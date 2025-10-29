ETV Bharat / bharat

कौन हैं IP गुप्ता, बिहार में राहुल-तेजस्वी के लिए 'IP गुप्ता' क्यों हो गए जरूरी?

आई पी गुप्ता ईबीसी में सूचीबद्ध तांती-पान समाज के लिए अलग कोटा की मांग कर सुर्खियों में आई थे और अब महागठबंधन का हिस्सा हैं.

IP Gupta
IP गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 3:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: सुजीत झा

पटना: बिहार में पान समाज की राजनीति करने वाले इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आई पी गुप्ता (इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता) महागठबंधन का हिस्सा हैं. आईआईपी के हिस्से में तीन सीटें आई हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सहरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि खगड़िया की जमालपुर सीट और तीसरी बेलदौर सीट से अनिसा सिंह मैदान में है. अब सवाल है कि अचानक से बिहार में राहुल-तेजस्वी के लिए आईपी गुप्ता गुप्ता क्यों जरूरी हो गए?

2023 IIP का गठन: इंडियन इंक्लूसिव पार्टी विपक्षी महागठबंधन के सात घटकों में से एक है, जो नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए तैयार है. आईआईपी का गठन पूर्व कांग्रेस नेता इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, जिन्हें आई पी गुप्ता के नाम से जाना जाता है, ने जुलाई 2023 में किया था.

ऐसे चर्चा में आए थे आईपी गुप्ता: दरअसल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आई पी गुप्ता पिछले दिनों उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा की थी. इससे ठीक पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में रैली की थी, पीके की रैली में खाली गांधी मैदान की तस्वीरें वायरल हुई. जिसके ठीक दो दिन बाद आईपी गुप्ता ने रैली में गांधी मैदान भर दिया था.

इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आई पी गुप्ता से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (ETV Bharat)

IIP को इंडिया गठबंधन में 3 सीटें : बिहार में आईपी गुप्ता की इसी ताकत को देखकर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था. इसके बाद लंबी चर्चा हुई. राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ मुलाकात की उनकी तस्वीर भी वायरल हुई और आखिर में तीन सीटों पर सहमति बनीं. तांती-ततवा जाति के मुद्दों के साथ महागठबंधन में शामिल हुए गुप्ता को सहरसा और खगड़िया की दो सीटें मिली. आईपी गुप्ता खुद सहरसा सीट से उम्मीदवार हैं.

कौन हैं IP गुप्ता?: 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी रण में उतरे आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ नाम का संगठन चलाते हैं. इसके जरिए बिहार में उन्होंने पान, चौपाल, तांती, ततवा जाति समूह को जोड़ा है. आईपी गुप्ता का दावा है कि प्रदेश में करीब 100 सीटों पर ये जाति प्रभाव डालती है.

IP Gupta
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आई पी गुप्ता (ETV Bharat)

क्यों महत्वपूर्ण है यह वोट बैंक : जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में पान समाज (तांती-ततवा जाति) की आबादी करीब 22 लाख यानी 2 फीसदी है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जैसे इलाकों में यह वोट बैंक निर्णायक हो सकता है. साल 2015 में इस समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया. लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी श्रेणी से इस जाति को हटा दिया था.

बिहार में पान खिलाकर बिगाड़ेंगे किसका मूड? : अब सवाल है कि बिहार चुनाव 2025 में आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या पान व्यवसाय और तांती-ततवा जाति के मुद्दों के साथ महागठबंधन, एनडीए और जन सुराज जैसी पार्टियों का मूड बिगाड़ सकती है. इस सवाल पर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ''तांती ततवा समाज एनडीए का पारंपरिक वोटर रहा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा से जातीय गोलबंदी होती रही है और समाज के लोग इस जाति को फिर से एससी में शामिल करने की मांग करते रहे है.''

IP Gupta
तेजस्वी के साथ आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

'बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है': बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया. इसे 'तेजस्वी प्रण पत्र' नाम दिया गया है, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों के लिए विकास का रोडमैप पेश करता है. इस पत्र के जारी होने के बाद आईपी गुप्ता नें ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बात की और कहा कि इस बार मैं देख रहा हूं कि जनता ऊब गई है और उम्मीद से महागठंबधन की ओर देख रही है.

"बिहार में परिवर्तन की लहर है. जहां जाता हूं और बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, नारा लगाते ही पूरा माहौल गूंजयमान हो जाता है. हर ओर महागठबंधन की लहर है. सरकार की योजनाएं कुछ काम नहीं कर रही है."- आई पी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी

IP Gupta
आई पी गुप्ता (ETV Bharat)

PK पर क्या बोले आईपी गुप्ता : आई पी गुप्ता ने कहा कि जन सुराज कोई फैक्टर नहीं है. जनता भी नोटिस नहीं ले रही है, सिर्फ मीडिया उनका नाम लेती है. उनको तो बिहार में चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं.

'नीतीश कुमार का आदर करते हैं तेजस्वी': महागठबंधन और एनडीए में कोई टक्कर नहीं है. हमारे पास सीएम फेस है उनके पास कौन है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में टक्कर कैसे है, सीएम फेस उन्होंने घोषित ही नहीं किया है. सीएम फेस घोषित करते तो पता चलता कि कोई टक्कर है. नीतीश कुमार को लेकर सवाल करने पर तेजस्वी बचते हैं, इसपर आई पी गुप्ता ने कहा कि कोई बचता नहीं है, उनसे सहानुभूति है. नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव आदर करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी गोदी में बचपन में खेले हैं.

'बिहार को बदलने आया हूं': नीतीश कुमार के वोटर को पता चल गया है कि उनके नेता के साथ क्या हो रहा है. उनको चिट किया जा रहा है. अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आई पी गुप्ता कैबिनेट में दिखेंगे, इसपर आई पी गुप्ता ने कहा कि "मैंने तेजस्वी यादव से कहा कि मैं लड़ने आया हूं, बिहार को बदलने आया हूं, आपको (तेजस्वी) मुख्यमंत्री बनाने आया हूं. जो लड़ता है उसे पद की चाहत नहीं होती है."

ये भी पढ़ें

...ये क्या कह गए अमित शाह, दरभंगा में RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेटा

'BJP के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल', तेजस्वी यादव के साथ रैली में गरजे राहुल गांधी

महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र के कवर पर लालू की छोटी फोटो, जानिए क्यों मचा बवाल?

TAGGED:

IP GUPTA
TEJASHWI YADAV
आईपी गुप्ता
BIHAR CHUNAV 2025
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.