसभा सीट पर कौन जीता

विधानसभा सीटजीते हुए उम्मीदवार का नामपार्टीजीत का मार्जिन
आलमनगरनरेंद्र नारायण यादवJDU95
बिहारीगंजनिरंजन कुमार मेहताJDU31622
सिंहेश्वर (एससी)रमेश ऋषिJDU2982
मधेपुराचंद्र शेखरRJD7809
सोनबर्षा (एससी)रत्नेश सदाJDU97833
सहरसाइंद्रजीत प्रसाद गुप्ताIIP2038
सिमरी बख्तियारपुरसंजय कुमार सिंहLJP (R)7930
महिषीगौतम कृष्णRJD3740
कुशेश्वर अस्थान (एससी)अतिरेक कुमारJDU36441
गौरा बौरामसुजीत कुमारBJP5669
बेनीपुरबिनय कुमार चौधरीJDU13603
अलीनगरमैथिली ठाकुरBJP11730
दरभंगा ग्रामीणराजेश कुमार मंडलJDU18453
दरभंगासंजय सरावगीBJP24593
हायाघाटराम चंद्र प्रसादBJP11839
बहादुरपुरमदन साहनीJDU12011
केवटीमुरारी मोहन झाBJP7305
जालेजिबेश कुमारBJP21862
गायघाटकोमल सिंहJDU23417
औराईरमा निषाद आगेBJP57206
मीनापुरअजय कुमारJDU34238
बोचहां (एससी)बेबी कुमारीLJP (R)20316
सकरा (एससी)आदित्य कुमारJDU15050
कुढ़नीकेदार पीडी गुप्ताBJP9718
मुजफ्फरपुररंजन कुमारBJP32657
कांटीअजीत कुमारJDU25795
बरुराजअरुण कुमार सिंहBJP29052
पारूशंकर प्रसादRJD28827
साहेबगंजराजू कुमार सिंहBJP13522
बैकुंठपुरमिथिलेश तिवारीBJP16953
बरौलीमनजीत कुमार सिंहJDU12374
गोपालगंजसुभाष सिंहBJP28972
कुचायकोटेअमरेंद्र कुमार पांडेJDU24491
भोरे (एससी)सुनील कुमारJDU16163
हथुआरामसेवक सिंह आगेJDU12348
सिवानमंगल पांडेBJP9370
जीरादेईभीष्म प्रताप सिंहJDU2626
दरौली (एससी)विष्णु देव पासवानLJP (R)9572
रघुनाथपुरओसामा शाहबRJD9248
दरौंदाकर्णजीत सिंह उर्फ ​​व्यास सिंहBJP18367
बड़हरियाइंद्रदेव सिंहJDU12136
गोरियाकोठीदेवेश कांत सिंहBJP12385
महराजगंजहेम नारायण साहJDU21099
एकमामनोरंजन सिंहJDU22708
मांझीरणधीर कुमार सिंहJDU9787
बनियापुरकेदार नाथ सिंहBJP15436
तरैयाजनक सिंहBJP1329
मढ़ौराजितेंद्र कुमार रायRJD27928
छपराछोटी कुमारीBJP7600
गरखा (एससी)सुरेंद्र रामRJD12804
अमनौरकृष्ण कुमार मंटूBJP38808
परसाकरिश्मा आगेRJD25772
सोनपुरविनय कुमार सिंहBJP4767
हाजीपुरअवधेश सिंहBJP18509
लालगंजसंजय कुमार सिंहBJP32167
वैशालीसिद्धार्थ पटेलJDU32590
महुआसंजय कुमार सिंहLJP(R)44997
राजा पाकर (एससी)महेंद्र रामJDU48067
राघोपुरसतीश कुमारBJP14532
महनारउमेश सिंह कुशवाहाJDU38558
पातेपुर (एससी)लखेंद्र कुमार रौशनBJP22380
कल्याणपुर (एससी)महेश्वर हजारीJDU38586
वारिसनगरमनराजिक मृणालJDU34436
समस्तीपुरअश्वमेध देवीJDU13875
उजियारपुरआलोक कुमार मेहताRJD16030
मोरवारणविजय साहूRJD8671
सरायरंजनविजय कुमार चौधरीJDU20798
मोहिउद्दीननगरराजेश कुमार सिंहBJP11682
बिभूतिपुरअजय कुमारCPI (M)10281
रोसेरा (एससी)बीरेंद्र कुमारBJP50533
हसनपुरराज कुमार रायJDU90961
चेरिया-बरियारपुरअभिषेक आनंदJDU4119
बछवाड़ासुरेंद्र मेहताBJP15841
तेघड़ारजनीश कुमारBJP35364
मटिहानीनरेंद्र कुमार सिंह अलियास बोगो सिंहRJD5290
साहेबपुर कमालसत्तानंद संमबुद्धा अलियास ललन जीRJD15721
बेगुसरायकुंदन कुमारBJP30632
बखरी (एससी)संजय कुमारLJP (R)17318
अलौली (एससी)राम चंद्र सदाJDU35732
खगड़ियाबबलू कुमारJDU23415
बेलदौरपन्ना लाल सिंह पटेलJDU35175
परबत्ताबाहुबली शौर्यLJP (R)34039
तारापुरसम्राट चौधरीBJP45843
मुंगेरकुमार प्रणयBJP18750
जमालपुरनचिकेताJDU36228
सूर्यगढ़ारामानंद मंडलJDU23861
लखीसरायविजय कुमार सिन्हाBJP24940
शेखपुरारंधीर कुमार सोनीJDU22547
बरबीघाडॉक्टर कुमार पुष्पंजयJDU25493
अस्थावांजीतेंद्र कुमारJDU40708
बिहारशरीफडॉक्टर सुनील कुमारBJP29168
राजगीर (एससी)कौशल किशोरJDU55428
इस्लामपुररुहैल रंजनJDU32239
हिल्साकृष्ण मुरारी शरणJDU16012
नालंदाश्रवण कुमारJDU32851
हरनौतहरि नारायण सिंहJDU48335
मोकामाअनंत कुमार सिंहJDU28206
बाढ़सियाराम सिंहBJP24813
बख्तियारपुरअरुण कुमारLJP (R)981
दीघासंजीव चौरसियाBJP59079
बांकीपुरनितिन नबिनBJP51936
कुम्हरारसंजय कुमारBJP47524
पटना साहिबरत्नेश कुमारBJP38900
फतुहाडॉ. रामानंद यादवRJD7992
दानापुरराम कृपाल यादवBJP29133
मनेरभाई बीरेंद्रRJD20034
फुलवारी (एससी)श्याम रजकJDU32657
मसौढ़ी (एससी)अरुण मांझीJDU7643
पालीगंजसंदीप सौरवCPI (ML)(L)6655
बिक्रमसिद्धार्थ सौरवBJP5601
संदेशराधा चरण शाहJDU27
बरहराराघवेंद्र प्रताप सिंहBJP14403
आरासंजय सिंहBJP19581
अगिआंव (एससी)महेश पासवानBJP95
तरारीविशाल प्रशांतBJP11464
जगदीशपुरश्रीभगवान सिंह कुशवाहाJDU18193
शाहपुरराकेश रंजनBJP15225
ब्रह्मपुरशंभूनाथ यादवRJD3220
बक्सरआनंद मिश्राBJP28353
डुमरांवराहुल कुमार सिंहJDU2105
राजपुर (एससी)संतोष कुमार निरालाJDU9136
वाल्मिकी नगरसुरेंद्र प्रसादCONGRESS1675
रामनगर (एससी)नंद किशोर रामBJP35680
नरकटियागंजसंजय कुमार पांडेBJP26460
बगहाराम सिंहBJP6473
लौरियाविनय बिहारीBJP27011
नौतननारायण प्रसादBJP22072
चनपटियाअभिषेक रंजनCONGRESS602
बेतियारेणु देवीBJP22373
सिकटासमृद्धि वर्माJDU47144
रक्सौलप्रमोद कुमार सिन्हाBJP17878
सुगौलीराजेश कुमारLJP (R)58191
नरकटियाविशाल कुमारJDU1443
हरसिद्धि (एससी)कृष्णानंदन पासवानBJP7139
गोविंदगंजराजू तिवारीLJP(RV)32683
केसरियाशालिनी मिश्राJDU16288
कल्याणपुरमहेश्वर हजारीJDU38586
पिपराश्याम बाबू प्रसाद यादवBJP10745
मधुबनराणा रणधीरBJP5492
मोतिहारीप्रमोद कुमारBJP13563
चिरैयालाल बाबू प्रसाद गुप्ताBJP39360
ढाकाफैजल रहमानRJD178
शिवहरश्वेता गुप्ताJDU31398
रीगाबैद्यनाथ प्रसादBJP33125
बथनाहा (एससी)अनिल कुमारBJP51769
परिहारगायत्री देवीBJP17189
सुरसंडप्रोफेसर नगेंद्र राउतJDU23667
बाजपट्टीरामेश्वर कुमार महतोRLM3395
सीतामढ़ीसुनील कुमार पिंटूBJP5562
रून्नीसैदपुरपंकज कुमारJDU19737
बेलसंडअमित कुमारLJP (R)22685
हरलाखीसुधांशु शेखरJDU36236
बेनीपट्टीविनोद नारायण झाBJP23932
खजौलीअरुण शंकर प्रसादBJP13126
बाबूबरहीमीना कुमारीJDU17568
बिस्फीआसिफ अहमदRJD8107
मधुबनीमाधव आनंदRLM20552
राजनगर (एससी)सुजीत कुमारBJP42185
झंझारपुरनीतीश मिश्राBJP54849
फुलपरासशीला कुमारीJDU14327
लौकहासतीश कुमार साहJDU25511
निर्मलीअनिरुद्ध प्रसाद यादवJDU37310
पिपराश्यामू प्रसाद यादवBJP10745
सुपौलबिजेंद्र प्रसाद यादवJDU30803
त्रिवेणीगंज (एससी)सोनम रानीJDU5683
छातापुरनीरज कुमार सिंहBJP16178
नरपतगंजदेवंति यादवBJP25353
रानीगंज (एससी)अविनाश मंगलमRJD8530
फारबिसगंजमनोज बिस्वासINC221
अररियाअबिदुर रहमानCONGRESS12741
जोकीहाटमो. मुर्शीद आलमAIMIM28803
सिकटीविजय कुमार मंडलBJP19322
बहादुरगंजमो. तौसीफ आलमAIMIM28726
ठाकुरगंजगोपाल कुमार अग्रवालJDU8822
किशनगंजमोहम्मद कमरूल होडाINS12794
कोचाधामनसरवर आलमAIMIM23021
अमौरअख्तरुल इमानAIMIM38928
बैसीगुलाम सरवारAIMIM27251
कसबानितेश कुमार सिंहLJP (R)12875
बनमनखी (अ.जा.)कृष्न कुमार ऋषिBJP45286
रुपौलीकालाधर प्रसाद मंडलJDU73572
धमदाहालेशी सिंहJDU55159
पूर्णियाविजय कुमार खेमकाBJP33222
कटिहारतारकिशोर प्रसादBJP22154
कदवादुलाल चंद्र गोस्वामीJDU18368
बलरामपुरसंगीता देवीLJP (R)389
प्राणपुरनीशा सिंहBJP7752
मनिहारी (एसटी)मनोहर प्रसाद सिंहCONGRESS15168
बरारीबिजय सिंहJDU10984
कोरहा (एससी)कविता देवीBJP22257
बिहपुरकुमार शैलेंद्रBJP30025
गोपालपुरशैलेश कुमारJDU58135
पीरपैंती (एससी)मुरारी पासवानBJP53107
कहलगांवशुभानंद मुकेशJDU50112
भागलपुररोहित पांडेBJP13832
सुल्तानगंजललित नारायण मंडलJDU31136
नाथनगरमिथुन कुमारLJP (R)25424
अमरपुरजयंत राजJDU33221
धोरैया (एससी)मनीष कुमारJDU22458
बांकाराम नारायण मंडलBJP23764
कटोरिया (एसटी)पुरन लाल टुडुBJP10986
बेलहरमनोज यादवJDU37206
रामगढ़सतीश कुमार सिंह यादवBSP72689
मोहनिया (एससी)संगीता कुमारीBJP18752
भभुआभारत बिंदBJP24415
चैनपुरमोहम्मद जमा खानJDU8362
चेनारी (एससी)मुरारी प्रसाद गौतमLJP (R)21988
सासारामस्नेहलताRLM25443
करगहरबशिष्ट सिंहJDU35365
दिनाराआलोक कुमार सिंहRLM10834
नोखानगेंद्र चंद्रवंशीJDU24054
डेहरीराजीव रंजन सिंहLJP (R)35968
अरवलमनोज कुमारBJP14093
कुर्थापप्पू कुमार वर्माJDU5481
जहानाबादराहुल कुमारRJD793
घोसीऋतुराज कुमारJDU11929
मखदुमपुर (एससी)सुबेदार दासRJD1830
गोहअमरेंद्र कुमारRJD4041
ओबराप्रकाश चंद्रLJP (R)12013
नबीनगरचेतन आनंदJDU112
कुटुम्बा (एससी)ललन रामHAM21525
औरंगाबादत्रिविक्रम नारायण सिंहBJP6794
रफीगंजप्रमोद कुमार सिंहJDU11956
गुरुआउपेंद्र प्रसादBJP24194
शेरघाटीउदय कुमार सिंहLJP (R)13524
इमामगंज (एससी)दीपा कुमारीHAM25856
बाराचट्टी (एससी)ज्योति देवीHAM8893
बोधगया (एससी)कुमार सर्वजीतRJD881
गया टाउनप्रेम कुमारBJP26423
टिकारीअजय कुमारRJD2058
बेलागंजमनोरमा देवीJDU2882
अत्रिरोमित कुमारHAM25777
वजीरगंजबीरेंद्र सिंहBJP12733
रजौली (एससी)विमल राजाबंशीLJP (R)3953
हिसुआअनिल सिंहBJP27849
नवादाविभा देवीJDU27594
गोबिंदपुरबिनिता मेहताLJP (R)22906
वारसलिगंजअनीताRJD7543
सिकदरा (एससी)प्रफुल कुमार मांझीHAM23907
जमुईश्रेयसी सिंहBJP54498
झाझादामोदर रावतJDU4262
चकाईसावित्री देवीRJD12972
काराकाटअरुण सिंहCPI(ML)2836

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS
LIST WHO WON AND WHO LOST
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025 WINNERS LIST

