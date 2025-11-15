Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

विधानसभा सीट जीते हुए उम्मीदवार का नाम पार्टी जीत का मार्जिन

आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव JDU 95

बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता JDU 31622

सिंहेश्वर (एससी) रमेश ऋषि JDU 2982

मधेपुरा चंद्र शेखर RJD 7809

सोनबर्षा (एससी) रत्नेश सदा JDU 97833

सहरसा इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता IIP 2038

सिमरी बख्तियारपुर संजय कुमार सिंह LJP (R) 7930

महिषी गौतम कृष्ण RJD 3740

कुशेश्वर अस्थान (एससी) अतिरेक कुमार JDU 36441

गौरा बौराम सुजीत कुमार BJP 5669

बेनीपुर बिनय कुमार चौधरी JDU 13603

अलीनगर मैथिली ठाकुर BJP 11730

दरभंगा ग्रामीण राजेश कुमार मंडल JDU 18453

दरभंगा संजय सरावगी BJP 24593

हायाघाट राम चंद्र प्रसाद BJP 11839

बहादुरपुर मदन साहनी JDU 12011

केवटी मुरारी मोहन झा BJP 7305

जाले जिबेश कुमार BJP 21862

गायघाट कोमल सिंह JDU 23417

औराई रमा निषाद आगे BJP 57206

मीनापुर अजय कुमार JDU 34238

बोचहां (एससी) बेबी कुमारी LJP (R) 20316

सकरा (एससी) आदित्य कुमार JDU 15050

कुढ़नी केदार पीडी गुप्ता BJP 9718

मुजफ्फरपुर रंजन कुमार BJP 32657

कांटी अजीत कुमार JDU 25795

बरुराज अरुण कुमार सिंह BJP 29052

पारू शंकर प्रसाद RJD 28827

साहेबगंज राजू कुमार सिंह BJP 13522

बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी BJP 16953

बरौली मनजीत कुमार सिंह JDU 12374

गोपालगंज सुभाष सिंह BJP 28972

कुचायकोटे अमरेंद्र कुमार पांडे JDU 24491

भोरे (एससी) सुनील कुमार JDU 16163

हथुआ रामसेवक सिंह आगे JDU 12348

सिवान मंगल पांडे BJP 9370

जीरादेई भीष्म प्रताप सिंह JDU 2626

दरौली (एससी) विष्णु देव पासवान LJP (R) 9572

रघुनाथपुर ओसामा शाहब RJD 9248

दरौंदा कर्णजीत सिंह उर्फ ​​व्यास सिंह BJP 18367

बड़हरिया इंद्रदेव सिंह JDU 12136

गोरियाकोठी देवेश कांत सिंह BJP 12385

महराजगंज हेम नारायण साह JDU 21099

एकमा मनोरंजन सिंह JDU 22708

मांझी रणधीर कुमार सिंह JDU 9787

बनियापुर केदार नाथ सिंह BJP 15436

तरैया जनक सिंह BJP 1329

मढ़ौरा जितेंद्र कुमार राय RJD 27928

छपरा छोटी कुमारी BJP 7600

गरखा (एससी) सुरेंद्र राम RJD 12804

अमनौर कृष्ण कुमार मंटू BJP 38808

परसा करिश्मा आगे RJD 25772

सोनपुर विनय कुमार सिंह BJP 4767

हाजीपुर अवधेश सिंह BJP 18509

लालगंज संजय कुमार सिंह BJP 32167

वैशाली सिद्धार्थ पटेल JDU 32590

महुआ संजय कुमार सिंह LJP(R) 44997

राजा पाकर (एससी) महेंद्र राम JDU 48067

राघोपुर सतीश कुमार BJP 14532

महनार उमेश सिंह कुशवाहा JDU 38558

पातेपुर (एससी) लखेंद्र कुमार रौशन BJP 22380

कल्याणपुर (एससी) महेश्वर हजारी JDU 38586

वारिसनगर मनराजिक मृणाल JDU 34436

समस्तीपुर अश्वमेध देवी JDU 13875

उजियारपुर आलोक कुमार मेहता RJD 16030

मोरवा रणविजय साहू RJD 8671

सरायरंजन विजय कुमार चौधरी JDU 20798

मोहिउद्दीननगर राजेश कुमार सिंह BJP 11682

बिभूतिपुर अजय कुमार CPI (M) 10281

रोसेरा (एससी) बीरेंद्र कुमार BJP 50533

हसनपुर राज कुमार राय JDU 90961

चेरिया-बरियारपुर अभिषेक आनंद JDU 4119

बछवाड़ा सुरेंद्र मेहता BJP 15841

तेघड़ा रजनीश कुमार BJP 35364

मटिहानी नरेंद्र कुमार सिंह अलियास बोगो सिंह RJD 5290

साहेबपुर कमाल सत्तानंद संमबुद्धा अलियास ललन जी RJD 15721

बेगुसराय कुंदन कुमार BJP 30632

बखरी (एससी) संजय कुमार LJP (R) 17318

अलौली (एससी) राम चंद्र सदा JDU 35732

खगड़िया बबलू कुमार JDU 23415

बेलदौर पन्ना लाल सिंह पटेल JDU 35175

परबत्ता बाहुबली शौर्य LJP (R) 34039

तारापुर सम्राट चौधरी BJP 45843

मुंगेर कुमार प्रणय BJP 18750

जमालपुर नचिकेता JDU 36228

सूर्यगढ़ा रामानंद मंडल JDU 23861

लखीसराय विजय कुमार सिन्हा BJP 24940

शेखपुरा रंधीर कुमार सोनी JDU 22547

बरबीघा डॉक्टर कुमार पुष्पंजय JDU 25493

अस्थावां जीतेंद्र कुमार JDU 40708

बिहारशरीफ डॉक्टर सुनील कुमार BJP 29168

राजगीर (एससी) कौशल किशोर JDU 55428

इस्लामपुर रुहैल रंजन JDU 32239

हिल्सा कृष्ण मुरारी शरण JDU 16012

नालंदा श्रवण कुमार JDU 32851

हरनौत हरि नारायण सिंह JDU 48335

मोकामा अनंत कुमार सिंह JDU 28206

बाढ़ सियाराम सिंह BJP 24813

बख्तियारपुर अरुण कुमार LJP (R) 981

दीघा संजीव चौरसिया BJP 59079

बांकीपुर नितिन नबिन BJP 51936

कुम्हरार संजय कुमार BJP 47524

पटना साहिब रत्नेश कुमार BJP 38900

फतुहा डॉ. रामानंद यादव RJD 7992

दानापुर राम कृपाल यादव BJP 29133

मनेर भाई बीरेंद्र RJD 20034

फुलवारी (एससी) श्याम रजक JDU 32657

मसौढ़ी (एससी) अरुण मांझी JDU 7643

पालीगंज संदीप सौरव CPI (ML)(L) 6655

बिक्रम सिद्धार्थ सौरव BJP 5601

संदेश राधा चरण शाह JDU 27

बरहरा राघवेंद्र प्रताप सिंह BJP 14403

आरा संजय सिंह BJP 19581

अगिआंव (एससी) महेश पासवान BJP 95

तरारी विशाल प्रशांत BJP 11464

जगदीशपुर श्रीभगवान सिंह कुशवाहा JDU 18193

शाहपुर राकेश रंजन BJP 15225

ब्रह्मपुर शंभूनाथ यादव RJD 3220

बक्सर आनंद मिश्रा BJP 28353

डुमरांव राहुल कुमार सिंह JDU 2105

राजपुर (एससी) संतोष कुमार निराला JDU 9136

वाल्मिकी नगर सुरेंद्र प्रसाद CONGRESS 1675

रामनगर (एससी) नंद किशोर राम BJP 35680

नरकटियागंज संजय कुमार पांडे BJP 26460

बगहा राम सिंह BJP 6473

लौरिया विनय बिहारी BJP 27011

नौतन नारायण प्रसाद BJP 22072

चनपटिया अभिषेक रंजन CONGRESS 602

बेतिया रेणु देवी BJP 22373

सिकटा समृद्धि वर्मा JDU 47144

रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा BJP 17878

सुगौली राजेश कुमार LJP (R) 58191

नरकटिया विशाल कुमार JDU 1443

हरसिद्धि (एससी) कृष्णानंदन पासवान BJP 7139

गोविंदगंज राजू तिवारी LJP(RV) 32683

केसरिया शालिनी मिश्रा JDU 16288

कल्याणपुर महेश्वर हजारी JDU 38586

पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव BJP 10745

मधुबन राणा रणधीर BJP 5492

मोतिहारी प्रमोद कुमार BJP 13563

चिरैया लाल बाबू प्रसाद गुप्ता BJP 39360

ढाका फैजल रहमान RJD 178

शिवहर श्वेता गुप्ता JDU 31398

रीगा बैद्यनाथ प्रसाद BJP 33125

बथनाहा (एससी) अनिल कुमार BJP 51769

परिहार गायत्री देवी BJP 17189

सुरसंड प्रोफेसर नगेंद्र राउत JDU 23667

बाजपट्टी रामेश्वर कुमार महतो RLM 3395

सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू BJP 5562

रून्नीसैदपुर पंकज कुमार JDU 19737

बेलसंड अमित कुमार LJP (R) 22685

हरलाखी सुधांशु शेखर JDU 36236

बेनीपट्टी विनोद नारायण झा BJP 23932

खजौली अरुण शंकर प्रसाद BJP 13126

बाबूबरही मीना कुमारी JDU 17568

बिस्फी आसिफ अहमद RJD 8107

मधुबनी माधव आनंद RLM 20552

राजनगर (एससी) सुजीत कुमार BJP 42185

झंझारपुर नीतीश मिश्रा BJP 54849

फुलपरास शीला कुमारी JDU 14327

लौकहा सतीश कुमार साह JDU 25511

निर्मली अनिरुद्ध प्रसाद यादव JDU 37310

पिपरा श्यामू प्रसाद यादव BJP 10745

सुपौल बिजेंद्र प्रसाद यादव JDU 30803

त्रिवेणीगंज (एससी) सोनम रानी JDU 5683

छातापुर नीरज कुमार सिंह BJP 16178

नरपतगंज देवंति यादव BJP 25353

रानीगंज (एससी) अविनाश मंगलम RJD 8530

फारबिसगंज मनोज बिस्वास INC 221

अररिया अबिदुर रहमान CONGRESS 12741

जोकीहाट मो. मुर्शीद आलम AIMIM 28803

सिकटी विजय कुमार मंडल BJP 19322

बहादुरगंज मो. तौसीफ आलम AIMIM 28726

ठाकुरगंज गोपाल कुमार अग्रवाल JDU 8822

किशनगंज मोहम्मद कमरूल होडा INS 12794

कोचाधामन सरवर आलम AIMIM 23021

अमौर अख्तरुल इमान AIMIM 38928

बैसी गुलाम सरवार AIMIM 27251

कसबा नितेश कुमार सिंह LJP (R) 12875

बनमनखी (अ.जा.) कृष्न कुमार ऋषि BJP 45286

रुपौली कालाधर प्रसाद मंडल JDU 73572

धमदाहा लेशी सिंह JDU 55159

पूर्णिया विजय कुमार खेमका BJP 33222

कटिहार तारकिशोर प्रसाद BJP 22154

कदवा दुलाल चंद्र गोस्वामी JDU 18368

बलरामपुर संगीता देवी LJP (R) 389

प्राणपुर नीशा सिंह BJP 7752

मनिहारी (एसटी) मनोहर प्रसाद सिंह CONGRESS 15168

बरारी बिजय सिंह JDU 10984

कोरहा (एससी) कविता देवी BJP 22257

बिहपुर कुमार शैलेंद्र BJP 30025

गोपालपुर शैलेश कुमार JDU 58135

पीरपैंती (एससी) मुरारी पासवान BJP 53107

कहलगांव शुभानंद मुकेश JDU 50112

भागलपुर रोहित पांडे BJP 13832

सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल JDU 31136

नाथनगर मिथुन कुमार LJP (R) 25424

अमरपुर जयंत राज JDU 33221

धोरैया (एससी) मनीष कुमार JDU 22458

बांका राम नारायण मंडल BJP 23764

कटोरिया (एसटी) पुरन लाल टुडु BJP 10986

बेलहर मनोज यादव JDU 37206

रामगढ़ सतीश कुमार सिंह यादव BSP 72689

मोहनिया (एससी) संगीता कुमारी BJP 18752

भभुआ भारत बिंद BJP 24415

चैनपुर मोहम्मद जमा खान JDU 8362

चेनारी (एससी) मुरारी प्रसाद गौतम LJP (R) 21988

सासाराम स्नेहलता RLM 25443

करगहर बशिष्ट सिंह JDU 35365

दिनारा आलोक कुमार सिंह RLM 10834

नोखा नगेंद्र चंद्रवंशी JDU 24054

डेहरी राजीव रंजन सिंह LJP (R) 35968

अरवल मनोज कुमार BJP 14093

कुर्था पप्पू कुमार वर्मा JDU 5481

जहानाबाद राहुल कुमार RJD 793

घोसी ऋतुराज कुमार JDU 11929

मखदुमपुर (एससी) सुबेदार दास RJD 1830

गोह अमरेंद्र कुमार RJD 4041

ओबरा प्रकाश चंद्र LJP (R) 12013

नबीनगर चेतन आनंद JDU 112

कुटुम्बा (एससी) ललन राम HAM 21525

औरंगाबाद त्रिविक्रम नारायण सिंह BJP 6794

रफीगंज प्रमोद कुमार सिंह JDU 11956

गुरुआ उपेंद्र प्रसाद BJP 24194

शेरघाटी उदय कुमार सिंह LJP (R) 13524

इमामगंज (एससी) दीपा कुमारी HAM 25856

बाराचट्टी (एससी) ज्योति देवी HAM 8893

बोधगया (एससी) कुमार सर्वजीत RJD 881

गया टाउन प्रेम कुमार BJP 26423

टिकारी अजय कुमार RJD 2058

बेलागंज मनोरमा देवी JDU 2882

अत्रि रोमित कुमार HAM 25777

वजीरगंज बीरेंद्र सिंह BJP 12733

रजौली (एससी) विमल राजाबंशी LJP (R) 3953

हिसुआ अनिल सिंह BJP 27849

नवादा विभा देवी JDU 27594

गोबिंदपुर बिनिता मेहता LJP (R) 22906

वारसलिगंज अनीता RJD 7543

सिकदरा (एससी) प्रफुल कुमार मांझी HAM 23907

जमुई श्रेयसी सिंह BJP 54498

झाझा दामोदर रावत JDU 4262

चकाई सावित्री देवी RJD 12972