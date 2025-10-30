ETV Bharat / bharat

आसान नहीं छपरा में खेसारी लाल यादव की जंग! समझें पूरा जातीय गणित

बिहार की छपरा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है. भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बीजेपी के गढ़ में ताल ठोक रहे हैं. पढ़ें

Chapra Assembly Election 2025
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 3:30 PM IST

7 Min Read
छपरा: भोजपुरी फिल्म अभिनेता शत्रुध्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं. खेसारी के यहां से चुनाव लड़ने के कारण बिहार की हॉट सीटों में छपरा का नाम भी शामिल हो गया है. खेसारी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और छपरा में उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिलती है. आरजेडी उम्मीदवार खेसारी की सभाओं में काफी भीड़ होती है, लेकिन क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, बड़ा सवाल है.

सारण में 10 विधानसभा सीटें: सारण में विधानसभा की 10 सीटें मांझी,एकमा,बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर हैं. 10 में 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि तीन सीट बीजेपी के खाते में है.

सारण जिले के दो संसदीय क्षेत्र और दोनों पर भाजपा का कब्जा है जिसमें सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीन-तीन बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं.

Chapra Assembly Election 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सारण का देश की राजनीति में योगदान: देश की राजनीति में सारण जिले का बहुत बड़ा योगदान रहा है. देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और 74 आंदोलन से निकले कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति जिसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, का रिश्ता सारण से रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, महामाया बाबु भी इसी सारण की धरती से हैं.

Chapra Assembly Election 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त: सारण लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो सारण जिला कभी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, लेकिन 1975 के छात्र आंदोलन के बाद कांग्रेस के इस गढ़ को जनता पार्टी विशेष कर लालू प्रसाद यादव ने कब्जा कर लिया. 1977 में लालू यादव यहां से जीतकर सांसद बने और यह पहला मौका था जब कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर किसी अन्य दल ने यहां से जीत हासिल की.

BJP और RJD के बीच होती रही है जंग: उसके बाद यहां की राजनीति यादव के इर्द-गिर्द ही घूमती रही और सारण के इस ऐतिहासिक धरती पर राजद का ही कब्जा रहा है लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राजद के गढ़ को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया. 1985 के बाद भाजपा ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिये. 1996 राजीव प्रताप रूडी एक बार पुनः विजय हुए उसके बाद वह 1999 चुनाव जीते. वहीं 2004 और 2009 में लालू यादव पुनः सीट पर काबिज हुए.

संसद तक पहुंचते रहे हैं राजीव प्रताप रूडी : वहीं 2014 से लेकर 2019, 2024 में यह सीट एक बार फिर भाजपा के खाते में गई. 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी को पराजित किया. वहीं 2019 में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय से उनका मुकाबला हुआ और चंद्रिका राय को भी राजीव प्रताप रूडी के आगे हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2024 में इस प्रतिष्ठा वाली सीट पर लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य सारण संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनी और उन्हें भी रूडी से हार का सामना करना पड़ा.

सारण का जातीय समीकरण: अगर सारण जिले की जातीय समीकरण की बात की जाए तो छपरा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा राजपूत मतदाता 58000, यादव मतदाता 50000, मुस्लिम मतदाता 33000, वैश्य मतदाता 51000, कोरी मतदाता 22000, रविदास मतदाता 21000, ब्राह्मण मतदाता 14000, कुर्मी मतदाता 13000, भूमिहार मतदाता 9000 और पासवान मतदाता भी 9000 के करीब है.

वैश्य मतदाताओं की अहम भूमिका: यहां पर अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो छपरा शहरी क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं की भूमिका जीत में निर्णायक और अहम होती है. यही कारण है कि भाजपा वैश्य उम्मीदवारों पर ही अपना दांव लगाती है, जबकि विधानसभा सीट से पिछले दो टर्म से वैश्य विधायक डॉ सी एन गुप्ता काबिज हैं.

Chapra Assembly Election 2025
बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी (ETV Bharat)

छोटी कुमारी बीजेपी उम्मीदवार: वहीं भाजपा ने इस बार डॉ सी एन गुप्ता को उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी जगह पर वैश्य उम्मीदवार छोटी कुमारी को ही उतारा है. हालांकि सीट पर छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता भाजपा उम्मीदवार के रूप में प्रबल दावेदार थी, लेकिन भाजपा ने उनकी अनदेखी करके टिकट छोटी कुमारी को थमा दिया.

RJD से खेसारी प्रत्याशी: छपरा विधानसभा सीट पर राजद ने इस बार भोजपुरी फिल्मों के कलाकार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है. उनका सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी से है. अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है.

निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता ने फाइट की टफ: भाजपा की इस सीट से प्रबल दावेदार राखी गुप्ता थीं, उनको टिकट न देकर भाजपा ने छोटी कुमारी को टिकट दे दिया. इससे वह बगावती तेवर में आ गई और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया है. इस विषय में स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे भाजपा की छपरा में स्थिति काफी नाजुक हो गई है और इसका फायदा उठाते हुए कहीं राजद के उम्मीदवार को जीत न मिल जाए.

Chapra Assembly Election 2025
परिवार के साथ खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

मैदान में शिमला के पूर्व एडीजी: हालांकि छपरा सीट पर इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है. क्योंकि भाजपा ने छोटी कुमारी को राजद ने शत्रुघ्न कुमार और खेसारी लाल यादव को और जनसुराज ने पूर्व एडीजी शिमला जय प्रकाश सिंह जोकि बीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, को मैदान में उतारा है. वह भी काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

स्थानीय लोगों के अनुसार अबकी बार स्थिति कुछ जरूर बदलेगी क्योंकि 10 साल से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है और स्थानीय लोग की सबसे ज्यादा समस्या खनुआ नाला जल जमाव से है. वहीं छपरा में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है. इसके लिए कई लोगों का कहना है कि ना हम भाजपा को वोट देंगे ना राजद को वोट देंगे. बल्कि किसी तीसरे पार्टी को वोट देना है.

Chapra Assembly Election 2025
पूर्व एडीजी शिमला जय प्रकाश सिंह (ETV Bharat)

हालांकि एक राजनीतिक समीक्षक ने बताया कि बात की जाए खेसारी लाल यादव की तो स्थानीय जनता खेसारी लाल यादव के स्टारडम से जरूर प्रभावित है लेकिन वह राजद उम्मीदवार हैं. इसलिए लोग उनसे भी दूरी बना रहे हैं. अब देखना यह होगा कि छपरा शहरी विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतकर विधानसभा पहुंचता है.

