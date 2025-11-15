Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट
बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है. इस रिपोर्ट में देखिए सभी 243 सीटों पर किसने जीत हासिल की.
Published : November 15, 2025 at 4:25 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में एक बार फिर एनडीए (NDA) की सरकार बनने जा रही है. 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और हम के गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू ने भी शानदार प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ महागठबंधन को करारा झटका लगा है.
एनडीए की धमाकेदार जीत: बीजेपी ने 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं. पार्टी ने खासकर शहरी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया. जेडीयू ने भी 2020 के 43 सीटों के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीटें लाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की है.
महागठबंधन को करारी शिकस्त: आरजेडी को महज 25 सीटें ही मिलीं, जो 2020 के 75 सीटों से एक-तिहाई से भी कम है. कांग्रेस ने भी मात्र 6 सीटों पर सिमटकर अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दोहराया. वाम दलों का खाता तक नहीं खुल सका. तेजस्वी यादव की दिन-रात की मेहनत और “7 निश्चय पार्ट-2” के बड़े-बड़े वादों के बावजूद जनता ने महागठबंधन को नकार दिया.
चिराग पासवान की भी शानदार जीत: चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. 2020 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार एनडीए के लिए मजबूत सहयोगी बनकर उभरी है. सीमांचल में AIMAIM ने 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की, वहीं जीतन राम मांझी की हम ने भी 5 सीटें हासिल कीं.
शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन: एनडीए की बैठक में जल्द ही मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है. सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है. बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता पर भरोसा जताया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से पूरा करती है.
सीटों का पूरा ब्योरा
- बीजेपी – 89 सीटें
- जेडीयू – 85 सीटें
- आरजेडी– 25 सीटें
- एलजेपीआर– 19 सीटें
- कांग्रेस– 6 सीटें
- AIMIM – 5 सीटें
- हम– 5 सीटें
- अन्य– 10 सीटें
किस विधानसभा सीट पर कौन जीता
|विधानसभा सीट
|जीते हुए उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|जीत का मार्जिन
|आलमनगर
|नरेंद्र नारायण यादव
|JDU
|95
|बिहारीगंज
|निरंजन कुमार मेहता
|JDU
|31622
|सिंहेश्वर (एससी)
|रमेश ऋषि
|JDU
|2982
|मधेपुरा
|चंद्र शेखर
|RJD
|7809
|सोनबर्षा (एससी)
|रत्नेश सदा
|JDU
|97833
|सहरसा
|इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता
|IIP
|2038
|सिमरी बख्तियारपुर
|संजय कुमार सिंह
|LJP (R)
|7930
|महिषी
|गौतम कृष्ण
|RJD
|3740
|कुशेश्वर अस्थान (एससी)
|अतिरेक कुमार
|JDU
|36441
|गौरा बौराम
|सुजीत कुमार
|BJP
|5669
|बेनीपुर
|बिनय कुमार चौधरी
|JDU
|13603
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर
|BJP
|11730
|दरभंगा ग्रामीण
|राजेश कुमार मंडल
|JDU
|18453
|दरभंगा
|संजय सरावगी
|BJP
|24593
|हायाघाट
|राम चंद्र प्रसाद
|BJP
|11839
|बहादुरपुर
|मदन साहनी
|JDU
|12011
|केवटी
|मुरारी मोहन झा
|BJP
|7305
|जाले
|जिबेश कुमार
|BJP
|21862
|गायघाट
|कोमल सिंह
|JDU
|23417
|औराई
|रमा निषाद आगे
|BJP
|57206
|मीनापुर
|अजय कुमार
|JDU
|34238
|बोचहां (एससी)
|बेबी कुमारी
|LJP (R)
|20316
|सकरा (एससी)
|आदित्य कुमार
|JDU
|15050
|कुढ़नी
|केदार पीडी गुप्ता
|BJP
|9718
|मुजफ्फरपुर
|रंजन कुमार
|BJP
|32657
|कांटी
|अजीत कुमार
|JDU
|25795
|बरुराज
|अरुण कुमार सिंह
|BJP
|29052
|पारू
|शंकर प्रसाद
|RJD
|28827
|साहेबगंज
|राजू कुमार सिंह
|BJP
|13522
|बैकुंठपुर
|मिथिलेश तिवारी
|BJP
|16953
|बरौली
|मनजीत कुमार सिंह
|JDU
|12374
|गोपालगंज
|सुभाष सिंह
|BJP
|28972
|कुचायकोटे
|अमरेंद्र कुमार पांडे
|JDU
|24491
|भोरे (एससी)
|सुनील कुमार
|JDU
|16163
|हथुआ
|रामसेवक सिंह आगे
|JDU
|12348
|सिवान
|मंगल पांडे
|BJP
|9370
|जीरादेई
|भीष्म प्रताप सिंह
|JDU
|2626
|दरौली (एससी)
|विष्णु देव पासवान
|LJP (R)
|9572
|रघुनाथपुर
|ओसामा शाहब
|RJD
|9248
|दरौंदा
|कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह
|BJP
|18367
|बड़हरिया
|इंद्रदेव सिंह
|JDU
|12136
|गोरियाकोठी
|देवेश कांत सिंह
|BJP
|12385
|महराजगंज
|हेम नारायण साह
|JDU
|21099
|एकमा
|मनोरंजन सिंह
|JDU
|22708
|मांझी
|रणधीर कुमार सिंह
|JDU
|9787
|बनियापुर
|केदार नाथ सिंह
|BJP
|15436
|तरैया
|जनक सिंह
|BJP
|1329
|मढ़ौरा
|जितेंद्र कुमार राय
|RJD
|27928
|छपरा
|छोटी कुमारी
|BJP
|7600
|गरखा (एससी)
|सुरेंद्र राम
|RJD
|12804
|अमनौर
|कृष्ण कुमार मंटू
|BJP
|38808
|परसा
|करिश्मा आगे
|RJD
|25772
|सोनपुर
|विनय कुमार सिंह
|BJP
|4767
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह
|BJP
|18509
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह
|BJP
|32167
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल
|JDU
|32590
|महुआ
|संजय कुमार सिंह
|LJP(R)
|44997
|राजा पाकर (एससी)
|महेंद्र राम
|JDU
|48067
|राघोपुर
|सतीश कुमार
|BJP
|14532
|महनार
|उमेश सिंह कुशवाहा
|JDU
|38558
|पातेपुर (एससी)
|लखेंद्र कुमार रौशन
|BJP
|22380
|कल्याणपुर (एससी)
|महेश्वर हजारी
|JDU
|38586
|वारिसनगर
|मनराजिक मृणाल
|JDU
|34436
|समस्तीपुर
|अश्वमेध देवी
|JDU
|13875
|उजियारपुर
|आलोक कुमार मेहता
|RJD
|16030
|मोरवा
|रणविजय साहू
|RJD
|8671
|सरायरंजन
|विजय कुमार चौधरी
|JDU
|20798
|मोहिउद्दीननगर
|राजेश कुमार सिंह
|BJP
|11682
|बिभूतिपुर
|अजय कुमार
|CPI (M)
|10281
|रोसेरा (एससी)
|बीरेंद्र कुमार
|BJP
|50533
|हसनपुर
|राज कुमार राय
|JDU
|90961
|चेरिया-बरियारपुर
|अभिषेक आनंद
|JDU
|4119
|बछवाड़ा
|सुरेंद्र मेहता
|BJP
|15841
|तेघड़ा
|रजनीश कुमार
|BJP
|35364
|मटिहानी
|नरेंद्र कुमार सिंह अलियास बोगो सिंह
|RJD
|5290
|साहेबपुर कमाल
|सत्तानंद संमबुद्धा अलियास ललन जी
|RJD
|15721
|बेगुसराय
|कुंदन कुमार
|BJP
|30632
|बखरी (एससी)
|संजय कुमार
|LJP (R)
|17318
|अलौली (एससी)
|राम चंद्र सदा
|JDU
|35732
|खगड़िया
|बबलू कुमार
|JDU
|23415
|बेलदौर
|पन्ना लाल सिंह पटेल
|JDU
|35175
|परबत्ता
|बाहुबली शौर्य
|LJP (R)
|34039
|तारापुर
|सम्राट चौधरी
|BJP
|45843
|मुंगेर
|कुमार प्रणय
|BJP
|18750
|जमालपुर
|नचिकेता
|JDU
|36228
|सूर्यगढ़ा
|रामानंद मंडल
|JDU
|23861
|लखीसराय
|विजय कुमार सिन्हा
|BJP
|24940
|शेखपुरा
|रंधीर कुमार सोनी
|JDU
|22547
|बरबीघा
|डॉक्टर कुमार पुष्पंजय
|JDU
|25493
|अस्थावां
|जीतेंद्र कुमार
|JDU
|40708
|बिहारशरीफ
|डॉक्टर सुनील कुमार
|BJP
|29168
|राजगीर (एससी)
|कौशल किशोर
|JDU
|55428
|इस्लामपुर
|रुहैल रंजन
|JDU
|32239
|हिल्सा
|कृष्ण मुरारी शरण
|JDU
|16012
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|JDU
|32851
|हरनौत
|हरि नारायण सिंह
|JDU
|48335
|मोकामा
|अनंत कुमार सिंह
|JDU
|28206
|बाढ़
|सियाराम सिंह
|BJP
|24813
|बख्तियारपुर
|अरुण कुमार
|LJP (R)
|981
|दीघा
|संजीव चौरसिया
|BJP
|59079
|बांकीपुर
|नितिन नबिन
|BJP
|51936
|कुम्हरार
|संजय कुमार
|BJP
|47524
|पटना साहिब
|रत्नेश कुमार
|BJP
|38900
|फतुहा
|डॉ. रामानंद यादव
|RJD
|7992
|दानापुर
|राम कृपाल यादव
|BJP
|29133
|मनेर
|भाई बीरेंद्र
|RJD
|20034
|फुलवारी (एससी)
|श्याम रजक
|JDU
|32657
|मसौढ़ी (एससी)
|अरुण मांझी
|JDU
|7643
|पालीगंज
|संदीप सौरव
|CPI (ML)(L)
|6655
|बिक्रम
|सिद्धार्थ सौरव
|BJP
|5601
|संदेश
|राधा चरण शाह
|JDU
|27
|बरहरा
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|BJP
|14403
|आरा
|संजय सिंह
|BJP
|19581
|अगिआंव (एससी)
|महेश पासवान
|BJP
|95
|तरारी
|विशाल प्रशांत
|BJP
|11464
|जगदीशपुर
|श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
|JDU
|18193
|शाहपुर
|राकेश रंजन
|BJP
|15225
|ब्रह्मपुर
|शंभूनाथ यादव
|RJD
|3220
|बक्सर
|आनंद मिश्रा
|BJP
|28353
|डुमरांव
|राहुल कुमार सिंह
|JDU
|2105
|राजपुर (एससी)
|संतोष कुमार निराला
|JDU
|9136
|वाल्मिकी नगर
|सुरेंद्र प्रसाद
|CONGRESS
|1675
|रामनगर (एससी)
|नंद किशोर राम
|BJP
|35680
|नरकटियागंज
|संजय कुमार पांडे
|BJP
|26460
|बगहा
|राम सिंह
|BJP
|6473
|लौरिया
|विनय बिहारी
|BJP
|27011
|नौतन
|नारायण प्रसाद
|BJP
|22072
|चनपटिया
|अभिषेक रंजन
|CONGRESS
|602
|बेतिया
|रेणु देवी
|BJP
|22373
|सिकटा
|समृद्धि वर्मा
|JDU
|47144
|रक्सौल
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|BJP
|17878
|सुगौली
|राजेश कुमार
|LJP (R)
|58191
|नरकटिया
|विशाल कुमार
|JDU
|1443
|हरसिद्धि (एससी)
|कृष्णानंदन पासवान
|BJP
|7139
|गोविंदगंज
|राजू तिवारी
|LJP(RV)
|32683
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा
|JDU
|16288
|कल्याणपुर
|महेश्वर हजारी
|JDU
|38586
|पिपरा
|श्याम बाबू प्रसाद यादव
|BJP
|10745
|मधुबन
|राणा रणधीर
|BJP
|5492
|मोतिहारी
|प्रमोद कुमार
|BJP
|13563
|चिरैया
|लाल बाबू प्रसाद गुप्ता
|BJP
|39360
|ढाका
|फैजल रहमान
|RJD
|178
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता
|JDU
|31398
|रीगा
|बैद्यनाथ प्रसाद
|BJP
|33125
|बथनाहा (एससी)
|अनिल कुमार
|BJP
|51769
|परिहार
|गायत्री देवी
|BJP
|17189
|सुरसंड
|प्रोफेसर नगेंद्र राउत
|JDU
|23667
|बाजपट्टी
|रामेश्वर कुमार महतो
|RLM
|3395
|सीतामढ़ी
|सुनील कुमार पिंटू
|BJP
|5562
|रून्नीसैदपुर
|पंकज कुमार
|JDU
|19737
|बेलसंड
|अमित कुमार
|LJP (R)
|22685
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर
|JDU
|36236
|बेनीपट्टी
|विनोद नारायण झा
|BJP
|23932
|खजौली
|अरुण शंकर प्रसाद
|BJP
|13126
|बाबूबरही
|मीना कुमारी
|JDU
|17568
|बिस्फी
|आसिफ अहमद
|RJD
|8107
|मधुबनी
|माधव आनंद
|RLM
|20552
|राजनगर (एससी)
|सुजीत कुमार
|BJP
|42185
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा
|BJP
|54849
|फुलपरास
|शीला कुमारी
|JDU
|14327
|लौकहा
|सतीश कुमार साह
|JDU
|25511
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव
|JDU
|37310
|पिपरा
|श्यामू प्रसाद यादव
|BJP
|10745
|सुपौल
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|JDU
|30803
|त्रिवेणीगंज (एससी)
|सोनम रानी
|JDU
|5683
|छातापुर
|नीरज कुमार सिंह
|BJP
|16178
|नरपतगंज
|देवंति यादव
|BJP
|25353
|रानीगंज (एससी)
|अविनाश मंगलम
|RJD
|8530
|फारबिसगंज
|मनोज बिस्वास
|INC
|221
|अररिया
|अबिदुर रहमान
|CONGRESS
|12741
|जोकीहाट
|मो. मुर्शीद आलम
|AIMIM
|28803
|सिकटी
|विजय कुमार मंडल
|BJP
|19322
|बहादुरगंज
|मो. तौसीफ आलम
|AIMIM
|28726
|ठाकुरगंज
|गोपाल कुमार अग्रवाल
|JDU
|8822
|किशनगंज
|मोहम्मद कमरूल होडा
|INS
|12794
|कोचाधामन
|सरवर आलम
|AIMIM
|23021
|अमौर
|अख्तरुल इमान
|AIMIM
|38928
|बैसी
|गुलाम सरवार
|AIMIM
|27251
|कसबा
|नितेश कुमार सिंह
|LJP (R)
|12875
|बनमनखी (अ.जा.)
|कृष्न कुमार ऋषि
|BJP
|45286
|रुपौली
|कालाधर प्रसाद मंडल
|JDU
|73572
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|JDU
|55159
|पूर्णिया
|विजय कुमार खेमका
|BJP
|33222
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद
|BJP
|22154
|कदवा
|दुलाल चंद्र गोस्वामी
|JDU
|18368
|बलरामपुर
|संगीता देवी
|LJP (R)
|389
|प्राणपुर
|नीशा सिंह
|BJP
|7752
|मनिहारी (एसटी)
|मनोहर प्रसाद सिंह
|CONGRESS
|15168
|बरारी
|बिजय सिंह
|JDU
|10984
|कोरहा (एससी)
|कविता देवी
|BJP
|22257
|बिहपुर
|कुमार शैलेंद्र
|BJP
|30025
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार
|JDU
|58135
|पीरपैंती (एससी)
|मुरारी पासवान
|BJP
|53107
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|JDU
|50112
|भागलपुर
|रोहित पांडे
|BJP
|13832
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल
|JDU
|31136
|नाथनगर
|मिथुन कुमार
|LJP (R)
|25424
|अमरपुर
|जयंत राज
|JDU
|33221
|धोरैया (एससी)
|मनीष कुमार
|JDU
|22458
|बांका
|राम नारायण मंडल
|BJP
|23764
|कटोरिया (एसटी)
|पुरन लाल टुडु
|BJP
|10986
|बेलहर
|मनोज यादव
|JDU
|37206
|रामगढ़
|सतीश कुमार सिंह यादव
|BSP
|72689
|मोहनिया (एससी)
|संगीता कुमारी
|BJP
|18752
|भभुआ
|भारत बिंद
|BJP
|24415
|चैनपुर
|मोहम्मद जमा खान
|JDU
|8362
|चेनारी (एससी)
|मुरारी प्रसाद गौतम
|LJP (R)
|21988
|सासाराम
|स्नेहलता
|RLM
|25443
|करगहर
|बशिष्ट सिंह
|JDU
|35365
|दिनारा
|आलोक कुमार सिंह
|RLM
|10834
|नोखा
|नगेंद्र चंद्रवंशी
|JDU
|24054
|डेहरी
|राजीव रंजन सिंह
|LJP (R)
|35968
|अरवल
|मनोज कुमार
|BJP
|14093
|कुर्था
|पप्पू कुमार वर्मा
|JDU
|5481
|जहानाबाद
|राहुल कुमार
|RJD
|793
|घोसी
|ऋतुराज कुमार
|JDU
|11929
|मखदुमपुर (एससी)
|सुबेदार दास
|RJD
|1830
|गोह
|अमरेंद्र कुमार
|RJD
|4041
|ओबरा
|प्रकाश चंद्र
|LJP (R)
|12013
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|JDU
|112
|कुटुम्बा (एससी)
|ललन राम
|HAM
|21525
|औरंगाबाद
|त्रिविक्रम नारायण सिंह
|BJP
|6794
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह
|JDU
|11956
|गुरुआ
|उपेंद्र प्रसाद
|BJP
|24194
|शेरघाटी
|उदय कुमार सिंह
|LJP (R)
|13524
|इमामगंज (एससी)
|दीपा कुमारी
|HAM
|25856
|बाराचट्टी (एससी)
|ज्योति देवी
|HAM
|8893
|बोधगया (एससी)
|कुमार सर्वजीत
|RJD
|881
|गया टाउन
|प्रेम कुमार
|BJP
|26423
|टिकारी
|अजय कुमार
|RJD
|2058
|बेलागंज
|मनोरमा देवी
|JDU
|2882
|अत्रि
|रोमित कुमार
|HAM
|25777
|वजीरगंज
|बीरेंद्र सिंह
|BJP
|12733
|रजौली (एससी)
|विमल राजाबंशी
|LJP (R)
|3953
|हिसुआ
|अनिल सिंह
|BJP
|27849
|नवादा
|विभा देवी
|JDU
|27594
|गोबिंदपुर
|बिनिता मेहता
|LJP (R)
|22906
|वारसलिगंज
|अनीता
|RJD
|7543
|सिकदरा (एससी)
|प्रफुल कुमार मांझी
|HAM
|23907
|जमुई
|श्रेयसी सिंह
|BJP
|54498
|झाझा
|दामोदर रावत
|JDU
|4262
|चकाई
|सावित्री देवी
|RJD
|12972
|काराकाट
|अरुण सिंह
|CPI(ML)
|2836
