ETV Bharat / bharat

बिहार की हॉट सीट पर जोर आजमाइश, तेजस्वी-तेजप्रताप, सम्राट चौधरी और खेसारीलाल यादव की किस्मत दांव पर

बिहार में पहले चरण के चुनाव में तेजस्वी-तेजप्रताप, सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

Bihar Election 2025
बिहार के दिग्गजों की सीटों पर मतदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:42 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. आज कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है. इनमें महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री के अलावे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला होना है. पहले चरण में जिस गठबंधन को बढ़त मिलेगी, उसकी सरकार में आने की संभावना अधिक हो जाएगी.

"पहले चरण के चुनाव गठबंधन का भविष्य तय करने वाले हैं. दोनों ही गठबंधन की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है. कई बड़े चेहरे भी मैदान में हैं. भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है. जाहिर तौर पर गेंद अब जनता के पाले में है. जातिगत समीकरण और प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस पर जनता का रुख का होना है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

तारापुर में सम्राट चौधरी: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने गृह क्षेत्र तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला प्रशांत किशोर के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह से है. तारापुर में बसपा उम्मीदवार ने सम्राट को समर्थन दे दिया है. विकासशील इंसान पार्टी के सकलदेव बिंद उम्मीदवार पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं.

Bihar Election 2025
तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

पांचवी बार मैदान में विजय सिन्हा: दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी चुनाव के मैदान में है. उनके खिलाफ कांग्रेस ने अमरेश कुमार अनीश को उम्मीदवार बनाया है. वह चार बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. 2005 में वह पहली बार विधायक बने थे.

तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर: राघोपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं. नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वह दो बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इस बार भी उनका मुकाबला सतीश सिंह यादव से है. सतीश ने 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था. वहीं जन सुराज पार्टी ने चंचल सिंह को मैदान में उतारा है.

Bihar Election 2025
राघोपुर से आरजेडी कैंडिडेट तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

महुआ से तेजप्रताप भी मैदान में: महुआ विधानसभा सीट भी हॉट सीट बन चुकी है. महुआ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी (जनशक्ति जनता दल) से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने वर्तमान विधायक मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने संजय सिंह को मैदान में उतारा है.

Bihar Election 2025
महुआ से जेजेडी कैंडिडेट तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

खेसारी लाल यादव पर होगी नजर: छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है. भाजपा ने छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. छपरा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है. खेसारी लाल यादव विधानसभा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जनसुराज पार्टी में आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह को मैदान में उतारा है.

Bihar Election 2025
छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

मैथिली ठाकुर की किस्मत दांव पर: अली नगर विधानसभा सीट पर गायक कलाकार मैथिली ठाकुर को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है. मैथिली ठाकुर के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने विनोद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. मैथिली के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. अमित शाह समेत कई बड़े नेता उनके लिए वोट मांग चुके हैं.

Bihar Election 2025
अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)

रीतलाल यादव और रामकृपाल के बीच मुकाबला: दानापुर विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है. दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव को उम्मीदवार मनाया है. लालू प्रसाद यादव ने भी रीतलाल के पक्ष में रोड शो किया है. उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है. रामकृपाल यादव अब तक दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं. इस वजह से भाजपा ने रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है.

Bihar Election 2025
दानापुर में बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी के रीतलाल यादव (ETV Bharat)

मोकामा में दो बाहुबली के बीच मुकाबला: मोकामा विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है और देश पर की नजर मोकामा विधानसभा सीट पर है. बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर से जनता की अदालत में हैं. अनंत सिंह फिलहाल दुलारचंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद है. उनके खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के सिंबल पर लड़ रही हैं. जन सुराज पार्टी की ओर से पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार बनाए गए हैं.

Bihar Election 2025
मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह (ETV Bharat)

शहाबुद्दीन के बेटे के भविष्य पर होगा फैसला: रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को मैदान में उतारा है. ओसामा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने विकास सिंह को उम्मीदवार बनाया है. रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है. आरजेडी को अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भरोसा है. प्रशांत किशोर ने रघुनाथपुर सीट पर राहुल कीर्ति सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

Bihar Election 2025
रघुनाथपुर से आरजेडी कैंडिडेट ओसामा शहाब (ETV Bharat)

मंगल पांडे बनाम अवध बिहारी चौधरी के बीच टक्कर: सिवान मोहम्मद शहाबुद्दीन का कभी अभेद्य किला हुआ करता था. सिवान विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया है. मंगल पांडे सिवान जिले के रहने वाले हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. मंगल पांडे के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. अवध बिहारी चौधरी सिवान की सियासत में मजबूत नेता माने जाते हैं और सिवान में कांटे की टक्कर है.

Bihar Election 2025
सिवान से बीजेपी कैंडिडेट मंगल पांडेय (ETV Bharat)

नीतीश के करीबी विजय चौधरी कर रहे हैं संघर्ष: सराय रंजन सीट पर बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी इस बार मैदान में है. विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं. इस बार उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के अरविंद साहनी से है. विजय चौधरी पांच बार विधायक रह चुके हैं और पहली बार 1985 में विजय चौधरी विधायक बने थे. विजय चौधरी छठी बार विधानसभा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Bihar Election 2025
सरायरंजन से जेडीयू उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी (ETV Bharat)

उजियारपुर में तेजस्वी के करीबी की अग्नि परीक्षा: उजियारपुर विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए खास महत्व रखता है. कुशवाहा डोमिनेंट उजियारपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व मंत्री आलोक मेहता को मैदान में उतारा है. एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत पंकज को मैदान में उतारा है. दोनों ही उम्मीदवार कुशवाहा जाति से हैं और वहां लड़ाई दिलचस्प होने वाली है. आलोक मेहता तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं.

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी मैदान में: बक्सर की लड़ाई भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है. बक्सर विधानसभा सीट पर दो बार के विधायक रह चुके मुन्ना तिवारी के खिलाफ भाजपा ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री केके तिवारी के पुत्र तथागत हर्षवर्धन जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी के विधायक मुन्ना तिवारी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. खास बात यह है कि बक्सर सीट पर भाजपा का कोई भी बागी उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है.

"पहले चरण के चुनाव में यह तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी दावे दोनों ओर से किया जा रहे हैं लेकिन तय जनता को करना है. सबकी नजर हॉट सीट पर है. हॉट सीट पर कई बड़े चेहरे मैदान में है और जनता को भी तय करना है कि कौन-कौन से चेहरे को विधानसभा भेजना है?"- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

ये भी पढे़ं:

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बिहार में पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर कौन आगे? फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किलें

TAGGED:

बिहार में पहले चरण का मतदान
TEJASHWI YADAV
FIRST PHASE OF BIHAR ELECTION
VOTING IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.