सुलझ गया चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का विवाद! ये डील हुई फाइनल

पटना: बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होते ही जेडीयू से लेकर हम और आरएलएम तक में नाराजगी की खबरें सामने आने लगी. राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी कभी अपना दुख प्रकट करते नजर आए तो कभी गुस्सा जाहिर कर रहे थे. बुधवार को दिल्ली में कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात भी हुई. सूत्रों की मानें तो उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट कर दिया गया है.

क्या डील हुई?: अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है. कुछ इश्यू थे, जिसपर बात हुई है. मुझे उम्मीद है कि अब आगे कोई कठिनाई नहीं होगी. साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो डील हुई है, उससे कुशवाहा संतुष्ट हैं. हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई और महुआ सीट को लेकर क्या फैसला हुआ है, ये साफ नहीं हो सका है.

मान गए उपेंद्र कुशवाहा: सूत्रों की मानें तो कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेन्द्र कुशवाहा मान गए हैं. महुआ सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है और इसके बदले उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी सीट दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक एक एमएलसी सीट भी कुशवाहा को दी जाएगी और राज्यसभा सीट का भी रिनुअल होगा.

"मैंने और नित्यानंद राय जी ने अमित शाह से मुलाकात की. सभी इश्यू पर बात हुई है. बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी. महुआ सीट पर प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी."- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख

क्या थी कुशवाहा की नाराजगी की वजह: उपेंद्र कुशवाहा का चिराग पासवान की पार्टी को लेकर विवाद चल रहा था. एलजेपीआर और आरएलएम के बीच महुआ सीट को लेकर विवाद है. एनडीए सीट बंटवारे में यह सीट चिराग के खाते में गई है. लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसका विरोध कर रहे थे. बीजेपी की ओर से कुशवाहा को मनाने की कोशिश हो रही थी. मंगलवार को भी उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए खुद नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी पहुंचे थे, लेकिन मामला नहीं सुलझा.